A, B, O तो पुराने हुए...अब मिला इंसानी शरीर का सबसे 'सीक्रेट' ब्लड ग्रुप, डॉक्टरों की भी फटी रह गई आंखें!

Science News in Hindi: ब्रिटेन और इजराइल के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बहुत बड़ी खोज की है. उन्होंने 50 साल से चले आ रहे एक रहस्य को सुलझाते हुए नए ब्लड ग्रुप का पता लगाया है. 1972 में एक गर्भवती महिला के खून की जांच की गई तो ऐसी चीज मिली जो आमतौर पर सबके खून में होती है. वैज्ञानिक 50 साल तक नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों है. अब वैज्ञानिकों ने नए ब्लड ग्रुप को MAL नाम दिया है. यह खोज उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंग होगी जिनका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है.

कैसे काम करता है नया ब्लड ग्रुप?

वैज्ञानिकों ने बताया कि MAL ब्लड ग्रुप हमारे शरीर के जीन्स में होने वाले एक खास बदलाव की वजह से बनता है. यह नया ब्लड ग्रुप एक खास तरह के प्रोटीन से जुड़ा है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं या कोशिका झिल्ली (Cell Membrane) को मजबूत रखता है और शरीर में जरूरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: स्पेस का शांतिदूत भारत! मिसाइल नहीं...रोटी-कपड़ा और मकान के लिए किया अंतरिक्ष का इस्तेमाल

Add Zee News as a Preferred Source

इसकी खोज करना क्यों मुश्किल था?

इसके अंदर एक चीज होती है जिसे AnWj कहते हैं जिसे पहचानना बहुत मुश्किल होता था. वैज्ञानिक टिम सैचवेल ने बताया कि MAL एक बहुत ही छोटा प्रोटीन है. इसकी बनावट इतनी उलझी हुई थी कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को सालों तक कई तरह के टेस्ट और जांच करने पड़े. टीम ने खराब कोशिकाओं में सही MAL जीन डालकर देखा तब पक्का हुआ की यह अलग ब्लड ग्रुप है.

इस खोज से क्या बदलेगा?

जिन लोगों को ब्लड ग्रुप MAL है उन्हें पहले पहचानना मुश्किल था. इस वजह से कभी-कभी उन्हें गलत खून चढ़ा दिया जाता था जिससे उनके शरीर में खतरनाक रिएक्शन होने का डर रहता था. अब डॉक्टरों को पता चल गया है कि कुछ लोगों का खून दूसरों से अलग होता है. इससे उन मरीजों के बिल्कुल सही खून की तलाश करना आसान हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: रॉकेट में कोई रिस्क नहीं... ISRO अध्यक्ष बोले- 'गगनयान के लिए चाहिए 100 में से 100 नंबर'

बहुत बड़ी है ब्लड ग्रुप की दुनिया

हममें से ज्यीदीतर लोग A,B,AB और O जैसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानते हैं. लेकिन असल में इनके अलावा भी खून के कई प्रकार होते हैं. यह नया MAL ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि दुनिया के बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है. भले ही यह कम लोगों में हो लेकिन अगर ऐसे किसी मरीज को सही ब्लड ग्रुप न मिले तो उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है.