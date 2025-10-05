Advertisement
NASA की बड़ी कामयाबी...50 सालों के बाद चांद पर एंट्री मारने को तैयार इंसान, लॉन्चिंग के करीब Artemis II

NASA Rocket: NASA के इंजीनियर्स अब क्रू-रेटेड ओरायन स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट के ऊपर लगाएंगे. इस तरह रॉकेट को अंतरिक्षि यात्रियों के साथ परीक्षण उड़ान के लिए तैयार किया जाएगा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:40 AM IST
NASA Moon Mission: NASA ने 50 सालों के बाद पहली बार चांद पर इंसान को भेजने में की तरफ बड़ी सफलता हासिल की है. इंजीनियरों ने Artemis II ओरियन स्टेज एडाप्टर को स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के बाकी हिस्सों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया है. यह जरूरी काम फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के अंदर वाहन असेंबली भवन में हुआ. इससे Artemis II मिशन जिसके प्रक्षेपण अप्रैल 2026 से पहले नहीं होना है. हालांकि अब यह अपनी लॉन्चिंग के एक कदम और करीब पहुंच गया है जिससे हम एक बार फिर इंसानों को चांद पर जाते देख पाएंगे.

क्या है ओरियन स्टेज अडैप्टर?
ओरियन स्टेज अडैप्टर को अलबामा के हंट्सविले में NASA के मार्श स्पेस फ्लाइट सेंटर ने बनाया है. इसका मुख्य काम SLS Rocket के हिस्से, इंटरिन क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण को ओरियन अंतरिक्ष यान से जोड़ना है. इस अडैप्टर के अंदर एक सुरक्षात्मक डायाफ्राम लगता है जो रॉकेट लॉन्च के समय ओरियन कैप्सूल को खतरनाक गैसों से बचाता है. इसके अलावा, जब ओरियन धरती से काफी दूर होगा तो यह अडैप्टर चार छोटे सैटेलाइट्स(क्यूबसैट) को भी अंतरिक्ष में छोड़गा जिसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए बनाया है.

क्यूबसैट क्या है?
ये 12U क्यूबसैट छोटे उपग्रह हैं जिनका आकार लगभग 10 सेमी है. इन्हें साउथ कोरिया, जर्मनी, अर्जेंटीना और सऊदी अरब जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों ने बनाया है. यह आर्टेमिस मिशन में शामिल वैश्विक सहयोग को दिखाती है. आने वाले हफ्तों में NASA के तकनीशियन क्रू-रेटेड ओरियन अंतरिक्ष यान को रॉकेट के ऊपर लगाएंगे. इससे यह रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों के साथ परिक्षण के लिए तैयार हो जाएगा.

कैसी चल रही है मिशन की तैयारी?
इसी बीच Artemis II ओरियन स्टेज अडैप्टर पर भी काम चल रहा है. मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर की टीमें भविष्य में चांद पर उतरने की तैयारी में इसमें ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल लगाने का काम कर रही हैं. इस मिशन को इसलिए बनाया गया है जिससे चांद पर लंबे समय तक रिसर्च की जा सके. विज्ञान की खोज और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले और मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी की जा सके. अब जब आर्टेमिस II रॉकेट लगभग पूरा हो चुका है तो NASA एक बार फिर पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

artemis 2

