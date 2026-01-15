600 साल बाद आसमान में फिर लौटा यह सफेद पक्षी, कई सदियों पहले हो गया था विलुप्त

Vanished Bird Returns: ब्रिटेन का एक बड़ा प्रवासी पक्षी जो सदियों पहले खत्म हो गया था अब फिर से वापस लौट रहा है. यह पक्षी किसी जंगल या खेत से नहीं बल्कि पूर्वी लंदन के एक ऐसे इलाके में लौट रहा है जहां पहले कारखाने हुआ करते थे. इतने सालों बाद इस पक्षी का घना आबादी वाले शहर में लौटना बहुत ही बड़ी बात है. इसमें सरकारी पैसे और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. अब यह देखना होगा कि क्या यह पक्षी आज के शहरी माहौल और बदलावों के बीच खुद को ढाल कर जिंदा रह पाएगा.

कौन सा है यह पक्षी?

सफेद सारस नाम का एक बड़ा पक्षी जो सदियों पहले ब्रिटेन में पाया जाता था अब वापसी कर रहा है. अक्टूबर 2025 में इन्हें पूर्वी लंदन के ईस्टब्रुकेंड कंट्री पार्क में छोड़ा जाएगा. शिकार और रहने की जगहों के खत्म होने की वजह से यह पक्षी बहुत पहले ही खत्म हो गए थे. 15वीं शताब्दी के बाद यह पहली बार है जब लंदन में इन पक्षियों को दोबारा बसाने की योजना बनाई गई है.

इन्हें कहां रखने का प्लान है?

शुरुआत में इन सारसों को पार्क के अंदर एक बहुत बड़े पिंजरे में रखा जाएगा जहां उनके लिए घास के मैदान और पानी वाली जगह या वेटलैंड बनाई गई है. इसके बाद जब ये पक्षी वहां के माहौल में ढल जाएंगे तो उन्हें खुला छोड़ दिया जाएगा. साथ ही, उम्मीद है कि वे वहां खुद अपना खाना खोजेंगे और घोंसले बनाकर रहना शुरू करेंगे.

कहां ये आया ये आइडिया?

सफेद सारसों को वापस लाने का यह आइडिया एक सफल प्रयोग पर आधारित है. लंदन का यह प्रोजेक्ट वेस्ट ससेक्स के नेप एस्टेट की कामयाबी को देखकर शुरू किया गया है. वहां साल 2016 से ही इन पक्षियों को वापस बसाने का काम चल रहा है. इसके बाद साल 2020 में वहां पहली बार सारस ने बच्चों ने जन्म लिया और 2025 तक कई घोंसलों से 45 बच्चे बड़े होकर उड़ने के काबिल हो गए.

इनपर कैसे नजर रखी जाती है?

वैज्ञानिकों ने कुछ सारसों पर GPS टैग, जो एक खास तरह की चिप होती है, लगा रखे हैं. इससे सैटेलाइट की मदद से यह पता चलता है कि वे पक्षी यूरोप या अफ्रीका में कहां-कहां घूम रहे हैं. ये पक्षी बसंत के मौसम में वापस ब्रिटेन लौट आते हैं और अक्सर ऊंचे चबूतरों पर अपने घोंसले बनाते हैं.