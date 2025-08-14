Dennis Tink Bell: 66 साल से बर्फ में दबा था ये वैज्ञानिक, ग्लेशियर पिघलने पर ऊपर आई डेड बॉडी

Body found after 66 years: 26 जुलाई 1959 को डेनिस टिंक नाम का वैज्ञानिक अंटार्कटिका में एक मिशन के दौरान गहरी दरार में गिरने के बाद लापता हो गया था. दुर्घटना के बाद टीम उनके शव को नहीं निकाल पाई थी. ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने बताया, डेनिस टिंक बेल के अवशेष अंटार्टिक प्रायद्वीप के पास किंग जॉर्ज द्वीप पर मिले हैं. ये अवशेष एडमिरल्टी बे में एक घटते ग्लेशियर के कारण उभरी चट्टानों के बीच पाए गए. BAS ने बताया कि, शव के साथ 200 से भी ज्यादा चीजें मिली हैं. इसमें टॉर्च, स्की पोल, घड़ी, चाकू और पाइप भी शामिल है.

डीएनए की हुई जांच

डेनिस बेल के अवशेषों को रॉयल रिसर्च शिप सर डेविड एटनबरो पर रखकर फॉकलैंड द्वीप ले जाया गया. इसके बाद रॉयल एयर फोर्स की मदद से लंदन पहुंचाया गया. लंदन में किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर निस सिंडरकोम्ब ने DNA की तुलना उनके भाई और बहन से की. इससे यह पक्का हो गया कि ये अवशेष डेनिस बेल का ही है.

परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही?

ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उनके भाई डेविड बेल ने कहा, जब मुझे और मेरी बहन वैलेरी को ये पता चला कि हमारा भाई मिल गया है तो हम हैरान रह गए. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डेविड ने कहा, BAS और ब्रिटिश अंटार्कटिक मेमोरियल ट्रस्ट ने हमारा बहुत साथ दिया.

कैसे हुई थी मौत?

26 जुलाई 1959 को डेनिस बेल अपने 3 साथी और 2 कुत्तों के साथ अंटार्कटिका बेस से निकले. वह एक ग्लेशियर पर चढ़ने जा रहे थे जिससे ऊपर पहुंचकर सर्वे किया जा सके और भूवैज्ञानिक काम कर सकें. BAS के मुताबिक जब वह ग्लेशियर पर चढ़ रहे थे को बेल ने सर्वेक्षक बेन स्टोक्स के साथ मिलकर एक दरार वाले इलाके की जांच की जो उन्हें सेफ लग रही थी. जैसे वह आगे बढ़े पुल से गिरे और गायब हो गए.

चश्मदीदों ने क्या कहा?

अधिकारियों ने बताया, हालात बहुत खराब थे और दरार में गिरने का खतरा भी ज्यादा था. एक चश्मदीद केन गिब्सन ने कहा, हमें घटनास्थल तक पहुंचने में 12 घंटे लग गए थे और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी. ये अवशेष इस साल जनवरी में किंग जॉर्ज द्वीप पर हेनरिक आर्कटोव्स्की पोलिश अंटार्कटिक स्टेशन के लोगों को इकोलॉजी ग्लेशियर पर खोजे थे.