सूर्य का 80 साल पुराना रहस्य खुला! वैज्ञानिकों ने पकड़ीं 'टॉर्सनल अल्फवेन तरंगें', बताया क्यों इतना गर्म है Corona?

Sun Corona: शोधकर्ताओं ने सौर भौतिकी में एक ऐतिहासिक खोज की है. उन्होंने सूर्य के कोरोना में छोटी-छोटी तरंगों को सीधे देखा है. ये ऐसी चुंबकीय तरंगें थीं जो 80 साल से भी ज्यादा समय से वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थीं. यह बड़ी सफलता नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में छपी है. यह जांट हवाई में स्थित डैनियल के. इनौये सोलर टेलीस्कोप(DKIST)का इस्तेमाल करके किया गया जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सौर वेधशाला है. टॉर्सनल अल्फवेन तरंगें नाम की यह घटना आखिर में सूर्य के बहुत गर्म बाहरी वातावरण के रहस्य को खोल सकती है.

क्या हैं अल्फवेन तरंगें?

अल्फवेन तरंगें जिनका नाम 1942 के नोबेल पुरस्कार विजेता हेंस अल्फवेन के नाम पर रखा गया है, चुंबकीय गड़बड़ी(Magnetic Disturbances)होती हैं जो प्लाज्मा के बीच से गुजरती हैं. प्लाज्मा एक बिजली से आवेशित गैस है जिससे सूर्य बना है. सौर ज्वालाओं(Solar Flares)से जुड़ी बड़ी और कभी-कभी दिखने वाली अल्फवेन तरंगों का पता पहले भी लग चुका था. लेकिन, यह पहला मौका है जब बहुत छोटी हमेशा मौजूद रहने वाली घुमावदार तरंगों को सीधे तौर पर पक्का किया गया है.

जब भी पढ़ें: Lost Cities: इटली की झील में मिला 3000 साल पुराना 'डूबा गांव', नीचे छिपे थे 600 खंभे और...

Add Zee News as a Preferred Source

किसने की ये खोज?

नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड मॉर्टन ने इस शोध दल का नेतृत्व किया. उन्होंने DKIST के एक खास उपकरण जिसका नाम क्रायोजेनिक निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोपोलिमीटर(Cryo-NIRSP)है, का इस्तेमाल किया. इस उपकरण की मदद से उन्होंने अशांत कोरोनल प्लाज्मा के अंदर छिपी हुई घुमाव गति को समझा.

इससे वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिली?

Cryo-NIRSP ने टीम को 16 लाख डिग्री सेल्सियस पर मौजूद बहुत ज्यादा आयनित लोहे का विश्लेषण(Analysis)करने में मदद की. इसकी वजह से वैज्ञानिकों ने चुंबकीय बनावट के उल्टे किनारों पर घुमावदार तरंगों के कारण होने वाले छोटे बार-बार होने वाले डॉपलर शिफ्ट (लाल और नीले रंग के बदलाव)का पता लगाया. यह खोज उपकरण की spectral resolution और सूक्ष्म प्लाज्मा गति को पकड़ने की उसकी संवेदनशीलता के कारण संभव हो पाई.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का महाविनाश! 3 अरब साल बाद नींद से जागा 'Zombie Star', पूरा ग्रह निगल रहा है ये तारा

इस खोज से क्या फायदा होगा?

ब्रिटेन, चीन, बेल्जियम और अमेरिका के सदस्यों वाली एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई यह खोज कई तरह से मदद करेगी. इससे सौर तूफानों(Solar Stroms)का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी. ये सौर तूफान पृथ्वी पर Satellites, जीपीएस(GPS)और पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं.