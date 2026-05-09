Advertisement
trendingNow13210283
Hindi Newsविज्ञानCOVID 19 के बाद अब एक और नया कोरोना वायरस! चमगादड़ों में मिला घातक स्ट्रेन, क्या फिर आएगी महामारी?

COVID 19 के बाद अब एक और नया कोरोना वायरस! चमगादड़ों में मिला घातक स्ट्रेन, क्या फिर आएगी महामारी?

New Coronavirus 2026: पूरी दुनिया अभी कोरोना महामारी के गहरे जख्मों से उबरने की कोशिश ही कर रही है कि वैज्ञानिकों ने एक नई डराने वाली चेतावनी जारी कर दी है. थाईलैंड के जंगलों में चमगादड़ों के अंदर एक ऐसा नया कोरोना वायरस मिला है, जिसने इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. टोक्यो यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट्स ने इस वायरस का पता लगाया है.

|Last Updated: May 09, 2026, 09:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

COVID 19 के बाद अब एक और नया कोरोना वायरस! चमगादड़ों में मिला घातक स्ट्रेन, क्या फिर आएगी महामारी?

New Coronavirus 2026: दुनिया अभी कोविड-19 के जख्मों से ठीक से भूली भी नहीं है कि वैज्ञानिकों ने एक और नई चेतावनी जारी कर दी है. एक ऐर नया कोरोना वायरल मिला है, जो लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है. यह कोरोना वायरल थाईलैंड में मिला है. इस नए कोरोना वायरल को लेकर विशेषज्ञों का दावा है कि यह सीधे इंसानों को बीमार करने की क्षमता रखता है. चमगादड़ों में मिले इस वायरस के सामने आने के बाद सभी सावधान हो गए हैं. आखिर कितना खतरनाक है यह नया वायरस और क्या यह अगली महामारी की आहट है? आइए जानते हैं.

टोक्यो यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट्स की ने इस नए कोरोना वायरल की खोज की है. नया कोरोना वायरल SARS-CoV-2 से मिलता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी यह तुरंत कोई बड़ी महामारी नहीं फैलाएगा, लेकिन आने वाले समय में यह बड़ा खतरा बन सकता है.

टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर Kei Sato के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने थाईलैंड के चाचोएंगसाओ प्रांत में पाए जाने वाले हॉर्सशू बैट्स यानी घोड़े की नाल जैसे कान वाले चमगादड़ों में एक नए तरह के कोरोना वायरस की पहचान की है. यह वायरस SARS-CoV-2 से जुड़े Clade B ग्रुप का हिस्सा माना जा रहा है. रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों से सैंपल लेकर लैब में उनकी जांच की, जिसके बाद इस नए वायरस समूह का पता चला. यह रिसर्च 6 मई 2026 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल Cell Press की पत्रिका Cell में प्रकाशित हुई.
 
इस वायरस की जेनेटिक्स कोविड-19 वायरस से काफी करीब है. लैब टेस्ट में पाया गया कि यह मानव शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ACE2 रिसेप्टर से जुड़ने में सक्षम है, जिससे इसके इंसानों को संक्रमित करने की संभावना जताई जा रही है.
हालांकि वैज्ञानिकों के लिए राहत की बात यह रही कि यह वायरस बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है. रिसर्च के दौरान यह जानवरों में वायरल फैलाने में भी नहीं सफल रहा, जिससे फिलहाल इसके बड़े स्तर पर फैलने का खतरा कम माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरस कितना खतरनाक है?

प्रोफेसर केई सातो और उनकी टीम के मुताबिक यह वायरल अभी इंसानों के लिए अभी खतना नहीं बन पाएगा. कोविड-19 के टीके और दवाएं इस नए वायरल के खिलाफ असरदार पाई गई हैं, लैब में यह वायरल कमजोर पाया गया है.

फिर भी वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि चमगादड़ों में वायरस लगातार बदलते रहते हैं. अगर इसमें छोटा-सा बदलाव आया तो यह खतरनाक हो सकता है. थाईलैंड और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों के नेटवर्क के जरिए से यह चीन और दूसरे देश में भी फैल सकता है. इस दुनिया में न जाने कितने तरह के वायरस मौजूदहैं, चमगादड़ों में बहुत तरह के वायरस होते हैं. एशिया में चमगादड़ों पर निगरानी बनाए रखना चाहिए. हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इस नए वायरस से किसी के संक्रमित होने की कोई खबर नहीं मिली है. 

(ये भी पढे़ंः अमेरिकी सरकार ने जारी की एलियंस की तस्वीरें, 'तारे' जैसा दिखने वाला जीव देख...)

इस खोज के क्या मायनें?

COVID-19 महामारी ने दुनिया को यह बता दिया है कि नया वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है और दुनिया भर के लिए खतरा बन सकता है. ऐसे में इस नए वायरस की समय रहते पहचान बहुत जरूरी है. इससे पहले भी थाईलैंड में SARS-CoV-2 से जुड़े RacCS203 नामक वायरस का पता चल चुका है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की रिसर्च भविष्य में संभावित महामारियों को पहले से पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं.

(ये भी पढे़ंः चीन के 'पाताल लोक' में मिला 4500 साल पुराना अभेद्य किला, 6-लेयर 'डिफेंस सिस्टम'...)

TAGS

New Coronavirus 2026Coronavirus

Trending news

'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
BJP MLA Suvendu Adhikari
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
ईरान की 'मच्छर सेना' ने ट्रंप की नाम में किया दम, होर्मुज तैनात US नेवी हो गई परेशान
iran
ईरान की 'मच्छर सेना' ने ट्रंप की नाम में किया दम, होर्मुज तैनात US नेवी हो गई परेशान
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
Tamil Nadu Election results
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
Vijay
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
19 हजार के लिए बैंक में बहन का कंकाल लेकर पहुंचे थे जीतू, अब अचानक बदल गई जिंदगी
Odisha
19 हजार के लिए बैंक में बहन का कंकाल लेकर पहुंचे थे जीतू, अब अचानक बदल गई जिंदगी
विजय का शपथ ग्रहण फिर टला, 2 MLA वाली पार्टी के नेता ने किया खेल; खुद बनना चाहते CM
Tamil Nadu
विजय का शपथ ग्रहण फिर टला, 2 MLA वाली पार्टी के नेता ने किया खेल; खुद बनना चाहते CM
सुवेंदु अधिकारी क्‍या बंगाल में हिमंता के असम मॉडल की कहानी दोहरा पाएंगे?
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी क्‍या बंगाल में हिमंता के असम मॉडल की कहानी दोहरा पाएंगे?
Tamil Nadu CM Live Updates: क्या TVK के साथ जा रही है VCK? गठबंधन की खिचड़ी के बीच X अकाउंट पर लगा 'ताला', साजिश की आशंका!
Assembly Election 2026
Tamil Nadu CM Live Updates: क्या TVK के साथ जा रही है VCK? गठबंधन की खिचड़ी के बीच X अकाउंट पर लगा 'ताला', साजिश की आशंका!
NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS,कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी
n s raja subramani
NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS,कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी
West Bengal New CM 2026 LIVE: घर से एयरपोर्ट के लिए निकले सुवेंदु अधिकार, 11 बजे होगी ताजपोशी, 5 मंत्री भी लेंगे शपथ
suvendu adhikari
West Bengal New CM 2026 LIVE: घर से एयरपोर्ट के लिए निकले सुवेंदु अधिकार, 11 बजे होगी ताजपोशी, 5 मंत्री भी लेंगे शपथ