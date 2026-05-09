COVID 19 के बाद अब एक और नया कोरोना वायरस! चमगादड़ों में मिला घातक स्ट्रेन, क्या फिर आएगी महामारी?

New Coronavirus 2026: दुनिया अभी कोविड-19 के जख्मों से ठीक से भूली भी नहीं है कि वैज्ञानिकों ने एक और नई चेतावनी जारी कर दी है. एक ऐर नया कोरोना वायरल मिला है, जो लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है. यह कोरोना वायरल थाईलैंड में मिला है. इस नए कोरोना वायरल को लेकर विशेषज्ञों का दावा है कि यह सीधे इंसानों को बीमार करने की क्षमता रखता है. चमगादड़ों में मिले इस वायरस के सामने आने के बाद सभी सावधान हो गए हैं. आखिर कितना खतरनाक है यह नया वायरस और क्या यह अगली महामारी की आहट है? आइए जानते हैं.

टोक्यो यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट्स की ने इस नए कोरोना वायरल की खोज की है. नया कोरोना वायरल SARS-CoV-2 से मिलता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी यह तुरंत कोई बड़ी महामारी नहीं फैलाएगा, लेकिन आने वाले समय में यह बड़ा खतरा बन सकता है.

टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर Kei Sato के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने थाईलैंड के चाचोएंगसाओ प्रांत में पाए जाने वाले हॉर्सशू बैट्स यानी घोड़े की नाल जैसे कान वाले चमगादड़ों में एक नए तरह के कोरोना वायरस की पहचान की है. यह वायरस SARS-CoV-2 से जुड़े Clade B ग्रुप का हिस्सा माना जा रहा है. रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों से सैंपल लेकर लैब में उनकी जांच की, जिसके बाद इस नए वायरस समूह का पता चला. यह रिसर्च 6 मई 2026 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल Cell Press की पत्रिका Cell में प्रकाशित हुई.



इस वायरस की जेनेटिक्स कोविड-19 वायरस से काफी करीब है. लैब टेस्ट में पाया गया कि यह मानव शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ACE2 रिसेप्टर से जुड़ने में सक्षम है, जिससे इसके इंसानों को संक्रमित करने की संभावना जताई जा रही है.

हालांकि वैज्ञानिकों के लिए राहत की बात यह रही कि यह वायरस बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है. रिसर्च के दौरान यह जानवरों में वायरल फैलाने में भी नहीं सफल रहा, जिससे फिलहाल इसके बड़े स्तर पर फैलने का खतरा कम माना जा रहा है.

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वायरस कितना खतरनाक है?

प्रोफेसर केई सातो और उनकी टीम के मुताबिक यह वायरल अभी इंसानों के लिए अभी खतना नहीं बन पाएगा. कोविड-19 के टीके और दवाएं इस नए वायरल के खिलाफ असरदार पाई गई हैं, लैब में यह वायरल कमजोर पाया गया है.

फिर भी वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि चमगादड़ों में वायरस लगातार बदलते रहते हैं. अगर इसमें छोटा-सा बदलाव आया तो यह खतरनाक हो सकता है. थाईलैंड और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों के नेटवर्क के जरिए से यह चीन और दूसरे देश में भी फैल सकता है. इस दुनिया में न जाने कितने तरह के वायरस मौजूदहैं, चमगादड़ों में बहुत तरह के वायरस होते हैं. एशिया में चमगादड़ों पर निगरानी बनाए रखना चाहिए. हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इस नए वायरस से किसी के संक्रमित होने की कोई खबर नहीं मिली है.

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इस खोज के क्या मायनें?

COVID-19 महामारी ने दुनिया को यह बता दिया है कि नया वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है और दुनिया भर के लिए खतरा बन सकता है. ऐसे में इस नए वायरस की समय रहते पहचान बहुत जरूरी है. इससे पहले भी थाईलैंड में SARS-CoV-2 से जुड़े RacCS203 नामक वायरस का पता चल चुका है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की रिसर्च भविष्य में संभावित महामारियों को पहले से पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं.

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