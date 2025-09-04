धरती के पास से गुजरा 'बस के साइज का एस्टेरॉयड'...100 साल बाद फिर लौटेगा, रफ्तार 22,400 KM/Hour

Science News in Hindi: एक बस के आकार का क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड 3 सितंबर को धरती के पास से गुजरा जिसे एक हफ्ते पहले ही देखा गया था. दिलचस्प बात ये है कि ये अब अगले 100 सालों तक, यानी 4 सितंबर 2215 तक धरती के करीब नहीं आएगा. इस Asteroid का नाम 2025 QV5 है और ये लगभग 11 मीटर(35 फीट)चौड़ा है. इसकी रफ्तार 22,400 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा है और ये इसी स्पीड से अंतरिक्ष में इधर-उधर घूम रहा है. बुधवार को ये धरती के करीब पहुंचा लेकिन फिर भी ये धरती से लगभग 8 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा. यह चांद की दूरी से लगभग दोगुनी है.

अंतरिक्ष में कहां काटता है चक्कर?

ये क्षुद्रग्रह सूरज के चारों ओर घूमता और लगभग 359 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है. यह पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच अपनी कक्षा में घूमता रहता है और इसी वजह से इसके धरती से टकराने की संभावना ना के बराबर है. वैज्ञानिकों को मानना है कि अगर ये टकराता भी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं होगी.

क्या इसकी और खोज करेंगे वैज्ञानिक?

वैज्ञानिक इसके बारे में और जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं. इसलिए आने वाले दिनों में NASA के गोल्डस्टोन रडार टेलीस्कोप से इस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी. ये टेलीस्कोप धरती के करीब आने वाले क्षुद्रग्रहों को ट्रैक करने और उनकी तस्वीरों को लेने में माहिर है. बता दें कि इसी सदी में ये कई बार धरती के करीब से गुजरेगा. यह 2026 और 2027 में भी पृथ्वी के नजदीक आएगा लेकिन तब इसकी दूरी 53 लाख किमी की होगी.

दोबारा कब धरती के नजदीक आएगा?

अगली बार जब यह धरती के पास आएगा तो वो तारीख होगी 4 सितंबर 2125. यह आज के लगभग 100 साल बाद होने वाली घटना है. उस समय इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 13 लाख किमी होगी. हालांकि भविष्य की ये तारीख और दूरी पूरी तरह से पक्की नहीं है क्योंकि इसमें बड़े बदलाव भी हो सकते हैं.

