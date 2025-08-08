सावधान! 2045 तक AI के गुलाम बन जाएंगे इंसान, वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
सावधान! 2045 तक AI के गुलाम बन जाएंगे इंसान, वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Artificial Intelligence: दुनिया बहुत तेजी से विकास कर रही है और नई-नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रही  है. हर देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रहे हैं. धीरे धीरे सारी चीजें काफी एडवांस और आधुनिक होती जा रही है. लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:36 AM IST
Artificial Intelligence Warn: दुनिया हर दिन आधुनिक होती जा रही है और हर चीज एडवांस होती जा रही है. टेक्नॉलॉजी के बढ़ने के चलते हमारे लिए कई सारी चीजों को करना बहुत आसान होता जा रहा है. हम अपने रोजमर्रा के कामों को टेक्नॉलजी का इस्तेमाल कर बेहद ही आसानी से कर सकते हैं. इस टेक्नॉलॉजी मे AI आजकल के समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. आपको जानकर इस बात से हैरानी होगी कि यह आने वाले समय में इंसानों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है. आने वाले समय में हम कहीं उल्टा ही टेक्नॉलॉजी के हाथों ना आ जाएं.

इंसान हो जाएगा AI  का गुलाम
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई भविष्यवाणी आई है जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहें तो AI इंसानो को गुलाम बना लेगा. कई विशेषज्ञों आर वैज्ञानिकों का अभी से ही ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इंसान से बुद्धि में AI  बहुत आगे निकल जाएगा और हम इंसान बहुत ही पीछे रह जाएंगे. 

विज्ञान का नया मोड़: क्या है अमेरिका का नया AI प्लान, कैसे है आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा?

AI हो जाएगा इंसानो की तरह बुद्धिमान
डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 8,500 से अधिक एक्सपर्ट्स की राय पर यह पता चला कि आने वाले 25 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(ai) AGI मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरह हो सकता है और ये इंसानों से बहुत ज्यादा ही समझदार होगा. जो AGI होगा वो पूरा इंसानो की तरह सोचेगा और और फैसले भी खुद ले सकेगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि 2026 से लेकर 2040 के बीच में AGI  कभी भी आ सकता है और तब यह इंसानो को कंट्रोल कर सकता है. 

गूगल में इंजीनियर रह चुके रे कुर्जवील ने बताया है कि 2029 तक AI इंसानों जितना बुद्धिमान हो सकता है और 2045 में वह समय भी आ जाएगा जब मशीनें इंसानों पर हावी होने लगेंगी. 

FAQ

1. क्या AI आने वाले समय में इंसानों को गुलाम बना सकता है.
Ans. वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि भविष्य में AI इंसानों को गुलाम बना सकता है.

2. क्या AI इंसानों जितना बुद्धिमान हो सकता है?
Ans. गूगल के पूर्व इंजीनियर बताते हैं कि 2029 तक ऐसा हो सकता है. 

3. AGI क्या है और यह कब तक आ सकता है?
Ans. AGI (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) की तरह सोचता है और एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्ष 2026 से 2040 के बीच आ सकता है. 

रितेश जायसवाल

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

