AI ने खोल दिया 3 अरब साल पुराना राज! वैज्ञानिकों ने खोजे पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने निशान

Oldest Life on Earth: वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका इस्तेमाल करके पृथ्वी पर जीवन के कुछ सबसे पुराने सबूत ढूंढे हैं. इस तरीके से पुरानी चट्टानों में मौजूद जीवित चीजों के रासायनिक निशान पहचाने जाते हैं. यह तरीका हमारे ग्रह के अलावा दूसरी जगहों पर भी जीवन खोजने में मदद कर सकता है. वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका की लगभग 3.3 अरब साल पुरानी चट्टानों में छोटे जीवों(Microbes)के होने के सबूत मिले हैं. उस समय पृथ्वी अपनी आज की उम्र का केवल एक-चौथाई थी.

AI कैसे करेगा पहचान?

वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग, जो एक तरह का AI है, का इस्तेमाल करके एक ऐसा तरीका बनाया है जो बहुत सटीक है. यह तरीका पुरानी चट्टानों में मौजूद कार्बनिक अणुओं(Organic Molecules)के बीच फर्क कर सकता है. यह बता सकता है कि अणु जैविक मूल से आए हैं या निर्जीव मूल(non-biological)से आए हैं. इस तरीके की सटीकता 90% से भी ज्यादा हैं. इस तकनीक को खासकर इसलिए बनाया गया है ताकि यह जीव विज्ञान (Biology)से जुड़े खास रासायनिक पैटर्न को समझ सके.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष पहुंचना आसान लेकिन बेंगलुरु नहीं, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने ट्रैफिक पर कसा तंज

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस से जुड़े रिसर्च पेपर के सह-लेखक रॉबर्ट हेजन ने बताया कि, यह एक शानदार खोज है कि हम बहुत ज्यादा टूट चुके अणुओं में भी प्राचीन जीवन की एक झलक देख सकते हैं. उन्होंने आगे बताया कि, यह खोज पुराने जीवन को खोजने के तरीके में बड़ा बदलाव लेकर आएगी.

कैसे काम करती है मशीन लर्निंग?

हेजन ने समझाया कि, हम उन अणु(Molecules)को जमा करते हैं जिनमें कार्बन ज्यादा होता है और उन्हें एक जगह जमा करते हैं. इसके बाद उनकी जांच की जाती है कि हजारों छोटे-छोटे आणविक अंशों(Molecular Fragments)को पहचाना जा सके. फिर मशीन लर्निंग की मदद से उनके फैलाव को देखा जाता है लेकिन Machine Learning उनमें छिपे हुए छोटे-छोटे पैटर्न को खोज लेती है जिससे यह पता चलता है कि कौन से अणु अभी भी जिंदा थे और कौन से नहीं थे.

पृथ्वी पर शुरुआती जीवन के सबूत

पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने सबूत खोजने के लिए वैज्ञानिक मुख्य रूप से जीवाश्म ढूंढने पर निर्भर रहे हैं. धरती का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था. माना जाता है कि पहले जीवित जीव बहुत छोटे रहे होंगे. ये जीव शायद करोड़ों साल बाद समुद्र के नीचे के गर्म झरनों या जमीन के गर्म झरनों में पैदा हुए होंगे. जीवन के सबसे पुराने पक्के जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं जिन्हें स्ट्रोमैटोलाइट्स कहते हैं. ये टीले जैसी छोटी जीवों की जमावटें हैं और ये लगभग 3.5 अरब साल पुरानी हैं.

यह भी पढ़ें: समंदर का 36 करोड़ साल पुराना 'गब्बर'! 14 फीट की ऐसा समुद्री राक्षस जिसके दांतों की जगह लगे थे 2 धारी तलवार

80 करोड़ साल पुराना जीवन

शोधकर्ताओं ने कोर्बनिक अणुओं(Organic Molecules)के सबूत खोजे हैं जिनसे पता चलता है कि, ऑक्सीजन बनाने वाला प्रकाश संश्लेषण(Photosynthesis)समुद्री बैक्टीरिया द्वारा किया जा रहा था. यह प्रक्रिया 80 करोड़ साल पहले से चल रही थी जो कि इस तरह के सबूतों से पहले पता चले समय से भी बहुत पुरानी है. Photosynthesis ने ही समय के साथ पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन दी और जटिल जीवन को पनपने में मदद की.