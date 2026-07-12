/AI ने किया कमाल: भूकंप आने से हफ्तों पहले ही मिल जाएगा अलर्ट, वैज्ञानिकों ने खोजा तरीका!

भूकंप एक ऐसी आपदा है जो बिना बताए अचानक आती है और सब कुछ तबाह कर देती है. वैज्ञानिक सालों से प्रयास कर रहे थे कि कास इसका पता थोड़ा पहले चल जाए, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके. अब वैज्ञानिकों को इसी राह में बड़ी कामयाबी मिली है. AI की सहायता से एक ऐसा तरीका खोजा है, जो बड़ा भूकंप आने से कई हफ्ते पहले ही जमीन के अंदर होने वाली हलचलों को पकड़ लेगा और अलर्ट दे देगा.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे भयानक तबाही से बचा जा सकता है. GFZ हेल्महोलत्ज सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के रिसर्चर्स ने एक ऐसा नया AI मॉडल तैयार किया है, जो बड़ा भूकंप आने से हफ्तों या महीनों पहले ही जमीन के नीचे होने वाली हलचलों में छिपे चेतावनी के संकेतों को पकड़ सकता है. यह स्टडी मशहूर साइंस जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश हुई है.
आमतौर पर बड़े भूकंप आने से पहले हजारों छोटे-छोटे झटके आते हैं, जिन्हें सामान्य मानकर इग्नोर कर दिया जाता है. इंसानी आंखों या पुराने तौर-तरीकों से इन लाखों आंकड़ों में कोई खास पैटर्न खोजना नामुमकिन जैसा था.
रिसर्चर्स ने इस काम के लिए अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का प्रयोग किया. इस तकनीक की खासियत यह है कि कंप्यूटर को पहले से कोई फिक्स पैटर्न नहीं सिखाया जाता, बल्कि AI खुद ही डेटा को खंगालकर उसमें छिपे हुए अजीब या नए पैटर्न्स का पता लगाता है.
वैज्ञानिकों ने भूकंपों को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें आपस में जुड़े परिवारों में बांटा है. इसके बाद AI ने यह नोटिस किया कि बड़ा भूकंप आने से पहले इन छोटे झटकों का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है वे एक खास जगह पर सिमटने लगते हैं, तेजी से क्लस्टर यानी गुच्छा बनाते हैं और उनसे ज्यादा ऊर्जा निकलने लगती है.
वैज्ञानिकों ने इस नए AI मॉडल को दुनिया के कुछ सबसे बड़े और ऐतिहासिक भूकंपों के डेटा पर टेस्ट किया-
तुर्की- 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप.
चिली- 8.1 तीव्रता का भूकंप.
इटली- एल'अक्विला भूकंप.
इन सभी मामलों में, इस AI सिस्टम ने मुख्य भूकंप आने से कई हफ्ते पहले ही जमीन के नीचे चल रही खतरनाक तैयारी को पहचान लिया.
इस रिसर्च में शामिल प्रोफेसर पेट्रीसिया मार्टिनेज-गार्जोन के मुताबिक यह तकनीक जितनी क्रांतिकारी है, इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं. जब इस AI को साल 2016 के इटली और साल 2024 के जापान में आए भूकंपों के डेटा पर आजमाया गया, तो वहां कोई भी चेतावनी संकेत नहीं मिला. यानी यह कुछ फॉल्ट्स बिना किसी शुरुआती भूकंपनीय संकेत के अचानक टूट जाती हैं.
रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर सादिक करीमपुली का कहना है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम भूकंप की एकदम पक्की तारीख और समय बता सकते हैं. लेकिन यह एक ऐसा पावरफुल टूल जरूर है, जो हमें यह बता देगा कि जमीन के नीचे का सिस्टम सामान्य से अलग और खतरनाक व्यवहार कर रहा है.
आने वाले समय में इस AI सिस्टम को लाइव मॉनिटरिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे भूकंप की पहले से चेतावनी देने वाले सिस्टम को काफी हद तक सुधारा जा सकेगा.