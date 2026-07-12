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AI ने किया कमाल: भूकंप आने से हफ्तों पहले ही मिल जाएगा अलर्ट, वैज्ञानिकों ने खोजा तरीका!

Earthquake Prediction AI: दुनिया भर में तबाही मचाने वाले भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब बड़ा भूकंप आने से कई हफ्ते पहले ही जमीन के अंदर छिपी खतरनाक हलचलों का पता चल जाएगा, जिससे समय रहते हजारों जानें बचाई जा सकेंगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 12, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:16 AM IST
AI ने किया कमाल: भूकंप आने से हफ्तों पहले ही मिल जाएगा अलर्ट, वैज्ञानिकों ने खोजा तरीका!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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