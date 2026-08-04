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रडार पर नहीं दिखता, पायलट भी नहीं भांप पाते... क्या है Clear Air Turbulence, जो एक्सपर्ट्स को भी बना देता है बेबस?

Air India Phuket Delhi Flight: थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में साफ आसमान के बीच अचानक लगे जोरदार झटकों से हड़कंप मच गया. अचानक कुछ फीट तक नीचे फ्लाइट के आने से यात्री हवा में उछल गए, जिसमें 12 लोग घायल हुए. इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 04, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:15 PM IST
रडार पर नहीं दिखता, पायलट भी नहीं भांप पाते... क्या है Clear Air Turbulence, जो एक्सपर्ट्स को भी बना देता है बेबस?
Image Credit: AI

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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