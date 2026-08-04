/रडार पर नहीं दिखता, पायलट भी नहीं भांप पाते... क्या है Clear Air Turbulence, जो एक्सपर्ट्स को भी बना देता है बेबस?

Air India Phuket Delhi Flight: थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया फ्लाइट AI2379 में कुछ ऐसा हुआ कि सभी पैसेंजर्स की जान अटक गई. आसमान बिल्कुल साफ था और सफर सुहाना लग रहा था, अचानक विमान में ऐसा जोरदार झटका लगा कि प्लेन पल भर के लिए नीचे गोता खाने लगा. चीख-पुकार के बीच कुछ यात्री हवा में उछल गए और विमान के अंदर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में कम से कम 12 यात्री और क्रू मेंबर्स मामूली रूप से घायल हो गए.
विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड किया. एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है और सभी प्रभावित लोगों का इलाज चल रहा है. हालांकि एयरलाइन ने झटकों आनी टर्बुलेंस की सटीक वजह साफ नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह घटना क्लियर एयर टर्बुलेंस के कारण हो सकती है.
आम तौर पर जब प्लेन बादलों या तूफान के बीच से गुजरता है, तब झटके लगते हैं. लेकिन क्लियर एयर टर्बुलेंस इससे पूरी तरह अलग और खतरनाक होता है.
क्लियर एयर टर्बुलेंस पूरी तरह से साफ और बिना बादलों वाले आसमान में होता है.
इस तरह के टर्बुलेंस को पायलट न तो अपनी आंखों से देख पाते हैं और न ही यह ऑनबोर्ड वेदर राडार पर दिखाई देता है.
यह अक्सर 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम यानी तेज हवा के बहाव के पास होता है, जहां हवा की रफतार और डायरेक्शन अचानक बदल जाती है.
इस तरह के टर्बुलेंस के खतरनाक होने के पीछे का कारण यह है कि सफर के दौरान आसमान साफ दिखता है, इसलिए पायलटों को यात्रियों को सावधान करने या सीट बेल्ट का साइन ऑन करने का समय ही नहीं मिल पाता.
क्लियर एयर टर्बुलेंस ज्यादातर मामलों में हल्का होता है, लेकिन जब यह गंभीर रूप लेता है, तो विमान पलक झपकते ही कई फीट नीचे गिर सकता है. ऐसी स्थिति में जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है, वे हवा में उछलकर प्लेन की छत या सामान रखने वाली जगह से टकरा जाते हैं. इससे सिर, रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें या फ्रैक्चर हो सकता है. एविशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, नार्मल या फिर दूसरे टर्बुलेंस के कारण किसी विमान का क्रैश होना या पूरी तरह तबाह होना लगभग नामुमकिन है.
कमर्शियल प्लेन इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे टर्बुलेंस के सबसे बुरे थपेड़ों को भी झेल सकें. लेकिन टर्बुलेंस से प्लेन को नुकसान भले न पहुंचे, लेकिन अंदर बैठे यात्रियों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है. जब प्लेन अचानक नीचे गिरता है, तो जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती, वे सीधे प्लेन की छत, सामान की रैक या सीटों से जा टकराते हैं.
वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण आसमान में क्लियर एयर टर्बुलेंस की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. बढ़ते तापमान की वजह से हवा के पैटर्न बदल रहे हैं और जेट स्ट्रीम बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में हवाई यात्राओं के दौरान ऐसे झटके लगने का जोखिम और बढ़ेगा.
उड़ान भरने से पहले ही पायलटों को पूरे रास्ते की मौसम रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे वे तूफानी बादलों वाले इलाकों से बचकर रास्ता तय करते हैं.
उसी रूट पर आगे चल रहे दूसरे प्लेन के पायलट भी पीछे आ रहे विमानों को टर्बुलेंस की जानकारी रेडियो के जरिए देते रहते हैं.
जैसे ही टर्बुलेंस वाले इलाके का पता चलता है, पायलट प्लेन की स्पीड कम कर देते हैं, जिससे झटकों का असर कम से कम हो.
फ्लाइट के दौरान भले ही सीट बेल्ट का साइन बंद हो, फिर भी जब तक आप अपनी सीट पर बैठे हैं, सीट बेल्ट हमेशा बांधकर रखें. यही इस अदृश्य खतरे से बचने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है.
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