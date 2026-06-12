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कश्मीर का सबसे पसंदीदा स्नो-प्वाइंट तबाही की कगार पर, बर्फ की जगह ले रही भूरी मिट्टी; रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

Thajiwas Glacier Kashmir: कश्मीर के थाजीवास ग्लेशियर को लेकर आई नई वैज्ञानिक स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है. रिसर्च में सामने आया है कि कभी विशाल आकार में फैला यह ग्लेशियर अब तेजी से सिमट चुका है. जानकारों का कहना है कि अगर स्थिति को कंट्रोल न किया गया है, कुछ ही समय में थाजीवास ग्लेशियर पूरी तरह से खत्म हो सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:29 PM IST
कश्मीर का सबसे पसंदीदा स्नो-प्वाइंट तबाही की कगार पर, बर्फ की जगह ले रही भूरी मिट्टी; रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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