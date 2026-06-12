Sonamarg Tourism: अगर आप भी इस भयंकर गर्मी के मौसम में कश्मीर की हसीन वादियों और बर्फ का मजा लेने की सोच रहे हैं, तो जरा रुक जाइए! कश्मीर की वादियों से एक ऐसी डरावनी खबर आ रही है, जो आपको भी हैरान कर देगी. वैज्ञानिकों की नई स्टडी में सामने आया है कि कश्मीर के सोनमर्ग की शान और सैलानियों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट थाजीवास ग्लेशियर अब लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. कुछ सालों पहले जहां मीलों दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती थी, वहां आज सिर्फ सूखी घास और भूरी मिट्टी ही दिखाई देती है. क्लाइमेट चेंज के इस बदलाव ने वैज्ञानिकों को भी अलर्ट पर डाल दिया है, क्योंकि इस ऐतिहासिक ग्लेशियर का 95% हिस्सा हमेशा के लिए पिघल गया है.
रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके पीछे कई बड़े टेक और एन्वायरन्मेंटल फैक्टर्स हैं-
ग्लोबल वार्मिंग
हिमालय क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है.
कम बर्फबारी
सर्दियों के मौसम में कुछ सालों से बहुत कम बर्फबारी हो रही है.
ब्लैक कार्बन और प्रदूषण
हर दिन कश्मीर में बढ़ती गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला धुआं बर्फ को पिघला रहा है.
टूरिज्म का दबाव भी बढ़ने से ईको-सिस्टम पर असर पड़ रहा है.
पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि यह स्थिति किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है. थाजीवास ग्लेशियर से निकलने वाला पानी सिंध नदी का मेन सोर्स है. अगर यह पूरी तरह समाप्त हो गया, तो कश्मीर में न सिर्फ टूरिज्म ठप होगा, बल्कि खेती, बिजली बनाने और पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा.
एक्सपर्टर्स का मानना है कि अब समय आ गया है जब हमें स्विस-स्टाइल ग्लेशियर प्रोटेक्शन यानी जैसे स्विट्जरलैंड में ग्लेशियरों को बचाने के लिए खास शीट से ढका जाता है और कड़े नियम लागू किए जाते हैं, वही नियम अपनाना होगा. इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या को भी कंट्रोल करना होगा, प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगाना होगा, नहीं तो कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां सिर्फ तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाएंगी.