Sonamarg Tourism: अगर आप भी इस भयंकर गर्मी के मौसम में कश्मीर की हसीन वादियों और बर्फ का मजा लेने की सोच रहे हैं, तो जरा रुक जाइए! कश्मीर की वादियों से एक ऐसी डरावनी खबर आ रही है, जो आपको भी हैरान कर देगी. वैज्ञानिकों की नई स्टडी में सामने आया है कि कश्मीर के सोनमर्ग की शान और सैलानियों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट थाजीवास ग्लेशियर अब लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. कुछ सालों पहले जहां मीलों दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती थी, वहां आज सिर्फ सूखी घास और भूरी मिट्टी ही दिखाई देती है. क्लाइमेट चेंज के इस बदलाव ने वैज्ञानिकों को भी अलर्ट पर डाल दिया है, क्योंकि इस ऐतिहासिक ग्लेशियर का 95% हिस्सा हमेशा के लिए पिघल गया है.