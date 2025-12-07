क्वांटम की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व! 100 साल बाद गलत साबित हुए आइंस्टीन, चीनी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट

Albert Einstein: चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने करीब 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिए गए एक मशहूर एक्सपेरिमेंट को फिर से किया है. इस प्रयोग से क्वांटम यांत्रिकी (Quantum Mechanics) का एक जरूरी सिद्धांत सही साबित होता है. CGTN की रिपोर्ट के अनुसार, उनके इस प्रयोग से पता चला कि किसी कण (Particle) का रास्ता और उसका तरंग (Wave) जैसा व्यवहार, इन दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता. यह बात क्वांटम चीजों की प्रकृति के बारे में नील्स बोहर के विचार को सही साबित करती है.

क्या थी ये थ्योरी?

1927 में ब्रुसेल्स में हुए एक सम्मेलन में भौतिक वैज्ञानिकों (Physicist) ने क्वांटम यांत्रिकी की नींव पर बहस शुरू की थी. आइंस्टीन इस सिद्धांत पर शक करते थे और उन्होंने बौहर के पूरकता (Complementarity) के सिद्धांत को चुनोती देने की कोशिश की थी. बोहर के मुताबिक, फोटॉन जैसे क्वांटम कण एक ही समय में कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 650 पुरानी लैपटॉप बैटरियों से बनाया सीक्रेट पावर प्लांट, बिजली का बिल 'जीरो' और सेफ्टी 100%

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था आइंस्टीन का विचार?

Albert Einstein ने सोचने वाला एक्सपेरिमेंट सुझाया था. यह डबल स्लिच प्रयोग का ही बदला बुआ रूप था जिसका मकसद यह दिखाना था कि कण और तरंग दोनों गुणों को एक साथ मापना शायद संभव है. अगर यह सच हो जाता तो बोहर का सिद्धांत गलत साबित हो जाता. कई दशकों तक आइंस्टीन की यह चुनौती सिर्फ कागजों तक सीमित थे. लेकिन अब प्रोफेसर पान जियाववेई के नेतृत्व में चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की टीम ने इसे असली प्रयोग में बदला.

कैसे की गई ये स्टडी?

टीम ने बहुत ही संवेदनशील उपकरण बनाए जो एक अकेले फोटॉन की छोटी सी हरकत का भी पता लगा सकते थे. जब उन्होंने कण (Particles) का रास्ता मापने की कोशिश की तो व्यतिकरण पैटर्न (Interference Pattern) खत्म हो गया. जब वे व्यतिकरण पैटर्न को देखते हैं तो पार्टिकल्स का रास्ता पता लगाना नामुमकिन हो जाता है. ये नतीजे बोहर के इस सिद्धांत को सही साबित करते हैं कि ये दोनों गुण एक-दूसरे के पूरक हैं और एक साथ देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: धरती पर इंसानों के बाद कौन करेगा राज? वैज्ञानिकों ने बताया चौंकाने वाले 'अगले शासक' का नाम

इस खोज से क्या साबित होता है?

इस प्रयोग को भौतिक विज्ञान में एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है. यह दिखाता है कि क्वांटम कणों का यह अजीब व्यवहार, वास्तविकता का एक मूल हिस्सा है ना कि यह हमारी प्रयोग करने की कमी की वजह से है. यह शोध फिजिकल रिव्यू लेटर्स पत्रिका में छपा है और इसने बोहर की कोपेनहेगन व्याख्या के पक्ष में चली आ रही पुरानी बहस को खत्म कर दिया है.