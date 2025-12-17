Advertisement
आइंस्टीन की मौत के बाद डॉक्टर ने चुराया दिमाग...चोरी-छिपे किए 240 टुकड़े, लेकिन क्यों?

आइंस्टीन की मौत के बाद डॉक्टर ने चुराया दिमाग...चोरी-छिपे किए 240 टुकड़े, लेकिन क्यों?

Albert Einstein: 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के बाद उनके दिमाग के साथ एक अजीब घटना घटी थी. एक डॉक्टर ने चुपके से उनके दिमाग को निकाल विया और कई सालों तक वैज्ञानिक खोज के नाम पर अपने पास रखा. 

 

Dec 17, 2025
आइंस्टीन की मौत के बाद डॉक्टर ने चुराया दिमाग...चोरी-छिपे किए 240 टुकड़े, लेकिन क्यों?

Einstein Brain Stolen: महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत 18 अप्रैल 1955 को 76 साल की उम्र में हुई थी. उनकी मौत के बाद उनके दिमाग के साथ एक बहुत ही अजीब और लंबी कहानी जुड़ी. आइंस्टीन ने मरने से पहले ही साफ कहा था कि उनकी इच्छा है कि उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए और उनकी राख को सीक्रेट रूप से बिखेर दिया जाए जिससे कोई उन्हें पूजने के लिए स्मारक ना बनाए. उनकी मौत के बाद अस्पताल में डॉ. थॉमस स्टॉल्टज हार्वे ने पोस्टमार्टम किया और इसी दौरान चुपके से आइंस्टीन का दिमाग निकाल कर अपने पास रख लिया. 

सामने रख दी गई बड़ी शर्त
दिमाग को निकालने से पहले डॉ. ने आइंस्टीन के परिवार से अनुमति नहीं ली थी. बाद में, हार्वे ने आइंस्टीन के सबसे बड़े बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टीन से सहमति मांगी. हंस ने इस शर्त पर मान लिया कि दिमाग पर होने वाली रिसर्च पूरी तरह से वैज्ञानिक हित में होगी और सभी नतीजे विज्ञान पत्रिकाओं में छापे जाएंगे. 

दिमान ना छोड़ने की जिद ने छिनी नौकरी
दिमाग निकालने की वजह से हार्वे को कुछ महीनों बाद प्रिंसटन अस्पताल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दिमाग अस्पताल को सौंपने से मना कर दिया था. हार्वे आइंस्टीन का दिमाग अपने साथ ले गए. हार्वे ने जार में दिमाग रखा, तस्वीर ली और फिर 240 टुकड़ों में काट दिया. ये टुकड़े दशकों उनके साथ रहे, कभी ये प्रयोगशाला के जारों में रखे गए तो कभी बीयर कूलर में. 

रिसर्च में क्या आया सामने?
1985 में पहली बार एक अध्ययन पहली बार प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया कि दिमाग के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिकाओं (Glial Cells) का अनुपात असामान्य था. कुछ वैज्ञानिकों ने इसे उनकी सोचने की शक्ति से जोड़ा. हालांकि, कई सारे लोगों ने यह भी कबा कि दिमाग पर रिसर्च करने बुद्धि के रहस्यों को जानना सही नहीं है. 

2013 में आई नई रिपोर्ट
2013 में एक दूसरी स्टडी में पाया गया कि उनके दिमाग के 2 हिस्सों को जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम नाम का हिस्सा सामान्य से ज्यादा मोटा था जो बेहतर संचार (Communication) दिखाता है. इसमें उनके दिमाग के अलग साइड के हिस्सों में भी कुछ अनोखी बनावट मिली. हालांकि, शोधकर्ताओं ने हमेशा कहा कि दिमाग की इन खूबियों का सीधा संबंध नहीं बिठाया जा सकता. 

आखिर में दिमाग का क्या हुआ?
1978 में एक पत्रकार ने कंसास में हार्वे का पता लगाया और हार्वे ने ऊतकों (Tissues) से भरे जार वाला एक कूलर दिखाया जिससे एक बार फिर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई. 2007 में हार्वे की मौत कक आइंस्टीन के दिमाग के कुछ टुकड़े संग्रहालयों को सौंप दिए गए थे. फिलाडेल्फिया के म्यूटर संग्रहालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा संग्रहालय को दिमाग के टुकड़े मिले. अंत में हार्व ने जिस खोज के लिए दिमाग चोरी किया था वह कभी पूरा नहीं हुआ. 

