विज्ञान

70 साल बाद मिली Einstein की फेवरेट वायलिन! नीलामी में लगी ऐसी बोली, जानकर फटी रह जाएंगी आंखें

Albert Einstein: अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी हुई बहुत ही दुर्लभ वायलिन एक बार फिर चर्चा में है. इसकी नीलामी की गई है जिसकी कीमत सुन आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:13 AM IST
Albert Einstein Violin Sold: एक वायलिन जिसे लंबे समय से खोया हुआ माना जा रहा था वह 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लैंड के साइरेंसेस्टर में सबके सामने आया. 131 साल पुराने इस वायलिन का नाम लीना है और यह कभी महान वैज्ञानिक Einstein का था. यह वायलिन 1.1 मिलियन डॉलर में बिका. बता दें कि यह वायलिन दशकों तक सबसे छिपाकर रखी गई थी जिसका किसी को अता-पता नहीं था. जेमेसाइंस के मुताबिक, यह वायलिन महज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि, यह आइंस्टीन के कुछ सबसे खास और क्रांतिकारी सालों में उनका साथी रहा.

किसने बनाई थी यह वायलिन?
इस वायलिन को 1894 में एंटोन जुंटरर ने बनाई थी और यह आइंस्टीन द्वारा खुद के लिए खरीदा गया पहला वाद्य यंत्र था. म्यूनिख में अपने युवा दिनों में इस महान वैज्ञानिक ने पढ़ाई के लिए स्विटजरलैंड जाने से ठीक पहले यह वायलिन खरीदी थी. किसी ने सोचा भी नहीं था कि, यह साधारण सी दिखने वाली चीज 20वीं सदी के कुछ सबसे क्रांतिकारी समयों में उनका साथ देगी. 

यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराइयों में मिला जादुई 'तिलिस्मी' पत्थर, हरी चमकती चट्टान को देख चौंधियां गई वैज्ञानिकों की आंखें

वायलिन के बारे में आइंस्टीन क्या कहते थे?
Albert Einstein ने कहा था, संगीत के बिना जीवन मेरे लिए अकल्पनीय है और मैं अपने जीवन को संगीत के रूप में देखता हूं. अगर मुझे जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किसी चीज से मिलता है तो वह संगीत ही है. आइंसटीन के लिए संगीत उनकी क्रिएटिविटी का जरूरी हिस्सा थी. चाहे वह पियानो पर कोई धुन बना रहे हों या मोजार्ट और बाख की मुश्किल वायलिन बजा रहे हों, संगीत हमेशा उनके साथ रहता था.

कहां था ये वायलिन?
1932 में जर्मनी में यहूदी-विरोधी भावना बहुत बढ़ गई और Einstein को लगा कि उनकी जान खतरे में है. अमेरिका जाने से ठीक पहले उन्होंने यह वायलिन अपने करीबी दोस्त वैज्ञानिक मैक्स वॉन लॉ को सौंप दी थी. वायलिन के साथ आइंस्टीन के कुछ और निजी सामान जैसे- साइकिल और एक किताब भी उन्हें दिया. यह एक तरह से उनकी प्रतीकात्मक विदाई थी क्योंकि वो जानते थे कि शायद वो कभी लौटकर नहीं आ पाएंगे. 

किसके पास मिली ये वायलिन?
यह वायलिन जो इतिहास का अनमोल हिस्सा है, दशकों तक लोगों की नजर से दूर रही. 1955 में आइंस्टीन की मौत के बाद वायलिन कई हाथों से गुजरी और आखिरकार जर्मनी में एक परिवार के सामान रखने वाले बक्से में लगभग 70 सालों तक सेफ रही. 2024 में संपर्क में आने के बाद इस वायलिन को फिर ढूंढा जा सका और दुनिया के सामने आया.

यह भी पढ़ें: स्पेन में 650 साल पुराने गिद्धों के घोंसले से निकला खजाना, वैज्ञानिकों ने इसे कहा 'टाइम कैप्सूल घोंसला'

कितनी लगी इसकी बोली?
वायलिन के 2 लाख से 3 लाख तक नीलामी की उम्मीद थी. हालांकि जब अंतिम बोली लगी तो यह 1 मिलियन डॉलर(8,87,19,050-Present Value)से ज्यादा लगी. इससे पता चलता है कि लोग पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं को कितना महत्व देते हैं. यह नीलामी मजह एक पुराने वायलिन के बारे में नहीं थी. यह एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव के बारे में थी जिसके सिद्धांतों ने दुनिया को नया रूप दिया.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Albert Einsteineinstein violin

