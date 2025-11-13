Advertisement
trendingNow12999750
Hindi Newsविज्ञान

एक बार फिर सही साबित हुए Einstein, 88 साल पहले कहा था- 'इस ग्रह को तो नहीं होना चाहिए था'

Albert Einstein: लायरा तारामंडल में एक अनोखी चमक दिखाई दी जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा. जिसे पहले ग्रह समझा गया था वह असल में KOI-3278 निकला. यह पहला ऐसा डबल स्टार सिस्टम है जो खुद को ही लेंसिंग करता. इस खोज ने अल्बर्ट आइंस्टीन की एक भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक बार फिर सही साबित हुए Einstein, 88 साल पहले कहा था- 'इस ग्रह को तो नहीं होना चाहिए था'

Science NEWS: Washington University के छात्र एथन क्रूस ने NASA के केप्लर दूरबीन के डाटा की जांच करते वक्त एक खोज की. उन्होंने कोई ग्रह नहीं खोजा बल्कि बार-बार चमकने वाली एक अजीब चीज को देखा. यह चमक एक छोटे तारे की वजह से हो रही थी जो अपने साथी तारे की रोशनी को बड़ा कर रहा था. क्रूस ने कहा कि यह खोज पूरी तरह से अनोखी थी क्योंकि वैज्ञानिकों को इसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि, अगर सबने इसे नजरअंदाज कर दिया है तो अंतरिक्ष में ऐसे कई और सिस्टम हो सकते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं देख पाए हैं.

क्या है KOI-3278?
KOI-3278 धरती से लगभग 2,600 लाइट ईयर की दूरी पर है. यह सिस्टम वैज्ञानिकों को तारों के संबंध में Einstein के General Theory of Relativity को जांचने का एक दुर्लभ मौका देता है. सामान्य तारों की तरह यह बस एक बार संरेखित(Align)नहीं होता बल्कि इस दोहरे सिस्टम में बार-बार मापने जितनी माइक्रोलेंसिंग होती है. यह माइक्रोलेंसिंग तारों के वजन, उनकी कक्षा और उनके विकास को बहुत सटीकता से मापने की सुविधा देते हैं. 

यह भी पढ़ें: James Telescope ने शनि ग्रह पर देखे अजीब 'टाइम कैप्सूल', 10 घंटे तक अंधेरे में दिखते रहे और फिर...

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है तारों से बना मैग्नीफाइंग ग्लास?
इस सिस्टम में एक White Dwarf Star और एक हमारे सूरज जैसा तारा है. ये दोनों तारे हर 88.18 दिन में एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं. जब सफेद बौना तारा अपने साथी तारे के सामने से गुजरता है तो रोशनी रुकने के बजाय थोड़ी देर के लिए और तेज हो जाती है. यह असर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की वजह से होता है जहां बौना तारा अपनी ग्रैविटी से रोशनी को मोड़ता और उसे बढ़ा देता है.

गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कैसे काम करती है?
वैज्ञानिक एरिक एगोल ने बताया कि, इस घटना का मुख्य कारण है कि यह ग्रैविटी, जगह और समय को मोड़ देता है. इसलिए जो रोशनी हमारी तरफ आती है वह असल में मुड़ी हुई होती है. KOI-3278 सिस्टम में मौजूद White Dwarf एक लेंस की तरह काम करता है. इसका वजन हमारे सूरज के वजन का 63% है लेकिन आकार में धरती जितना ही है.

कैसी है इस सिस्टम की बनावट?
यह सिस्टम एक बहुत ही साफ और संतुलित चमक दिखाता है. जब White Dwarf Star सामने आता है और जाता है तो चमक तेज होती है और फिर थोड़ी हल्की हो जाती है. दोनों तारे लगभग 4.3 करोड़ मील की दूरी पर एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं. यह सिस्टम हमें लगभग किनारे से दिखाई देता है जिसकी वजह से रोशनी के मुड़ने का असर सबसे ज्यादा दिखता है. 

क्या है आइंस्टीन त्रिज्या?
वैज्ञानिकों के मॉडल के अनुसार सफेद बौने तारे की आइंस्टीन त्रिज्या(Einstein Radius)उसके असली आकार से लगभग दोगुनी है. यह खास संरेखण(Alignment)रोशनी के बढ़ने के असर को इतना बढ़ा देता है कि ग्रहण से होने वाली सामान्य चमक की कमी कमजोर पड़ जाती है. ऐसी घटनाएं आमतौर पर नहीं देखी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: खतरा! 2 हिस्सों में बंट रहा है धरती का 'सुरक्षा कवच', ESA की सैटेलाइट्स में हुआ खुलासा

कितना है इस तारे का तापमान?
केप्लर का डाटा की मदद से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि White Dwarf का तापमान लगभग 10,000 केल्विन है और इसका वजन सूरज के वजन का 0.634 गुना है. इसका तापमान 5,568K है और यह आकार और बनावट में हमारे सूर्य जैसा ही है. आंकड़ों की मानें तो यह डबल स्टार सिस्टम लगभग 1.6 अरब साल पुराना माना जाता है. यह जानकारी हमें तारों के विकसित होने के बजाय बाद के चरणों को समझने में मदद करती है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Albert Einsteineinstein theory of relativity

Trending news

i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों के DNA से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों के DNA से खुलासा
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!