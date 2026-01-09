Advertisement
trendingNow13068378
Hindi Newsविज्ञानक्या गलत साबित हो सकते हैं आइंस्टीन? वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी थ्योरी की दोबारा की जांच

क्या गलत साबित हो सकते हैं आइंस्टीन? वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी थ्योरी की दोबारा की जांच

Albert Einstein: पिछली सदी के सबसे महान वैज्ञानिको में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले कहा था कि लाइट की रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है और कभी नहीं बदलती. वैज्ञानिकों ने 100 साल बाद आज भी इस बात को सही पाया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 09, 2026, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या गलत साबित हो सकते हैं आइंस्टीन? वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी थ्योरी की दोबारा की जांच

Science News: साल 1887 में एक ऐसा प्रयोग हुआ था जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया था. दरअसल, 2 अमेरिकी वैज्ञानिक माइकलसन और मोर्ले ने यह जानने की कोशिश की कि क्या अलग-अलग दिशाओं में जाने पर लाइट की गति बदल सकती है. उन्हें लगा था कि रफ्तार में फर्क आएगा लेकिन नतीजा जीरो ही रहा, यानी लाइट की स्पीड हर दिशा में एक जैसी थी. इसी नतीजे से प्रेरिक होकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना मशहूर सिद्धांत दिया. उन्होंने कहा कि, प्रकाश की गति स्थिर है और कभी नहीं बदलती.

क्यों उठ रहे हैं नियम पर सवाल?
विज्ञान का स्टैंडर्ड मॉडल इसी नियम पर टिका है जिसने पिछले 100 साल में सभी टेस्ट को पास किया है. इतना सफल होने के बाद भी इसपर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसका जवाब आइंस्टीन की एक और खोज सामान्य सापेक्षता (General Relativity) में छिपा है. आइंस्टीन ने बताया था कि ग्रैविटी असल में अंतरिक्ष और समय के मुड़ने की वजह से पैदा होता है. 

यह भी पढ़ें: DNA में छिपा मिला 2500 साल पुराना 'दुश्मन'! पूर्जवों की हड्डियों से वैज्ञानिकों ने खोजा प्राचीन वायरस

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों परखे जा रहे हैं पुराने नियम?
यह बात भी अंतरिक्ष की बड़ी-बड़ी घटनाओं में सच साबित हुई है. समस्या तब आती है जब वैज्ञानिक बहुत छोटे-छोटे कणों और बहुत बड़े ग्रैविटी को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं. यहीं पर विज्ञान के ये दो बड़े सिद्धांत आपस में टकरा जाते हैं. इसी टकराव को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन के पुराने नियम को फिर से परखा जा रहा है. 

जब आपस में भिड़ गए विज्ञान के 2 नियम
क्वांटम सिद्धांत छोटी चीजों जैसे परमाणु (Atoms) और कणों की दुनिया को समझाता है. यह कहता है कि चीजें निश्चित नहीं हैं बल्कि उनके होने की संभावना होती है. यह बड़े ग्रहों और तारों की दुनिया को समझाता है. यह कहता है कि भारी चीजें अंतरिक्ष और समय के ढांचे को मोड़ देती हैं जिसे हम ग्रैविटी कहते हैं. 

कब होती है असली मुसीबत?
मुसीबत तब शुरू होती है जब वैज्ञानिक इन दोनों को मिलाकर एक नया नियम बनाना चाहते हैं जिसे क्वांटम गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है. जब छोटे-छोटे कण मुड़े हुए अंतरिक्ष में चलते हैं और खुद भी उस मोड़ को बदलते हैं तो सारा गणित गड़बड़ा जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद आइंस्टीन का वह पुराना नियम बहुत छोटे लेवल पर थोड़ा सा बदल जाता है. हालांकि, यह इतना छोटा होगा ति उसे पकड़ना नामुमकिन हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा: NASA ने पहली बार दिखाई अंतरिक्ष की वो तस्वीरें, जो इंसान नहीं देख सकता

आइंस्टीन की एक और बड़ी जीत
वैज्ञानिकों ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया और अंतरिक्ष से आने वाली पावरफुल गामा किरणों की जांच की. उन्हें उम्मीद थी कि शायद बहुत ज्यादा एनर्जी वाली इन किरणों में उन्हें आइंस्टीन के नियम के टूटने का कोई सबूत मिल जाए. वैज्ञानिकों को आइंस्टीन के नियों में कोई भी गलती या बदलाव नहीं मिला, यानी लाइट की स्पीड आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Albert Einstein

Trending news

सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
somnath temple news
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
Bengal Governor Death Threat
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप