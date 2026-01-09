क्या गलत साबित हो सकते हैं आइंस्टीन? वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी थ्योरी की दोबारा की जांच

Science News: साल 1887 में एक ऐसा प्रयोग हुआ था जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया था. दरअसल, 2 अमेरिकी वैज्ञानिक माइकलसन और मोर्ले ने यह जानने की कोशिश की कि क्या अलग-अलग दिशाओं में जाने पर लाइट की गति बदल सकती है. उन्हें लगा था कि रफ्तार में फर्क आएगा लेकिन नतीजा जीरो ही रहा, यानी लाइट की स्पीड हर दिशा में एक जैसी थी. इसी नतीजे से प्रेरिक होकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना मशहूर सिद्धांत दिया. उन्होंने कहा कि, प्रकाश की गति स्थिर है और कभी नहीं बदलती.

क्यों उठ रहे हैं नियम पर सवाल?

विज्ञान का स्टैंडर्ड मॉडल इसी नियम पर टिका है जिसने पिछले 100 साल में सभी टेस्ट को पास किया है. इतना सफल होने के बाद भी इसपर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसका जवाब आइंस्टीन की एक और खोज सामान्य सापेक्षता (General Relativity) में छिपा है. आइंस्टीन ने बताया था कि ग्रैविटी असल में अंतरिक्ष और समय के मुड़ने की वजह से पैदा होता है.

क्यों परखे जा रहे हैं पुराने नियम?

यह बात भी अंतरिक्ष की बड़ी-बड़ी घटनाओं में सच साबित हुई है. समस्या तब आती है जब वैज्ञानिक बहुत छोटे-छोटे कणों और बहुत बड़े ग्रैविटी को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं. यहीं पर विज्ञान के ये दो बड़े सिद्धांत आपस में टकरा जाते हैं. इसी टकराव को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन के पुराने नियम को फिर से परखा जा रहा है.

जब आपस में भिड़ गए विज्ञान के 2 नियम

क्वांटम सिद्धांत छोटी चीजों जैसे परमाणु (Atoms) और कणों की दुनिया को समझाता है. यह कहता है कि चीजें निश्चित नहीं हैं बल्कि उनके होने की संभावना होती है. यह बड़े ग्रहों और तारों की दुनिया को समझाता है. यह कहता है कि भारी चीजें अंतरिक्ष और समय के ढांचे को मोड़ देती हैं जिसे हम ग्रैविटी कहते हैं.

कब होती है असली मुसीबत?

मुसीबत तब शुरू होती है जब वैज्ञानिक इन दोनों को मिलाकर एक नया नियम बनाना चाहते हैं जिसे क्वांटम गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है. जब छोटे-छोटे कण मुड़े हुए अंतरिक्ष में चलते हैं और खुद भी उस मोड़ को बदलते हैं तो सारा गणित गड़बड़ा जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद आइंस्टीन का वह पुराना नियम बहुत छोटे लेवल पर थोड़ा सा बदल जाता है. हालांकि, यह इतना छोटा होगा ति उसे पकड़ना नामुमकिन हो सकता है.

आइंस्टीन की एक और बड़ी जीत

वैज्ञानिकों ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया और अंतरिक्ष से आने वाली पावरफुल गामा किरणों की जांच की. उन्हें उम्मीद थी कि शायद बहुत ज्यादा एनर्जी वाली इन किरणों में उन्हें आइंस्टीन के नियम के टूटने का कोई सबूत मिल जाए. वैज्ञानिकों को आइंस्टीन के नियों में कोई भी गलती या बदलाव नहीं मिला, यानी लाइट की स्पीड आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी.