आइंस्टीन की वो चिट्ठी जिसमें लिखी थी ऐसी बात कि, 32.7 करोड़ में हुई नीलामी

Albert Einstein Letter: दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट को लिखा गया एक ऐतिहासिक पत्र हाल ही में सुर्ख़ियों में रहा. यह पत्र, जिसने परमाणु बम के विकास में अहम भूमिका निभाई थी, हाल ही में क्रिस्टीज (Christie's) की नीलामी में $3.9 मिलियन (लगभग ₹32.7 करोड़) की चौंकाने वाली कीमत पर बिका है. इस खत में आइंस्टीन ने राष्ट्रपति को परमाणु अनुसंधान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था, जिसमें उन्होंने परमाणु हथियारों की गंभीर क्षमता और अमेरिका के लिए इसमें शामिल होने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला था.

इस चेतावनी पत्र ने इतिहास को कैसे बदला?

यह पत्र, जो अब न्यूयॉर्क में फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट लाइब्रेरी के संग्रह का हिस्सा है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, 1939 की गर्मियों में लिखा गया था. यह आइंस्टीन का राष्ट्रपति रूजवेल्ट को सचेत करने का प्रयास था कि जर्मनी परमाणु हथियार विकसित कर रहा हो सकता है. पत्र में, आइंस्टीन ने परमाणु भौतिकी में हुई नई सफलताओं पर चर्चा की और चेतावनी दी कि यूरेनियम "ऊर्जा का एक नया और महत्वपूर्ण स्रोत" बन सकता है और इस ऊर्जा का उपयोग "बेहद शक्तिशाली बम" बनाने के लिए किया जा सकता है.

दरअसल, आइंस्टीन और उनके साथी भौतिक विज्ञानी लियो स्ज़ीलार्ड (Leo Szilard), दोनों ही यूरोप में एडोल्फ हिटलर के उदय के कारण भागकर अमेरिका आए थे. जर्मनी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए, उन्हें इस बात की आशंका थी कि कहीं हिटलर पहले परमाणु बम न बना ले. इसी तात्कालिकता की भावना ने आइंस्टीन को यह पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसने अंततः अमेरिकी सरकार को परमाणु विखंडन पर अपने शोध में तेजी लाने के लिए राजी किया. इसी अनुसंधान का परिणाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट और आखिरकार परमाणु बमों का निर्माण. क्रिस्टीज में अमेरिकी विशेषज्ञ, पीटर क्लारनेट ने इस पत्र को "इतिहास के सबसे प्रभावशाली पत्रों में से एक" बताया है, जिसने परमाणु हथियारों की दौड़ के लिए मंच तैयार किया और मानव इतिहास की दिशा बदल दी.

नीलामी में बिका यह खत इतना खास क्यों था?

नीलामी में बिका यह पत्र मूल प्रति नहीं थी, बल्कि इसकी एक प्रति थी. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, नीलाम की गई प्रति एकमात्र ऐसी प्रति थी जो निजी हाथों में थी. यह पहले माइक्रोसॉफ्ट के दिवंगत सह-संस्थापक पॉल एलन के पास थी, जिन्होंने इसे 2002 में $2.1 मिलियन में खरीदा था. उससे पहले, यह लियो स्ज़ीलार्ड की संपत्ति का हिस्सा था.

आइंस्टीन को किस बात का सबसे ज़्यादा पछतावा था?

परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, आइंस्टीन ने बाद में इस पर गहरा खेद व्यक्त किया. 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों के बाद, जिसने भारी मानव पीड़ा और विनाश किया, आइंस्टीन ने कथित तौर पर इस विनाशकारी परिणाम को पहचानते हुए, परमाणु हथियारों के विकास में अपनी संलिप्तता को अपनी "एक बड़ी गलती" कहा था. यह खत आज भी ज्ञान और शक्ति के उपयोग पर एक गंभीर सबक के रूप में खड़ा है.