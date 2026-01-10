डायनासोरों का ‘पाताल लोक’! एक साथ हुई 10000 मौतें, झटके में खत्म हुआ पूरा झुंड; देख वैज्ञानिक रह गए दंग

Dinosaur Graveyard Canada: अल्बर्टा के उत्तर में वेम्बली के पास जंगलों के बीच बसा पाइपस्टोन क्रीक इलाका है. यह जगह बाहर से देखने में बिल्कुल आम लगती है. यहां पेड़, हरियाली और शांति है. इसी जमीन के नीचे डायनासोर की हड्डियां हैं. वैज्ञानिक इसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहां एक साथ बहुत बड़ी संख्या में डायनासोर के अवशेष मिले हैं.

कैसे हुई इस जगह की खोज?

इस जगह की खोज साल 1974 में हुई थी. वहां के लोकल स्कूल टीचर और विज्ञान प्रेमी अल लकुस्ता ने क्रीक के किनारे चट्टान पर बिखरी कुछ हड्डियां देखीं थी. बाद में पता चला कि ये डायनासोर की हड्डियां हैं. इसके बाद 1980 के दशक के आखिर में रॉयल टायरेल म्यूजियम ने यहां बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की थी. आज भी फिलिप जे. करी डायनासोर म्यूजियम की टीम यहां लगातार खुदाई कर रही है.

एक ही तरह का डायनासोर

इस जगह की सबसे खास बात है, यहां सिर्फ एक ही प्रजाति के डायनासोर के फॉसिल पाए गए हैं. इसका नाम पैकिराइनोसॉरस लकुस्ताई है. इसे बॉस-नोज्ड लिजर्ड भी कहा जाता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां करीब 10 हजार से ज्यादा ऐसे डायनासोर के अवशेष दबे हो सकते हैं. हैरानी की बात ये हैं कि हर एक वर्ग मीटर में 100 से 300 तक हड्डियां मिली हैं. यह इलाका कम से कम एक वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था पैकिराइनोसॉरस?

पैकिराइनोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स का दूर का रिश्तेदार था. इसकी लंबाई करीब 6 से 8 मीटर तक होती थी. इसका वजन 2 से 4 टन के बीच होता था. इसकी नाक पर एक मोटा और चपटा हड्डी का उभार होता था. वैज्ञानिक मानते हैं कि अलग-अलग दिखावट की वजह से ये डायनासोर एक-दूसरे को पहचान पाते होंगे. बता दें कि यहां मिले फॉसिल में छोटे बच्चे से लेकर पूरी तरह बड़े डायनासोर तक शामिल हैं. ये डायनासोर बड़े झुंड में रहते थे.

एक ही हादसे में मौत

वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 7 करोड़ 20 लाख साल पहले एक भयानक बाढ़ आई थी. शायद तेज बारिश या तूफान की वजह से पानी अचानक बढ़ गया, जिससे पूरा झुंड क्रीक के बहाव में बह गया. सभी डायनासोर एक साथ डूब गए और कीचड़ में दब गए. इसी वजह से उनके शरीर सुरक्षित हालत में जमीन के नीचे दब गए. बाढ़ के बाद कुछ मांस खाने वाले डायनासोर जैसे अल्बर्टोसॉरस, यहां आए और लाशों को नोचा लिया. कई हड्डियों पर दांतों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं.

बता दें कि आज वैज्ञानिक 3D स्कैनिंग और DNA जैसी नई तकनीकों की मदद से इन फॉसिल्स पर रिसर्च कर रहे हैं. इससे उन्हें 7 करोड़ साल पुराने जीवन को समझने में मदद मिल रही है.

आम लोग भी देख सकते

पाइपस्टोन क्रीक से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर वेम्बली में फिलिप जे. करी डायनासोर म्यूजियम है. यहां आने वाले लोग फॉसिल टूर में हिस्सा ले सकते हैं. खुदाई देख सकते हैं. साथ ही कुछ जगहों पर आम लोगों को फॉसिल निकालने का मौका भी दिया जाता है. गाइडेड वॉक और खास प्रोग्राम के जरिए लोगों को डायनासोर की दुनिया से जोड़ा जाता है.

यह भी पढ़ें: कैंसर को जलाकर खत्म करेगा नैनो-जादू! अंदर से हड्डियों की करेगा मरम्मत, वैज्ञानिकों ने खोज ली तकनीक