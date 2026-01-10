Advertisement
trendingNow13069343
Hindi Newsविज्ञानडायनासोरों का ‘पाताल लोक’! एक साथ हुई 10000 मौतें, झटके में खत्म हुआ पूरा झुंड; देख वैज्ञानिक रह गए दंग

डायनासोरों का ‘पाताल लोक’! एक साथ हुई 10000 मौतें, झटके में खत्म हुआ पूरा झुंड; देख वैज्ञानिक रह गए दंग

Dinosaur Graveyard Canada: कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में जमीन के नीचे हजारों डायनासोर की हड्डियां दबी हुई हैं. पाइपस्टोन क्रीक नाम की ये जगह दुनिया के सबसे घने डायनासोर फॉसिल इलाकों में गिनी जाती है. यहां एक ही तरह के डायनासोर के करीब 10 हजार से ज्यादा अवशेष मिले हैं. यह करीब 7 करोड़ 20 लाख साल पुराने हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डायनासोरों का ‘पाताल लोक’! एक साथ हुई 10000 मौतें, झटके में खत्म हुआ पूरा झुंड; देख वैज्ञानिक रह गए दंग

Dinosaur Graveyard Canada: अल्बर्टा के उत्तर में वेम्बली के पास जंगलों के बीच बसा पाइपस्टोन क्रीक इलाका है. यह जगह बाहर से देखने में बिल्कुल आम लगती है. यहां पेड़, हरियाली और शांति है. इसी जमीन के नीचे डायनासोर की हड्डियां हैं. वैज्ञानिक इसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहां एक साथ बहुत बड़ी संख्या में डायनासोर के अवशेष मिले हैं.

कैसे हुई इस जगह की खोज?
इस जगह की खोज साल 1974 में हुई थी. वहां के लोकल स्कूल टीचर और विज्ञान प्रेमी अल लकुस्ता ने क्रीक के किनारे चट्टान पर बिखरी कुछ हड्डियां देखीं थी. बाद में पता चला कि ये डायनासोर की हड्डियां हैं. इसके बाद 1980 के दशक के आखिर में रॉयल टायरेल म्यूजियम ने यहां बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की थी. आज भी फिलिप जे. करी डायनासोर म्यूजियम की टीम यहां लगातार खुदाई कर रही है.

एक ही तरह का डायनासोर
इस जगह की सबसे खास बात है, यहां सिर्फ एक ही प्रजाति के डायनासोर के फॉसिल पाए गए हैं. इसका नाम पैकिराइनोसॉरस लकुस्ताई है. इसे बॉस-नोज्ड लिजर्ड भी कहा जाता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां करीब 10 हजार से ज्यादा ऐसे डायनासोर के अवशेष दबे हो सकते हैं. हैरानी की बात ये हैं कि हर एक वर्ग मीटर में 100 से 300 तक हड्डियां मिली हैं. यह इलाका कम से कम एक वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था पैकिराइनोसॉरस?
पैकिराइनोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स का दूर का रिश्तेदार था. इसकी लंबाई करीब 6 से 8 मीटर तक होती थी. इसका वजन 2 से 4 टन के बीच होता था. इसकी नाक पर एक मोटा और चपटा हड्डी का उभार होता था. वैज्ञानिक मानते हैं कि अलग-अलग दिखावट की वजह से ये डायनासोर एक-दूसरे को पहचान पाते होंगे. बता दें कि यहां मिले फॉसिल में छोटे बच्चे से लेकर पूरी तरह बड़े डायनासोर तक शामिल हैं. ये डायनासोर बड़े झुंड में रहते थे.

एक ही हादसे में मौत
वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 7 करोड़ 20 लाख साल पहले एक भयानक बाढ़ आई थी. शायद तेज बारिश या तूफान की वजह से पानी अचानक बढ़ गया, जिससे पूरा झुंड क्रीक के बहाव में बह गया. सभी डायनासोर एक साथ डूब गए और कीचड़ में दब गए. इसी वजह से उनके शरीर सुरक्षित हालत में जमीन के नीचे दब गए. बाढ़ के बाद कुछ मांस खाने वाले डायनासोर जैसे अल्बर्टोसॉरस, यहां आए और लाशों को नोचा लिया. कई हड्डियों पर दांतों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं.

बता दें कि आज वैज्ञानिक 3D स्कैनिंग और DNA जैसी नई तकनीकों की मदद से इन फॉसिल्स पर रिसर्च कर रहे हैं. इससे उन्हें 7 करोड़ साल पुराने जीवन को समझने में मदद मिल रही है.

आम लोग भी देख सकते
पाइपस्टोन क्रीक से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर वेम्बली में फिलिप जे. करी डायनासोर म्यूजियम है. यहां आने वाले लोग फॉसिल टूर में हिस्सा ले सकते हैं. खुदाई देख सकते हैं. साथ ही कुछ जगहों पर आम लोगों को फॉसिल निकालने का मौका भी दिया जाता है. गाइडेड वॉक और खास प्रोग्राम के जरिए लोगों को डायनासोर की दुनिया से जोड़ा जाता है.

यह भी पढ़ें: कैंसर को जलाकर खत्म करेगा नैनो-जादू! अंदर से हड्डियों की करेगा मरम्मत, वैज्ञानिकों ने खोज ली तकनीक

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

dinosaur graveyard

Trending news

वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट