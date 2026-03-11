ब्रह्मांड में तैरता मिला 'शराब' का जखीरा! अंतरिक्ष में घूर रहा रहस्यमयी पत्थर; वैज्ञानिक बोले-कभी नहीं देखा ऐसा

Alcohol in Space: ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसा मुसाफिर हमारे सौर मंडल में प्रवेश किया है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. वैज्ञानिक उस समय दंग रह गए जब उन्हें पता चला कि अंतरिक्ष में तैर रहा यह विशालकाय पत्थर यानी धूमकेतु बर्फ या धूल से नहीं बल्कि भारी मात्रा में अल्कोहल से भरा हुआ है. आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली वैज्ञानिक खोज की पूरी सच्चाई...
Alcohol in Space: क्या अंतरिक्ष में भी कोई पार्टी चल रही है? यह सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन हालिया वैज्ञानिक डेटा कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है. स्पेस की गहराई से निकलकर सूरज की तरफ बढ़ रहे एक बड़े धूमकेतू 3I/ATLAS की जांच में भारी मात्रा में कार्बनिक यौगिक और अल्कोहल के निशान मिले हैं. जेम्स वेब टेलीस्कोप से लेकर ALMA तक सभी की नजरें इस धूमकेतू पर बनी हुई है. क्या यह सिर्फ एक पत्थर है या फिर किसी दूसरी गैलेक्सी का कोई निशान? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है.
ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में लगे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है. सौर मंडल में बाहर से आए धूमकेतु 3I/ATLAS ने सबको हैरान कर दिया है. चिली में स्थित अटाकामा लार्ज मिलिमीटर सबमिलीमीटर एरे टेलीस्कोप के डेटा से जानकारी मिली है कि इस धूमकेतु में मेथनॉल यानी एक प्रकार की अल्कोहल की भारी मात्रा मौजूद है.
क्या है पूरा मामला?
3I/ATLAS धूमकेतु सौर मंडल में आने वाला अब तक का तीसरा पुष्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है. अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नाथन रोथ के नेतृत्व में हुई इस स्टडी में खुलासा हुआ है कि इस धूमकेतु की संरचना हमारे सौर मंडल के धूमकेतुओं जैसी बिलकुल भी नहीं है.
वैज्ञानिकों ने जब इस धूमकेतु की जांच की तो वहां मेथनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड के निशान मिले. हैरानी वाली बात यह है कि इसमें मेथनॉल की मात्रा हाइड्रोजन साइनाइड के मुकाबले 70 से 120 गुना ज्यादा है, जो सामान्य रूप में नहीं होता है.
कैसे हुई यह खोज?
साल 2025 के आखिरी में जब यह धूमकेतु सूरज के पास पहुंचा तो गर्मी की वजह से इसकी जमी हुई बर्फ गैस बनकर उड़ गई. ALMA टेलीस्कोप ने इसी गैस का विश्लेषण किया. जांच में सामने आया कि हाइड्रोजन साइनाइड तो धूमकेतु के न्यूक्लियस से निकल रहा था लेकिन मेथनॉल न सिर्फ न्यूक्लियस बल्कि उसके आसपास उड़ रहे बर्फ के छोटे कणों से भी रिस रहा था.
इसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि 3I/ATLAS का अध्ययन करना किसी दूसरे सौर मंडल का फिंगरप्रिंट लेने जैसा ही है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में ग्रहों का निर्माण कैसे होता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले Oumuamua और Borisov जैसे बाहरी मेहमान सौर मंडल में आ चुके हैं लेकिन 3I/ATLAS अपनी अल्कोहलिक पहचान के कारण सबसे अलग बना हुआ है.
