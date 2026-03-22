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Hindi Newsविज्ञानजाना चांद के करीब है, तो NASA क्यों कर रहा सूरज की निगरानी? मंगल ग्रह से शुरू की जासूसी... जानें क्या है कारण?

जाना चांद के करीब है, तो NASA क्यों कर रहा सूरज की निगरानी? मंगल ग्रह से शुरू की जासूसी... जानें क्या है कारण?

Moon mission 2026: करीब 50 से भी ज्यादा सालों के बाद एक बार फिर से इंसान चांद की चौखट से गुजरने वाला है. लेकिन इस सफर के बीच सूरज एक बड़ा कांटा बन गया है. NASA का Artemis II मिशन 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च होने की तैयारी में है, जिसमें 50 साल से भी ज्यादा बाद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चुंबकीय घेरे को लांघेंगे. लेकिन हैरानी की बात यह है कि मिशन चांद का है और NASA नजरें सूरज पर गड़ाए हुए है. आखिर क्यों? 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:24 AM IST
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जाना चांद के करीब है, तो NASA क्यों कर रहा सूरज की निगरानी? मंगल ग्रह से शुरू की जासूसी... जानें क्या है कारण?

NASA Artemis II Mission: साल 1972 के बाद एक बार फिर से इंसान चांद के पास चक्कर लाने की तैयारी में है! NASA का Artemis II मिशन अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2026 को इतिहास रचने के लिए तैयार है.  नासा का मिशन Artemis II चांद के लिए हैं लेकिन निगरानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर बैठे सूरज की निगरानी कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? जाना चांद पर है तो दिन-रात सूरज की जासूसी क्यों नासा कर रहा है? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा है. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है और नासा क्यों चांद मिशन के लिए सूरज की निगरानी कर रहा है, आइए जानते हैं.....

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA 1 अप्रैल को अपने चांद मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है. इस मिशन में 50 से भी ज्यादा सालों के बाद पहली बार इंसान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेंगे. लेकिन इस रोमांचक सफर के साथ एक बड़ा खतरा भी सूरज से निकलने वाला घातक रेडिएशन.

सूरज की 24 घंटे निगरानी क्यों?
चांद मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिनों तक चंद्रमा की यात्रा करेंगे. इस दौरान उन पर सबसे बड़ा खतरा सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स का होगा. ये कण सूरज की सतह पर होने वाले विस्फोटों के दौरान निकलते हैं. इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये एक से भी कम घंटे में अंतरिक्ष यान तक पहुंच सकते हैं. ये कण न सिर्फ यान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर सकते हैं बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की कोशिकाओं को भी डैमेज कर सकते हैं.

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मंगल का रोवर देगा जानकारी 
NASA ने सूरज के इस खतरे से बचने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है. मंगल यानी लाल ग्रह पर मौजूद परसीवरेंस रोवर इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा. रोवर का मास्टकैम-जेड कैमरा सूरज के उस हिस्से की तस्वीरें क्लिक करेगा, जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता. इससे वैज्ञानिकों को उन सनस्पॉट्स का दो हफ्ते पहले ही पता चल जाएगा, जो घूमकर पृथ्वी और चांद की तरफ आने वाले हैं. यह एडवांस वार्निंग वैज्ञानिकों को संभावित सौर तूफानों के लिए तैयार रहने का समय देगी.

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यान के अंदर बनेगा तूफान शेल्टर
चांद मिशन पर जाने वाले आर्टेमिस II के ओरियन अंतरिक्ष यान में HERA यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन असेसमेंट नाम का एडवांस सेंसर लगाया गया है. ये सेंसर हर पल रेडिएशन के लेवल चेक करते रहेंगे. अगर रेडिएशन खतरनाक लेवल पर जाता है तो यान अलार्म बजाएगा. ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष यात्री को इम्प्रोवाइज्ड स्टॉर्म शेल्टर यानी अस्थायी सुरक्षा घेरा बनाने की ट्रेनिंग दी गई है. वे यान के अन्दर मौजूद सामान और वजन का इस्तेमाल करके एक सुरक्षा दीवार बनाएंगे जिससे सौर कणों के सीधे हमले से बच सकें.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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