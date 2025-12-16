Advertisement
trendingNow13042528
Hindi Newsविज्ञान2000 साल पुराना अय्याशी का अड्डा... अलेक्जेंड्रिया के पुराने बंदरगाह पर मिला रोमनों का शाही रहस्य; वैज्ञानिक बोले ये तो...

2000 साल पुराना अय्याशी का अड्डा... अलेक्जेंड्रिया के पुराने बंदरगाह पर मिला रोमनों का शाही रहस्य; वैज्ञानिक बोले ये तो...

Alexandria ancient boat discovery: अलेक्जेंड्रिया के प्राचीन बंदरगाह में 2000 साल पुरानी शाही मनोरंजन नौका मिली, जो रोमन कालीन के शाही जीवन की झलक दिखाने का काम करती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2000 साल पुराना अय्याशी का अड्डा... अलेक्जेंड्रिया के पुराने बंदरगाह पर मिला रोमनों का शाही रहस्य; वैज्ञानिक बोले ये तो...

science news in hindi: अलेक्जेंड्रिया शहर के प्राचीन बंदरगाह में हाल ही में पुरातत्वविदों को एक बेहद खास और अद्भुत खोज मिली है. यूरोपीय अंडरवॉटर आर्कियोलॉजी संस्थान की टीम ने समुद्र में खुदाई करते समय करीब 2000 साल पुरानी एक शाही मनोरंजन नौका का पता लगाया है. यह खोज इतिहासकारों और पुरातत्वविदों दोनों के लिए चौंकाने वाली साबित हुई है.

यह नाव पोर्टस मैग्नस के पुराने मुख्य बंदरगाह के पास एंटीरोडोस द्वीप के अंतर्गत मिली है. इतनी पुरानी होने के बावजूद नाव की हालत अच्छी बनी हुई है. नाव के लगभग 90 फीट लंबे लकड़ी के हिस्से सुरक्षित पाए गए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, पूरी नाव करीब 115 फीट लंबी और 23 फीट चौड़ी रही होगी.

थालामागोस नाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नाव एक थालामागोस थी, यानी ऐसी आलीशान नौका जिसका इस्तेमाल रोमन काल में अमीर लोग मनोरंजन, दावतों और शाही जुलूसों के लिए करते थे. इस प्रकार की नावों में विशेष मेहमानों के लिए ढका हुआ भोजन कक्ष भी होता था. IEASM के निदेशक फ्रैंक गोडियो ने बताया कि यह नाव पहली सदी ईस्वी में बनाई गई थी. इसकी चौड़ी बनावट और सपाट तल अलेक्जेंड्रिया की शांत नहरों में आरामदेह यात्रा के लिए इसे उपयुक्त बनाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

कब डूबी नाव?
यह नाव चप्पुओं से चलती थी और इसे खूबसूरती से सजाया गया होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस नौका का संबंध एंटीरोडोस द्वीप पर स्थित देवी आइसिस के मंदिर से हो सकता है. अनुमान है कि लगभग 50 ईस्वी में मंदिर के नष्ट होने के दौरान यह नाव भी डूब गई. कुछ विद्वानों के अनुसार यह नाव धार्मिक जुलूसों में देवी आइसिस को ले जाने वाली प्रतीकात्मक नौका भी रही होगी.

इस खोज से अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के गौरवशाली इतिहास की झलक मिलती है. सिकंदर महान के शासन के बाद यह शहर एक छोटे मछुआरे गांव से बदलकर टॉलेमी साम्राज्य और बाद में रोमन दुनिया का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया. यहां अनाज, शाही सामान और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था.

पुरातत्वविदों के लिए यह खोज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यह समुद्र तट के अंदर छिपे इतिहास को उजागर करती है और रोमन कालीन जीवनशैली और शाही मनोरंजन की झलक दिखाती है. शाही नौका की संरचना, आकार और सजावट इतिहास के कई रहस्यों को खोलने में मदद करेगी.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Alexandria

Trending news

दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल