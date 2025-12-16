2000 साल पुराना अय्याशी का अड्डा... अलेक्जेंड्रिया के पुराने बंदरगाह पर मिला रोमनों का शाही रहस्य; वैज्ञानिक बोले ये तो...

science news in hindi: अलेक्जेंड्रिया शहर के प्राचीन बंदरगाह में हाल ही में पुरातत्वविदों को एक बेहद खास और अद्भुत खोज मिली है. यूरोपीय अंडरवॉटर आर्कियोलॉजी संस्थान की टीम ने समुद्र में खुदाई करते समय करीब 2000 साल पुरानी एक शाही मनोरंजन नौका का पता लगाया है. यह खोज इतिहासकारों और पुरातत्वविदों दोनों के लिए चौंकाने वाली साबित हुई है.

यह नाव पोर्टस मैग्नस के पुराने मुख्य बंदरगाह के पास एंटीरोडोस द्वीप के अंतर्गत मिली है. इतनी पुरानी होने के बावजूद नाव की हालत अच्छी बनी हुई है. नाव के लगभग 90 फीट लंबे लकड़ी के हिस्से सुरक्षित पाए गए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, पूरी नाव करीब 115 फीट लंबी और 23 फीट चौड़ी रही होगी.

थालामागोस नाव

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नाव एक थालामागोस थी, यानी ऐसी आलीशान नौका जिसका इस्तेमाल रोमन काल में अमीर लोग मनोरंजन, दावतों और शाही जुलूसों के लिए करते थे. इस प्रकार की नावों में विशेष मेहमानों के लिए ढका हुआ भोजन कक्ष भी होता था. IEASM के निदेशक फ्रैंक गोडियो ने बताया कि यह नाव पहली सदी ईस्वी में बनाई गई थी. इसकी चौड़ी बनावट और सपाट तल अलेक्जेंड्रिया की शांत नहरों में आरामदेह यात्रा के लिए इसे उपयुक्त बनाता था.

कब डूबी नाव?

यह नाव चप्पुओं से चलती थी और इसे खूबसूरती से सजाया गया होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस नौका का संबंध एंटीरोडोस द्वीप पर स्थित देवी आइसिस के मंदिर से हो सकता है. अनुमान है कि लगभग 50 ईस्वी में मंदिर के नष्ट होने के दौरान यह नाव भी डूब गई. कुछ विद्वानों के अनुसार यह नाव धार्मिक जुलूसों में देवी आइसिस को ले जाने वाली प्रतीकात्मक नौका भी रही होगी.

इस खोज से अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के गौरवशाली इतिहास की झलक मिलती है. सिकंदर महान के शासन के बाद यह शहर एक छोटे मछुआरे गांव से बदलकर टॉलेमी साम्राज्य और बाद में रोमन दुनिया का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया. यहां अनाज, शाही सामान और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था.

पुरातत्वविदों के लिए यह खोज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यह समुद्र तट के अंदर छिपे इतिहास को उजागर करती है और रोमन कालीन जीवनशैली और शाही मनोरंजन की झलक दिखाती है. शाही नौका की संरचना, आकार और सजावट इतिहास के कई रहस्यों को खोलने में मदद करेगी.

