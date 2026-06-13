ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने सबको हैरान कर दिया है. अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह दिखने वाला एक खूबसूरत गहरा नीला ग्रह मिला है, जिसका नाम 'HD 189733b' है. दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो वहां हमारी धरती की तरह समंदर और पानी की बूंदें मौजूद हों, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है.
यह खूबसूरत दिखने वाला ग्रह असल में अंतरिक्ष की सबसे खौफनाक और जानलेवा जगहों में से एक है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एलियन प्लैनेट पर पानी की नहीं बल्कि पिघले हुए कांच की बारिश होती है और यहां का समय चक्र इतना तेज है कि यहां का पूरा एक साल हमारे एक वीकेंड से भी छोटा होता है.
हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरे 365 दिन का समय लगता है, जिसे हम एक साल कहते हैं. लेकिन इस रहस्यमयी नीले ग्रह 'HD 189733b' की कहानी बिल्कुल अलग है. यह ग्रह अपने मुख्य तारे के बेहद करीब मौजूद है. इसी वजह से यह मात्र दो दिनों के अंदर ही अपने तारे का एक चक्कर पूरा कर लेता है. इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रह पर पूरा एक साल हमारे शनिवार और रविवार यानी एक वीकेंड से भी पहले खत्म हो जाता है. अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में इतनी तेजी से घूमने वाले ग्रह बहुत कम देखे गए हैं.
साल 2005 में खोजे गए इस ग्रह को जब नासा (NASA) के हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया, तो इसका रंग गहरा कोबाल्ट नीला दिखाई दिया. शुरुआत में लोगों को लगा कि यहां पृथ्वी की तरह महासागर हो सकते हैं. लेकिन रिसर्च में सामने आया कि इसके नीले रंग का कारण पानी नहीं बल्कि इसके वायुमंडल में मौजूद सिलिकेट (Silicate) के छोटे-छोटे कण हैं. ये सिलिकेट कण लाल रंग के मुकाबले नीले प्रकाश को बहुत तेजी से फैलाते हैं, जिससे पूरा ग्रह अंतरिक्ष से चमकीला और नीला दिखाई देता है.
इस ग्रह का मौसम इतना खतरनाक है कि कोई इंसान यहां एक सेकंड भी जिंदा नहीं बच सकता. इसके वायुमंडल में मौजूद सिलिकेट के कण अत्यधिक गर्मी के कारण पिघलकर कांच की बूंदों का रूप ले लेते हैं. इसके बाद आसमान से पानी की जगह खौफनाक पिघला हुआ शीशा बरसता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कांच की बूंदें सीधे नीचे नहीं गिरती हैं, बल्कि यहां चलने वाली तेज हवाओं के कारण हवा में तिरछी तैरती हैं.
इस ग्रह पर सिर्फ कांच की बारिश ही आफत नहीं है, बल्कि यहां चलने वाली हवाएं भी तबाही मचाती हैं. इस प्लैनेट पर हवा की रफ्तार करीब 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जो ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज है. इतनी तेज आंधी आसमान से गिरने वाले पिघले कांच को हवा में ही चारों तरफ गोलियों की रफ्तार से फैला देती है.
वैज्ञानिक इस ग्रह को 'हॉट जुपिटर' (Hot Jupiter) की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि यह आकार में बृहस्पति जैसा बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है. अपने तारे के बेहद करीब होने के कारण इसके दिन का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1,000 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है. यह तापमान इतना ज्यादा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली कई मजबूत धातुएं भी यहां पलक झपकते ही पानी की तरह पिघल सकती हैं. यह ग्रह इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत दिखने वाली चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं.
Q1. अंतरिक्ष में खोजे गए इस नए नीले ग्रह का वैज्ञानिक नाम क्या है?
Ans. इस रहस्यमयी और खतरनाक नीले ग्रह का आधिकारिक वैज्ञानिक नाम HD 189733b है.
Q2. इस ग्रह पर पूरा एक साल कितने दिनों का होता है?
Ans. यह ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है, इसलिए यह सिर्फ दो दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है. यानी यहां का एक साल सिर्फ दो दिनों का होता है.
Q3. पृथ्वी की तरह नीला दिखने के बावजूद यहां पानी क्यों नहीं है?
Ans. इस ग्रह का नीला रंग पानी या महासागरों की वजह से नहीं है, बल्कि इसके वायुमंडल में मौजूद सिलिकेट कणों के कारण है जो नीली रोशनी को फैलाते हैं.
Q4. इस ग्रह पर किस चीज की बारिश होती है?
Ans. इस ग्रह पर भीषण गर्मी के कारण सिलिकेट कण पिघल जाते हैं, जिससे यहां आसमान से पिघले हुए कांच (शीशे) की डरावनी बारिश होती है.
Q5. यह ग्रह हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है?
Ans. वैज्ञानिकों के अनुसार यह अनोखा और खतरनाक एलियन प्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 63 प्रकाश वर्ष (Light-Years) की दूरी पर स्थित है.