धरती पर एलियंस का कब्जा! इंसानों के भेष में लाखों 'अंतरिक्षवासी', नई स्टडी ने उड़ाए होश

क्या सही में एलियन ने इंसानों का किडनैप किया है? इसको लेकर विज्ञान की दुनिया में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है. लेकिन, दशकों से एलियन द्वारा अपहरण की अफवाहें फैलती रही हैं. अब इसको लेकर एक स्टडी में बड़ा दावा किया गया है. वैज्ञानिकों ने स्टडी में खुलासा किया है कि एलियन इंसानी डीएनए में जीन डालने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि, इस स्टडी अभी तक समीक्षा नहीं हुई है.

लाखों इंसानों में एलियन के जीन?

वहीं, स्टडी में आगे कहा गया है कि हम 'आनुवंशिक परिवर्तन' से गुजर रहे हैं और हममें से लाखों लोगों में ये एलियन जीन मौजूद होने की संभावना है. स्टडी के प्रमुख लेखक और डीएनए रेजोनेंस रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर डॉ. मैक्स रेम्पेल ने डेली मेल को बताया कि ऐसे इंसानों में संभवतः कुछ अलौकिक गुण और क्षमताएं भी होती हैं, जैसे टेलीपैथी. रिसर्चर ने सामान्य लोगों और उन लोगों के डीएनए का एनालिसिस किया जिन्होंने दावा किया था कि उनका किडनैप एलियंस ने किया था.

वैज्ञानिकों ने बताया कि रिसर्च में जो पाया गया वह चौंकाने वाला था. उन्होंने कहा कि हमनें 1,000 जीनोम प्रोजक्ट से 581 परिवारों का अध्ययन किया और पाया कि 11 परिवारों में डीएनए के 'Large Sequences' थे जो किसी भी परिवार से मेल नहीं खाते थे. इन विसंगतियों (Anomalies) में 348 नन-पैरेंटल जेनेटिक वेरिएंट्स शामिल थे.

इंसानों के भेष में एलियन!

हालांकि, इसे और गहराई से जानने के लिए रेम्पेल ने कई आंकड़े इकट्ठा किए. उन्होंने 23andMe से उन लोगों का DNA डेटा लिया, जो दावा करते हैं कि उन्हें एलियन ने कभी किडनैप किया था. इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ परिवारों ने ऐसे संकेत मिले जो नन-पैरेंटल के लक्षणों का संकेत देते हैं. ऐसे में अगर उनके निष्कर्ष सही हैं, तो इसका मतलब है कि एलियन पहले से ही इंसानों के वेश में हमारे बीच घूम रहे हैं.

कौन से इंसानों में होते हैं एलियन DNA?

जबकि, रेम्पेल को यकीन है कि यह पहचानना मुमकिन है कि कौन से इंसानों में एलियन डीएनए है. दरअसल, उनका मानना ​​है कि जो लोग ऑटिज्म, एडीएचडी (ADHD) और एस्परगर जैसी न्यूरोडायवर्जेंट बीमारियों से पीड़ित हैं, उनमें शायद एलियन जीन होते हैं. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यह सिर्फ अनुमान है.

रेम्पेल के हैरान करने वाले दावे?

इतना ही नहीं, रेम्पेल के ये दावे यहीं नहीं रुकते, क्योंकि उनका मानना ​​है कि ऐसे लोगों में एलियन जीन की वजह से स्पेशल पॉवर्स होते हैं. हो सकता है कि उनमें रिमोट सेंसिंग और अन्य मेंटल एबिलिटीज हों. हालांकि उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है. रेम्पेल का कहना है कि ज्यादा निर्णायक सबूत खोजने के लिए उन्हें 'बेहतर डेटासेट की जरूरत है, जो सिर्फ अप्रूवल के बाद ही उपलब्ध होंगे.'

'पोर्ट्रेट्स ऑफ एलियन एनकाउंटर्स रिविजिटेड'

जबकि, करेंट कमर्शियल जिनोटायपिंग सर्विस (Current commercial Genotyping Services0, जो ऐरे-आधारित डेटा पर निर्भर करती हैं. उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना मुमकिन नहीं है. उनके मुताबिक, नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के अनुक्रमण (NGS) या संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (WGS) की जरूरत है. जब नए वेरिएंट हाई रिजॉल्यूशन पर पहचाने जा सकेंगे, तो उस बिंदु का पता लगाना आसान हो सकता है. जहां एलियंस ने DNA स्ट्रैंड में घुसपैठ की थी. यह सब गैर-हकीकी (अवास्तविक) लगता है, लेकिन 'पोर्ट्रेट्स ऑफ एलियन एनकाउंटर्स रिविजिटेड' के लेखक निगेल वॉटसन कहते हैं, 'अपहृत लोगों पर आगे का जेनेटिक रिसर्च संभवतः एक उड़न तश्तरी की बरामदगी जितना ही दुनिया को हिला देने वाला साबित हो सकता है.' हालांकि, उन्होंने 'एलियन किडनैप के वास्तविक प्रमाण' के प्रति आगाह करते हुए कहा कि ऐसे तजुर्बे कई कारणों से पैदा हो सकते हैं.