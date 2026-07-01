धरती की तरह मंगल पर भी तड़ातड़ चलती हैं गोलियां? NASA की इस 12 साल पुरानी फोटो ने छेड़ी बहस; क्या है 'एलियन गन' का राज

Alien Gun On Mars: एलियंस हैं या नहीं, ये आजतक रहस्य बना हुआ है. हालांकि, यूनिवर्स में कभी कुछ न कुछ ऐसी गतिविधी जरूर देखने को मिलती है, जो इनके होने का कुछ अंदाजा लगाती हैं. NASA के अपॉर्चुनिटी रोवर की ओर से साल 2014 में ली गई एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसमें एक बंदूक जैसी आकृति दिखाई दे रही है.
इस आकृति को देख मंगल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी की अटकलें लगाई जा रही हैं. 'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'X' पर इसकी सबसे पहले तस्वीर शेयर करने वाले एक शोधकर्ता ने इस आकृति को 'एलियन गन' बताते हुए कहा कि इसकी लंबाई एक फुट है. वहीं 'UFO साइटिंग डेली' के मंगल शोधकर्ता (Martian Researcher) स्कॉट सी वारिंग का दावा है कि इस वस्तु की कई और तस्वीरें थीं, लेकिन NASA ने उन्हें हटा दिया.
स्कॉट सी वारिंग ने इससे पहले एक ब्लॉग पोस्ट में इस गन को अविश्वसनीय बताया था और लिखा था कि बंदूक की सटीक जगह SOL 3773 पर है, जो माउंट एजकम्बे और वडोवियाक रिज के बीच स्थित है.
NASA के अपॉर्चुनिटी रोवर ने 2018 में इनएक्टिव होने से पहले 14 सालों तक मंगल ग्रह का सर्वे किया था. यह 25 जनवरी, 2004 को मेरिडियानी प्लानम पर ईगल क्रेटर नाम के एक छोटे उल्कापिंड (Meteorite) के गड्ढे में उतरा था. साल 2018 में एक भीषण धूल भरी आंधी ने रोवर को घेर लिया था, जिससे सूरज की रोशनी उसके पैनलों तक नहीं पहुंच पा रही थी.
NASA को मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन के संकेत कई बार मिले हैं, लेकिन अभी तक उसने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है. हालांकि, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि धूल भरे इस ग्रह पर आज कोई जीवन नहीं है. वारिंग जिसे मंगल ग्रह पर बंदूक समझ रहे हैं, वह शायद सिर्फ एक पत्थर है. NASA ने कहा कि हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर सामान्य चीजों में चेहरे और वस्तुएं देखते हैं, खासकर बादलों में. वारिंग भी इसी बात पर फोकस कर रहे हैं.
इस तस्वीर के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि मंगल ग्रह में रहने वालों के पास बंदूकें क्यों होंगी. वे उसे केवल एक पत्थर बता रहे हैं.
एक यूजर ने कहा,' एलियंस के पास इंसानी हाथों और उंगलियों के लिए बनी बंदूकें क्यों होंगी.' यह पहली बार नहीं है कि वारिंग ने मंगल ग्रह से कोई तस्वीर शेयर करते हुए उसे आर्टीफीशियल ऑब्जेक्ट बताया है. एक बार उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट कर उसे जूता बताया था. उन्होंने लिखा,' मंगल रोवर की कुछ तस्वीरें देखते समय मुझे क्रेटर के किनारे एक अकेला जूता मिला.' वारिंग ने जूते के बारे में एक कहानी भी बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह शायद किसी ऐसी प्रजाति का था, जो कभी मंगल ग्रह पर रहती थी और अब यह उनके अस्तित्व का एकमात्र सबूत है.