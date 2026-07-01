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धरती की तरह मंगल पर भी तड़ातड़ चलती हैं गोलियां? NASA की इस 12 साल पुरानी फोटो ने छेड़ी बहस; क्या है 'एलियन गन' का राज

Alien Gun Spotted On Mars: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है. यह फोटो साल 2014 में NASA के अपॉर्चुनिटी रोवर की ओर से ली गई थी. कहा जा रहा है कि इस फोटो में बंदूक जैसी आकृति दिखाई दे रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 01, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:23 PM IST
धरती की तरह मंगल पर भी तड़ातड़ चलती हैं गोलियां? NASA की इस 12 साल पुरानी फोटो ने छेड़ी बहस; क्या है 'एलियन गन' का राज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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