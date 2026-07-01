धरती की तरह मंगल पर भी तड़ातड़ चलती हैं गोलियां? NASA की इस 12 साल पुरानी फोटो ने छेड़ी बहस; क्या है 'एलियन गन' का राज

एक यूजर ने कहा,' एलियंस के पास इंसानी हाथों और उंगलियों के लिए बनी बंदूकें क्यों होंगी.' यह पहली बार नहीं है कि वारिंग ने मंगल ग्रह से कोई तस्वीर शेयर करते हुए उसे आर्टीफीशियल ऑब्जेक्ट बताया है. एक बार उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट कर उसे जूता बताया था. उन्होंने लिखा,' मंगल रोवर की कुछ तस्वीरें देखते समय मुझे क्रेटर के किनारे एक अकेला जूता मिला.' वारिंग ने जूते के बारे में एक कहानी भी बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह शायद किसी ऐसी प्रजाति का था, जो कभी मंगल ग्रह पर रहती थी और अब यह उनके अस्तित्व का एकमात्र सबूत है.