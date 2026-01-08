एलियन यान या मामूली कॉमेट! आखिर क्या है रहस्यमय 3I ATLAS? नासा ने बताया- ये तो एक...

Interstellar Comet 3i ATLAS: 3I/ATLAS नाम का एक अनोखा धूमकेतु लंबे समय से वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है और इससे पहले हमारे सौर मंडल में बाहर से आने वाले केवल दो ही पिंड ओउमुआमुआ और बोरिसोव देखे गए थे. इसकी खोज जुलाई 2025 में एटलस टेलीस्कोप की मदद से की गई थी. यह जिस रास्ते से चल रहा है वह बहुत ही अजीब है जो आम धुमकेतुओं से मेल नहीं खाता. आपनी अलग खूबियों के कारण लोग और वैज्ञानिक इसके बारे में कई तरह के अंदाजे लगा रहे हैं कि आखिर यह कहां से आया है.

एलियन शिप या पत्थर: क्या है 3I/ATLAS?

इस कॉमेट का अजीब आकार और व्यवहार देखकर हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब समेत कुछ लोगों को लगा कि शायद यह प्राकृतिक नहीं है. उनके मन में यह सवाल था कि कहीं यह किसी दूसरे ग्रह के एलियंस द्वारा बनाया गया यान तो नहीं. NASA ने शुरू से ही इन बातों को सच नहीं माना और कहते रहे कि यह सिर्फ एक धूमकेतु है और कुछ भी नहीं. अब दूसरी टीम ने पक्का किया कि यह कोई एलियन यान नहीं है.

यह भी पढ़ें: सावधान! धरती के नीचे छिपा है वो 'राक्षस ज्वालामुखी', जो अंधेरे में डूबो सकता है पूरी दुनिया

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है वैज्ञानिकों की नई खोज?

वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के लिए कि क्या 3I/ATLAS एलियन मशीन है या नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर रेडियो दूरबीन का इस्तेमाल किया. खोजबीन करने के बाद भी इस कॉमेट से कोई ऐसा रेडियो सिग्नल नहीं मिला जो मशीनों या एलियंस द्वारा भेजा गया हो. इससे साफ हो गया कि यह पूरी तरह से कुदरती है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया?

इस पूरी रिसर्च के वैज्ञानिक बेंजामिन जैकबसन-बेल ने बताया कि, अगर हमें कोई एलियन संकेत मिलता तो हमें बहुत खुशी होती लेकिन वहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें पहले से ही अंदाजा था कि यह एक प्राकृतिक पत्थर ही होगा और कुछ नहीं लेकिन फिर भी इसकी जांच को पूरा करना जरूरी था जिससे कोई शंका ना रहे.

यह भी पढ़ें: ISRO: अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप और 'मंदिर' भेजेगा भारत, 12 जनवरी को लॉन्च करेगा DRDO का खास सैटेलाइट

धरती के पास से गुजरा अंतरतारकीय कॉमेट

3I/ATLAS नाम का यह कॉमेट 19 दिसंबर को धरती से 26.9 करोड़ किमी की दूरी से गुजरा था. भले ही अब यह सौरमंडल से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इससे जुड़ी जानकारियों की जांच कर रहे हैं. वैज्ञानिक जैकबसन-बेल ने भविष्य के मिशनों के बारे में भी बताया जिसका नाम ब्रेकथ्रू स्टारशॉट है. इस मिशन का मकसद होगा बहुत हल्के और छोटे यान बनाकर उन्हें हमारे सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटौरी की तरफ भेजना है.