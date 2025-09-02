हमले के लिए निकल चुका है एलियन-यान, पहले मंगल फिर पृथ्वी को कब्जे में करने की तैयारी, साइंटिस्ट को मिले खतरनाक संकेत

सौरमंडल में एक बिन बुलाए मेहमान की एंट्री हो गयी है. इसे देखकर साइंटिस्ट चिंता में पड़ गए हैं. ये एक इंटरस्टेलर यानी बाहरी अंतरिक्ष से आया पिंड है, जिसका नाम 3I/Atlas है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अवी लोएब का कहना है कि यह कोई नॉर्मल पिंड नहीं है, बल्कि एलियंस का भेजा यान भी हो सकता है.

वैज्ञानिक लोएब ने कहा कि इस पिंड के साथ एक "छोटा गुप्त यान" भी चल रहा है, जो शायद मंगल ग्रह की ओर जा रहा है. उनका कहना है कि यह यान 3I/Atlas से थोड़ा आगे चल रहा है और 3 अक्टूबर 2025 को यह मंगल ग्रह के बहुत करीब से गुजरेगा.

क्या है 3I/Atlas?

यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसा पिंड जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है. यह घंटे में 2,09,000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, यानी एक सेकंड में 60 किलोमीटर. इसकी उम्र करीब 7 अरब साल है, जो हमारे सौरमंडल से भी ज्यादा है.

क्यों है ये इतना खास?

3I/Atlas जब मंगल ग्रह के पास आएगा, तो यह सिर्फ 2.7 लाख किलोमीटर दूर होगा, जो बहुत कम दूरी है. अवी लोएब का मानना है कि इतना पास आना कोई संयोग नहीं, बल्कि किसी ने जान-बूझकर इसकी दिशा तय की है.

क्या कोई एलियन यान मंगल पर भेजा गया है?

लोएब कहते हैं कि एक छोटा यान 3I/Atlas के आगे चल रहा है और हो सकता है वह मंगल ग्रह पर उतरने की कोशिश करे. यह यान इतना छोटा है कि धरती की टेलीस्कोप से दिखाई नहीं दे रहा. लोएब ने सुझाव दिया है कि मंगल टोही ऑर्बिटर के हाईराइस कैमरा से इसकी जांच की जा सकती है.

एलियन हमला संभव?

लोएब ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया है कि शायद ये यान धरती पर नजर रखने या हमला करने आ रहा है. उन्होंने दुनियाभर की सरकारों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और मिलकर तैयारी करेंय

क्या कहते हैं दूसरे वैज्ञानिक?

हालांकि अभी तक अन्य वैज्ञानिकों ने लोएब की बातों से सहमति नहीं जताई है. NASA और अन्य संस्थाएं इसे सिर्फ एक नॉर्मल नेचुरल पिंड मान रही हैं. लेकिन 3I/Atlas की अजीब चाल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है.

