अंतरिक्ष में घुसा रहस्यमयी मेहमान, इंसानों का ले रहा 'इंटेलिजेंस टेस्ट', क्या एलियन और इंसान में होगी 'महाभारत'?

3I/ATLAS: हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि रहस्यमय इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I/ATLAS इंसानों की परीक्षा लेने के लिए यहां मौजूद है. उनका कहना है कि अगर हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह स्पेस की चट्टान से कैसे अलग हो सकता है, तो हम 'बुद्धिमान सभ्यताओं की श्रेणी' में जगह पाने के लायक नहीं हैं.
Interstellar Object in Solar System: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एवी लोएब (Avi Loeb) ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि हमारे सौर मंडल की तरफ तेजी से बढ़ रहा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I/ATLAS कोई साधारण धूमकेतु नहीं, बल्कि एक अंतरिक्ष यान (Alien Spaceship) हो सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, 3I/ATLAS सिर्फ एक धूमकेतु है, लेकिन एवी लोएब ने अलग थ्योरी दी है. उनका मानना है कि यह ऑब्जेक्ट इंसानियत के लिए एक तरह का 'ट्यूरिंग टेस्ट' (Turing Test) है. यानी अगर हम इसे सिंपल स्पेस रॉक मानकर नज़रअंदाज़ करते हैं, तो एलियन सभ्यता हमें इंटेलिजेंट लाइफ के काबिल नहीं समझ सकती.
हालांकि, ज्यादातर खगोलविदों ने लोएब की इस थ्योरी को खारिज कर दिया है और इसे सिर्फ एक धूमकेतु बताया है. लेकिन लोएब का कहना है कि जो लोग इसे नकारते हैं, वे शायद एलियंस की नजर में टेस्ट फेल कर चुके हैं. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 3I/ATLAS हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करने वाला तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी यह किसी और सौर मंडल से आया है.
एक नए ब्लॉग पोस्ट में लोएब ने बताया कि एलियंस सौरमंडल में भेजे गए अपने 'मदरशिप' के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे होंगे. उन्होंने लिखा, 'किसी भी इंटरस्टेलर ट्रेवलर को यह अच्छी तरह पता है कि Planetary Systems में बर्फीली चट्टानें बहुतायत में हैं. ये ग्रहों के निर्माण की प्रोसेस के बचे हुए निर्माण खंड हैं.' उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि स्पेस की चट्टानें पृथ्वी से नियमित रूप से टकराती हैं, इसलिए 'कोई एलियन यह मान सकता है कि पृथ्वी पर कोई भी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर उनसे परिचित होगा.'
इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड के 'Terrestrial Comet Expert' क्रिस लिंटॉट की तरफ इशारा किया, जिन्होंने उनके 'एलियन स्पेसशिप' सिद्धांत को बेतुका कहा था. उनका कहना था कि अगर एलियंस किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं, जो इस विचार को खारिज करता है, तो वे 'प्रोपर फॉर्म से यह कनक्लुजन निकालेंगे कि इंसान टेस्ट में असफल रहे और गैलेक्सी के भीतर Intelligent Civilizations की कैटेगरी में उच्च स्थान के हकदार नहीं हैं.'
जबकि, लोएब ने यह दावा करने के लिए कई तर्क पेश किए हैं कि 3I/ATLAS कोई कुदरती हादेस नहीं है, और इस बात की मजबूत संभावना है कि यह किसी आला दर्जे के एलियन तहजीब की तरफ से भेजा गया एक प्रोब हो. उनका मानना है कि दुनिया भर के खगोलविदों ने ( जिन्होंने ) इसे जल्दी से धूमकेतु करार दे दिया, इसके छिपे हुए अहम सुरागों को समझने में चूक की है. लोएब ने हबल दूरबीन की तस्वीरों का हवाला देते हुए बताया कि हालांकि इस लंप के आगे एक 'चमक' है, लेकिन इसकी कोई पूंछ नहीं है, जैसा कि धूमकेतुओं में आम है.'
उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में आगे कहा कि 'विपरीत दिशा में किसी चमकीली धूमकेतु की पूंछ का कोई प्रमाण नहीं है.' जबकि खगोलविदों का मानना है कि इससे पता चलता है कि धूल पिंड के सूर्य की तरफ वाले हिस्से से वाष्पित हो रही थी. हालांकि, लोएब का दावा है कि यह पिंड अपना प्रकाश खुद पैदा कर रहा है. उन्होंने लिखा कि यह 'परमाणु ऊर्जा से संचालित एक स्पेसशिप है, और इसकी सामने की सतह से निकलने वाली धूल मुमकिन तौर पर इंटरस्टेलर ट्रेवलर के दौरान इसकी सतह पर जमा हुई गंदगी से हो सकती है.'
लोएब ने स्पेसशिप तक पहुंचने का एक तरीका सुझाया है. वे 3I/ATLAS को एक मोर्स कोड मैसेज भेजे हैं और प्रतिक्रिया का इंतजार करें. उन्होंने बताया कि इंसानों को एलियंस को यही मैसेज भेजना चाहिए, 'नमस्ते, हमारे इलाके में आपका स्वागत है. शांति!'