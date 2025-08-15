Alien in Space: अब ये क्या है? स्पेस में अचानक दांत निकालकर डराने लगा 'एलियन'!
Alien in Space: अब ये क्या है? स्पेस में अचानक दांत निकालकर डराने लगा 'एलियन'!

एलियन को किसी ने नहीं देखा है. अलग-अलग दावे किए जाते हैं. फिल्मों में कुछ आकृतियां काफी डराती हैं. कुछ घंटे पहले ही अमेरिका में एक साइंस फिक्शन सीरीज रिलीज हुई है जिसमें एलियन Xenomorph का रोल काफी भयानक और डरावना है. कुछ वैसा ही स्पेस में दिख गया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:59 PM IST
Alien in Space: अब ये क्या है? स्पेस में अचानक दांत निकालकर डराने लगा 'एलियन'!

स्पेस की हलचल पर लगातार नजर रखने वाली एक स्पेस एडिटर रोज की तरह रात में आसमान को निहार रही थीं तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें रोमांचित कर दिया. अगर आपने अमेरिकी साइंस फिक्शन सीरीज Alien: Earth देखी है तो उसमें दिखाई देने वाला एलियन (Xenomorph) कुछ ऐसा ही दिखता है. यह दृश्य थोड़ा डरावना भी था. उन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैं अपने वाओनिस वेस्पेरा प्रो स्मार्ट टेलिस्कोप को पूर्वी वेल नेबुला की तरफ सेट किया था. उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जो टीवी सीरीज धरती पर लोगों को डरा रही है, कुछ वैसा ही स्पेस में दिखाई देगा. 

वेल नेबुला एक विशाल, और भी फैलता जा रहा सुपरनोवा तारा है जो धमाका होकर फूटे तारे का अवशेष है. यह सिग्नस तारामंडल (Constellation Cygnus) में स्थित है. स्पेस एडिटर डेजी (Daisy Dobrijevic) ने स्पेस.कॉम की अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने लाइट पलूशन और फुल मून की चमक को कम करने के लिए डबल फिल्टर लगाया था. 8 अगस्त और 12 अगस्त को करीब डेढ़ घंटे के दौरान जो दिखा वो चौंकाने वाला था. उन्होंने तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है. (नीचे तस्वीर देखिए)

स्पेस का ये रहस्य क्या है?

जो तस्वीर ली गई, उसमें गैस के कण दिखाई देते हैं. गौर से देखने पर वो खतरनाक विलेन नजर आता है, जो स्क्रीन पर आकर ही धरती के लोगों को डरा रहा है. सिग्नस तारामंडल में वेल नेबुला लगभग 2,400 प्रकाश वर्ष दूर है. इस हिस्से के बारे में नासा का मानना है कि 10,000 साल पहले सूरज के द्रव्यमान से लगभग 20 गुना बड़े एक तारे का विस्फोट हुआ था. यह विशाल सुपरनोवा अवशेष ही है. 

हैरानी की बात यह है कि स्टार की डेथ के बाद यह मलबा अब भी फैल रहा है. जब स्क्रीन वाले एलियन और स्पेस में दिखे 'राक्षस' की तुलना की गई तो आकृति बिल्कुल हूबहू वही निकली. उसके चमकते दांत भी वैसे ही दिखे. 8 एपिसोड वाली यह सीरीज 12 अगस्त को रिलीज हुई है. स्पेस एडिटर डेजी ने वो तरीका भी बताया है जिससे टेलिस्कोप की मदद से लोग यह नजारा शायद आगे भी देख सकते हैं. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

Science News

Trending news

