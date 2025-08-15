Alien in Space: अब ये क्या है? स्पेस में अचानक दांत निकालकर डराने लगा 'एलियन'!

स्पेस की हलचल पर लगातार नजर रखने वाली एक स्पेस एडिटर रोज की तरह रात में आसमान को निहार रही थीं तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें रोमांचित कर दिया. अगर आपने अमेरिकी साइंस फिक्शन सीरीज Alien: Earth देखी है तो उसमें दिखाई देने वाला एलियन (Xenomorph) कुछ ऐसा ही दिखता है. यह दृश्य थोड़ा डरावना भी था. उन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैं अपने वाओनिस वेस्पेरा प्रो स्मार्ट टेलिस्कोप को पूर्वी वेल नेबुला की तरफ सेट किया था. उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जो टीवी सीरीज धरती पर लोगों को डरा रही है, कुछ वैसा ही स्पेस में दिखाई देगा.

वेल नेबुला एक विशाल, और भी फैलता जा रहा सुपरनोवा तारा है जो धमाका होकर फूटे तारे का अवशेष है. यह सिग्नस तारामंडल (Constellation Cygnus) में स्थित है. स्पेस एडिटर डेजी (Daisy Dobrijevic) ने स्पेस.कॉम की अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने लाइट पलूशन और फुल मून की चमक को कम करने के लिए डबल फिल्टर लगाया था. 8 अगस्त और 12 अगस्त को करीब डेढ़ घंटे के दौरान जो दिखा वो चौंकाने वाला था. उन्होंने तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है. (नीचे तस्वीर देखिए)

स्पेस का ये रहस्य क्या है?

जो तस्वीर ली गई, उसमें गैस के कण दिखाई देते हैं. गौर से देखने पर वो खतरनाक विलेन नजर आता है, जो स्क्रीन पर आकर ही धरती के लोगों को डरा रहा है. सिग्नस तारामंडल में वेल नेबुला लगभग 2,400 प्रकाश वर्ष दूर है. इस हिस्से के बारे में नासा का मानना है कि 10,000 साल पहले सूरज के द्रव्यमान से लगभग 20 गुना बड़े एक तारे का विस्फोट हुआ था. यह विशाल सुपरनोवा अवशेष ही है.

Help! I tried to image the Veil Nebula but accidentally got a Xenomorph! (thanks to the @Vaonis_fr Vespera Pro!)

Read more: https://t.co/Up3NAUMRHH #AlienEarth pic.twitter.com/UEsqUebeAY — Daisy Dobrijevic (@DaisyDobrijevic) August 14, 2025

हैरानी की बात यह है कि स्टार की डेथ के बाद यह मलबा अब भी फैल रहा है. जब स्क्रीन वाले एलियन और स्पेस में दिखे 'राक्षस' की तुलना की गई तो आकृति बिल्कुल हूबहू वही निकली. उसके चमकते दांत भी वैसे ही दिखे. 8 एपिसोड वाली यह सीरीज 12 अगस्त को रिलीज हुई है. स्पेस एडिटर डेजी ने वो तरीका भी बताया है जिससे टेलिस्कोप की मदद से लोग यह नजारा शायद आगे भी देख सकते हैं.

पढ़ें: विवादों में फंसा दुनिया का सबसे महंगा पत्थर, मंगल से गिरे चट्टान पर नाइजर ने जताया मालिकाना हक

पढ़ें: मंगल पर जीवन ढूंढ रहे रोवर को दिखा 'हेल्मेट', तस्वीर देख उड़े वैज्ञानिकों के होश