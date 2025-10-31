Advertisement
trendingNow12983240
Hindi Newsविज्ञान

मंगल पर जाएगी ये लड़की पर कभी नहीं आएगी वापस, जोर-शोर से कर रही है ट्रेनिंग

Mars Misson: एलिसा कार्सन एक अमेरिकी युवती हैं जो कम उम्र से ही अंतरिक्ष यात्री बनने और नासा के मानव मंगल मिशन में शामिल होने का सपना देख रही हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल पर जाएगी ये लड़की पर कभी नहीं आएगी वापस, जोर-शोर से कर रही है ट्रेनिंग

One way Mars Misson: अगर आपको मंगल ग्रह पर जाना हो तो ये बात जानकर शायद आप उछल पड़ेंगे लेकिन आपको ये पता चले कि ये वन वे मिशन है तो शायद आप कभी इसके लिए हामी नहीं भरेंगे. लेकिन दुनिया में एक ऐसी लड़की है जो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार है. इस लड़की को ये तक पता है कि ये एक तरफा मिशन है जिसमें वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है. इस लड़की का नाम एलिसा कार्सन (Alyssa Carson) है जो एक अमेरिकी युवती हैं और ये कम उम्र से ही अंतरिक्ष यात्री बनने और नासा के मानव मंगल मिशन में शामिल होने का सपना देख रही हैं.

"वापस न आने" के दावे की सच्चाई

यह कहानी वायरल हुई कि यह यात्रा एक "वन-वे ट्रिप" होगी क्योंकि मंगल से पृथ्वी पर वापस आने की तकनीक अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, या उन्हें किसी 'बसने वाले' मिशन के लिए चुना गया है. एलिसा कार्सन को अभी तक नासा के किसी भी आधिकारिक मंगल मिशन के लिए अंतिम रूप से नहीं चुना गया है. वह तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनका चयन पक्का नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

नासा की योजना

नासा जैसे प्रमुख अंतरिक्ष संगठन अपने मानव मिशनों को हमेशा सुरक्षित वापसी की योजना के साथ ही डिज़ाइन करते हैं. उनका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है. ऐसे में ये दावा कि वह "कभी वापस नहीं आएंगी", गलत है. एलिसा कार्सन अपने सपने के लिए जोर-शोर से प्रशिक्षण कर रही हैं, लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य मानव जाति के लिए नई खोज करना है, न कि एकतरफा बलिदान देना.

इस मिशन का असली मकसद ये जानना है कि आखिर मंगल ग्रह कैसा है और इस पर इंसानों के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं. फिलहाल ये मिशन कैसे पूरा होगा और एलिसा कार्सन कैसे धरती पर आएगी ये बात जानना सभी के लिए हैरानी का विषय है, जिसके बारे में आने वाले समय में और भी ज्यादा जानकारी मिल पाएगी. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

mars misson

Trending news

4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
Powai hostage case
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
Jammu and Kashmir news
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
Pakistan
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
Colonel Sophia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
bomb threat
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
Drone vs Artillery
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
pocso act
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?