मंगल पर जाएगी ये लड़की पर कभी नहीं आएगी वापस, जोर-शोर से कर रही है ट्रेनिंग

Mars Misson: एलिसा कार्सन एक अमेरिकी युवती हैं जो कम उम्र से ही अंतरिक्ष यात्री बनने और नासा के मानव मंगल मिशन में शामिल होने का सपना देख रही हैं.
One way Mars Misson: अगर आपको मंगल ग्रह पर जाना हो तो ये बात जानकर शायद आप उछल पड़ेंगे लेकिन आपको ये पता चले कि ये वन वे मिशन है तो शायद आप कभी इसके लिए हामी नहीं भरेंगे. लेकिन दुनिया में एक ऐसी लड़की है जो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार है. इस लड़की को ये तक पता है कि ये एक तरफा मिशन है जिसमें वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है. इस लड़की का नाम एलिसा कार्सन (Alyssa Carson) है जो एक अमेरिकी युवती हैं और ये कम उम्र से ही अंतरिक्ष यात्री बनने और नासा के मानव मंगल मिशन में शामिल होने का सपना देख रही हैं.
"वापस न आने" के दावे की सच्चाई
यह कहानी वायरल हुई कि यह यात्रा एक "वन-वे ट्रिप" होगी क्योंकि मंगल से पृथ्वी पर वापस आने की तकनीक अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, या उन्हें किसी 'बसने वाले' मिशन के लिए चुना गया है. एलिसा कार्सन को अभी तक नासा के किसी भी आधिकारिक मंगल मिशन के लिए अंतिम रूप से नहीं चुना गया है. वह तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनका चयन पक्का नहीं है.
नासा की योजना
नासा जैसे प्रमुख अंतरिक्ष संगठन अपने मानव मिशनों को हमेशा सुरक्षित वापसी की योजना के साथ ही डिज़ाइन करते हैं. उनका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है. ऐसे में ये दावा कि वह "कभी वापस नहीं आएंगी", गलत है. एलिसा कार्सन अपने सपने के लिए जोर-शोर से प्रशिक्षण कर रही हैं, लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य मानव जाति के लिए नई खोज करना है, न कि एकतरफा बलिदान देना.
इस मिशन का असली मकसद ये जानना है कि आखिर मंगल ग्रह कैसा है और इस पर इंसानों के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं. फिलहाल ये मिशन कैसे पूरा होगा और एलिसा कार्सन कैसे धरती पर आएगी ये बात जानना सभी के लिए हैरानी का विषय है, जिसके बारे में आने वाले समय में और भी ज्यादा जानकारी मिल पाएगी.