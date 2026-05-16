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Hindi Newsविज्ञानअब जिंदा होगा आपका कंप्यूटर, वैज्ञानिकों ने तैयार किया दिमागी कोशिकाओं वाला 3D डिवाइस, जानिए इससे क्या होगा फायदा?

अब 'जिंदा' होगा आपका कंप्यूटर, वैज्ञानिकों ने तैयार किया दिमागी कोशिकाओं वाला 3D डिवाइस, जानिए इससे क्या होगा फायदा?

Science News: टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया से एख ऐसी खोज सामने आई है, जो भविष्य के कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अनोखा 3D डिवाइस तैयार किया है, जिसमें जिंदा दिमागी कोशिकाओं यानी बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ा गया है. यह सिस्टम आगे चलकर दिमागी बिमारी को ठीक करने में असरदार साबित हो सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 16, 2026, 08:35 AM IST
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अब 'जिंदा' होगा आपका कंप्यूटर, वैज्ञानिकों ने तैयार किया दिमागी कोशिकाओं वाला 3D डिवाइस, जानिए इससे क्या होगा फायदा?

Science News: विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर आई है जो कल तक सिर्फ साइंस-फिक्शन फिल्मों में ही मुमकिन लगती थी. अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा अनोखा 3D डिवाइस तैयार कर लिया है, जो पूरी तरह से कोई मशीन नहीं है, बल्कि उसमें 'जान' है. जी हां, सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन यह सच है. वैज्ञानिकों ने असली और जिंदा बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाओं को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलाकर एक वर्किंग सिस्टम बना लिया है.

क्यों खास है यह नई तकनीक?

इस डिवाइस को कंप्यूटेशनल तरीकों से इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि यह अलग-अलग पैटर्न्स को पहचान ले. इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने दिमाग की कोशिकाओं से कंप्यूटिंग करने की कोशिश की है. लेकिन उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिली क्योंकि तब बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे आपस में पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाते थे. पुराने प्रयोगों में या तो पेट्री डिश में फैली हुई फ्लैट टू-डायमेंशनल (2D) कोशिकाओं का इस्तेमाल होता था, या फिर कोशिकाओं के 3D क्लस्टर्स को सिर्फ बाहर से मॉनिटर और स्टिम्युलेट किया जाता था.

वैज्ञानिकों ने कैसे किया यह करिश्मा?

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की टीम ने इस परेशानी का एक अलग ही समाधान निकाला है. उन्होंने न्यूरॉन्स को दूर से देखने के बजाय एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो सीधे न्यूरॉन्स के नेटवर्क के अंदर फिट हो सके. इसके लिए वैज्ञानिकों ने एडवांस फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारीक मेटल वायर्स और इलेक्ट्रोड्स का एक 3D स्ट्रक्चर तैयार किया. इस पर एक बहुत ही साफ्ट और लचीले मटेरियल की कोटिंग की गई, जिससे यह जिंदा न्यूरॉन्स को कोई नुकसान न पहुंचाए और उनके साथ मिलकर काम कर सके.

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70 हजार न्यूरॉन्स का नेटवर्क

इस खास बनावट के कारण से करीब 70,000 बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के अंदर और उसके आसपास बढ़ने में सफल हो गए. इसका नतीजा यह हुआ कि एक ऐसा थ्री-डायमेंशनल बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम बनकर तैयार हो गया, जो न सिर्फ कोशिकाओं से सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सकता है, बल्कि उन्हें रियल-टाइम में प्रभावित भी कर सकता है.

इस प्रोजेक्ट को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स स्टर्म, रिसर्चर फू और पोस्टडॉक्टरल रिसर्चर कुमार मृत्युंजय ने लीड किया है. कुमार मृत्युंजय इस रिसर्च पेपर के राइटर भी हैं. यह रिसर्च साइंस जर्नल नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिश हुई है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम कंट्रोल्ड कंडीशंस में सिंपल पैटर्न्स को पहचानने में सफल हो गया है. टीम को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को और डेवलप किया जाएगा, जिससे यह भविष्य में और भी ज्यादा जटिल और मुश्किल काम आसानी से कर सकेगा.

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क्या होगा इससे फायदा

इससे यह फायदा होगा कि जो इस डिवाइस को बनाने में असली बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क कोशिकाओं का इस्तेमाल किया गया है. इससे आगे चलकर दिमाग की गंभीर बीमारी का इलाज हो सकेगा. अल्जाइमर और मिर्गी जैसी बीमारियों में मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं. इस डिवाइस की मदद से वैज्ञानिक यह देख पाएंगे कि जिंदा न्यूरॉन्स नेटवर्क के अंदर दवाएं कैसे काम करती हैं. इससे इंसानों पर सीधे टेस्ट किए बिना ही दवाओं के सटीक असर का पता लगाया जा सकेगा.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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