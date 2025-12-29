Advertisement
trendingNow13057275
Hindi Newsविज्ञानकुत्ते ने खोला हजारों साल पुराना रहस्य! पेड़ के छेद से मिली लास्को गुफा, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो...

कुत्ते ने खोला हजारों साल पुराना रहस्य! पेड़ के छेद से मिली लास्को गुफा, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो...

Lasko Cave: 1940 में एक कुत्ते की जिज्ञासा ने फ्रांस में लास्को गुफा की खोज करवाई, जहां हजारों साल पुरानी अद्भुत पेंटिंग्स मिलीं. ये चित्र प्राचीन इंसानों के जीवन, शिकार और उनकी धार्मिक सोच की अनमोल कहानी बताने का काम करती है. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुत्ते ने खोला हजारों साल पुराना रहस्य! पेड़ के छेद से मिली लास्को गुफा, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो...

Lasko Cave: 1940 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक साधारण सी घटना ने इतिहास बदल दिया. दक्षिणी फ्रांस के डॉरडोइन इलाके में एक युवक अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूम रहा था. तभी कुत्ते ने एक पेड़ की जड़ों के पास बने छोटे से गड्ढे में दिलचस्पी दिखानी शुरू की है. यह गड्ढा आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर प्राचीन गुफाओं में से एक, लास्को गुफा, तक पहुंचने का रास्ता साबित हुआ. इस खोज ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है.

हजारों साल से छिपी थी गुफा
12 सितंबर 1940 को 18 साल का मार्सेल राविदा अपने कुत्ते रोबोट के साथ जंगल में था. कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ते हुए एक गड्ढे तक पहुंचा और वहां रुक गया. जब मार्सेल ने उस जगह को देखा, तो उसे लगा कि यहां कुछ खास है. कुछ दिन बाद वह अपने दोस्तों के साथ लौटा और गड्ढे को बड़ा कर अंदर जाने की कोशिश की है. जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी, जो हजारों साल से छिपी हुई थी.

गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए. दीवारों पर घोड़े, हिरण, भैंस और अन्य जानवरों की शानदार पेंटिंग बनी हुई थीं. ये चित्र इतने साफ और जीवंत थे कि ऐसा लगता था जैसे इन्हें कल ही बनाया गया हो. ये चित्र उस दौर के इंसानों की जिंदगी और सोच को दिखाते हैं, जब इंसान शिकार करके जीवन जीता था. यह गुफा मानो पुराने समय की एक खुली किताब बन गई.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राकृतिक चीजों से बनाएं गए चित्र
विशेषज्ञों ने पाया कि इन चित्रों में इस्तेमाल रंग प्राकृतिक चीजों से बनाए गए थे, जैसे मिट्टी, पत्थर और कोयला. उस समय लोग आग की रोशनी में, जानवरों की चर्बी से बने दीपक का उपयोग करके चित्र बनाते थे. कई जगहों पर एक ही जानवर के ऊपर बार-बार चित्र बने मिले, जिससे लगता है कि चित्र बनाना उनके लिए एक खास काम था, सिर्फ सजावट नहीं.

आज भी वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चित्रों का असली मकसद क्या था. कुछ मानते हैं कि ये शिकार से पहले किए जाने वाले धार्मिक या आध्यात्मिक काम का हिस्सा थे. गुफा का अंदरूनी हिस्सा, जहां पहुंचना मुश्किल है, यह बताता है कि यह जगह खास रस्मों के लिए इस्तेमाल होती होगी. एक कुत्ते की जिज्ञासा से शुरू हुई यह खोज आज मानव इतिहास की सबसे अनमोल धरोहर बन चुकी है.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

lascaux cave

Trending news

'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
kuldeep singh sengar
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
BMC Election 2026
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
digvijay singh news
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला