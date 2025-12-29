कुत्ते ने खोला हजारों साल पुराना रहस्य! पेड़ के छेद से मिली लास्को गुफा, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो...

Lasko Cave: 1940 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक साधारण सी घटना ने इतिहास बदल दिया. दक्षिणी फ्रांस के डॉरडोइन इलाके में एक युवक अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूम रहा था. तभी कुत्ते ने एक पेड़ की जड़ों के पास बने छोटे से गड्ढे में दिलचस्पी दिखानी शुरू की है. यह गड्ढा आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर प्राचीन गुफाओं में से एक, लास्को गुफा, तक पहुंचने का रास्ता साबित हुआ. इस खोज ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है.

हजारों साल से छिपी थी गुफा

12 सितंबर 1940 को 18 साल का मार्सेल राविदा अपने कुत्ते रोबोट के साथ जंगल में था. कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ते हुए एक गड्ढे तक पहुंचा और वहां रुक गया. जब मार्सेल ने उस जगह को देखा, तो उसे लगा कि यहां कुछ खास है. कुछ दिन बाद वह अपने दोस्तों के साथ लौटा और गड्ढे को बड़ा कर अंदर जाने की कोशिश की है. जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी, जो हजारों साल से छिपी हुई थी.

गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए. दीवारों पर घोड़े, हिरण, भैंस और अन्य जानवरों की शानदार पेंटिंग बनी हुई थीं. ये चित्र इतने साफ और जीवंत थे कि ऐसा लगता था जैसे इन्हें कल ही बनाया गया हो. ये चित्र उस दौर के इंसानों की जिंदगी और सोच को दिखाते हैं, जब इंसान शिकार करके जीवन जीता था. यह गुफा मानो पुराने समय की एक खुली किताब बन गई.

प्राकृतिक चीजों से बनाएं गए चित्र

विशेषज्ञों ने पाया कि इन चित्रों में इस्तेमाल रंग प्राकृतिक चीजों से बनाए गए थे, जैसे मिट्टी, पत्थर और कोयला. उस समय लोग आग की रोशनी में, जानवरों की चर्बी से बने दीपक का उपयोग करके चित्र बनाते थे. कई जगहों पर एक ही जानवर के ऊपर बार-बार चित्र बने मिले, जिससे लगता है कि चित्र बनाना उनके लिए एक खास काम था, सिर्फ सजावट नहीं.

आज भी वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चित्रों का असली मकसद क्या था. कुछ मानते हैं कि ये शिकार से पहले किए जाने वाले धार्मिक या आध्यात्मिक काम का हिस्सा थे. गुफा का अंदरूनी हिस्सा, जहां पहुंचना मुश्किल है, यह बताता है कि यह जगह खास रस्मों के लिए इस्तेमाल होती होगी. एक कुत्ते की जिज्ञासा से शुरू हुई यह खोज आज मानव इतिहास की सबसे अनमोल धरोहर बन चुकी है.