31 मई को आसमान में दिखेगा दुर्लभ Blue Moon, फिर लगेगा लंबा सूर्य ग्रहण! क्या भारत में दिखेंगी आसमान में होने वाली ये घटनाएं?

Solar Eclipse 2026: साल 2026 खगोल प्रेमियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है. इस साल आसमान में कई दिलचस्प घटनाएं होने जा रही हैं. एक ओर जहां 31 मई की रात आसमान में दुर्लभ ब्लू मून दिखाई देगा, तो वहीं 12 अगस्त को लगने जा रहा है लंबा सूर्य ग्रहण. आसमान में होने वाली घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि ये दुर्लभ नजारे भारत में दिखाई देंगे या नहीं. अगर दिखाई भी देंगे तो इनकी टाइमिंग क्या होगी? तो आइए जानते हैं, इन घटनाओं से जुड़ी सारी जानकारी.

पहले जानिए ब्लू मून की डिटेल्स

मई का महीना आकाश में होनी घटनाओं को लेकर बहुत ही खास है. इस महीने में दो बार पूरा चांद दिखाई देगा. यानी एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा होगी. यह घटना बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही खास माना जा रहा है.

क्या होता है ब्लू मून

जब किसी एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा पड़ती है, तो दूसरी पूर्णिमा पर दिखने वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है. सामान्य तौर पर हर महीने सिर्फ एक ही बार पूर्णिमा होती है, लेकिन चंद्रमा के लगभग 29.5 दिनों के चक्र और कैलेंडर की तारीखों के मेल के कारण कभी-कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि एक ही महीने में दूसरी बार भी पूरा चांद दिखाई देता है. इसी दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं. बता दें कि ब्लू मून का संबंध चांद के रंग से नहीं, बल्कि उसके समय से होता है.

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क्या भारत में दिखेगा ब्लू मून

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या ब्लू मून को भारत में देखा जा सकता है? इसका जवाब है, हां. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस खूबसूरत नजारे का आनंद 30 और 31 मई 2026 की रात को लिया जा सकता है. सूर्यास्त के बाद जब चांद पूर्व दिसा से उगेगा, तब ब्लू मून देखने का समय सबसे परफेक्ट होगा. साथ ही देर शाम से लेकर रात तक भी यह साफ दिखाई देगा है, खासकर तब जब आसमान साफ हो और आसपास ज्यादा रोशनी न हो.

कब लगेगा सूर्य ग्रहण 2026?

बात करें सूर्य ग्रहण की तो इस साल अब 12 अगस्त को लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. 12 अगस्त को सूर्यग्रहण रात में 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट तक रहेगा. अगस्त में लगने वाला यह सूर्यग्रहण काफी लंबे समय तक रहेगा, दुनिया के कई देशों में इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है. हालांकि भारत में इसकी विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से यहां इसका धार्मिक प्रभाव भी नहीं माना जाएगा.

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किन देशों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नजर न आए, लेकिन दुनिया के कई अन्य देशों में इसे देखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी स्पेन, अटलांटिक महासागर के आसपास सूर्य ग्रहण को साफ-साफ देखा जा सकता है. वहीं भारत में सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा. ड्रिक पंचांग के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा.

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