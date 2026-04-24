Science News: अंतरिक्ष से दिखा गजब नजारा, कुछ ऐसे रंग में नजर आया भारत, रूसी सैटेलाइट ने कैप्चर किया दुर्लभ फोटो

How India appeared from Russian Satellite: बहुत सारे लोगों में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि अंतरिक्ष से देखने पर भारत कैसा लगता है. अब रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस (Roscosmos) ने भारत समेत पृथ्वी की कुछ बेहद शानदार तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों को उसके मौसम उपग्रह Electro-L ने कैद किया है. यह सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होकर लगातार मौसम की निगरानी करता है. इन तस्वीरों में जिस तरह का भारत दिखाई दिया है, उसे देखकर आप गदगद हो जाएंगे.

हरे रंग में चमकता दिखा भारत

हाल ही में जारी की गई तस्वीर में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दिया. इसमें हिंद महासागर के साथ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी नजर आए. खास बात ये थी कि इन तस्वीरों में भारत हरे रंग में चमकता हुआ दिखा. जिसका मतलब भारत में पेड़-पौधे और हरियाली की बहुलता से लगाया जा रहा है.

कैसे काम करता है Electro-L सैटेलाइट?

बताते चलें कि Electro-L एक रूसी मौसम उपग्रह है. यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और पृथ्वी के घूमने की गति के बराबर गति से चलता है. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे एक संतरी निश्चित जगह पर खड़े रहकर पृथ्वी के एक हिस्से पर लगातार नजर बनाए हुए हो. खास बात ये है कि इस सैटेलाइट में मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनिंग डिवाइस लगा है. इसकी वजह से यह कई प्रकार की रोशनी को रिकॉर्ड कर सकता है. यही वजह है कि सामान्य कैमरों की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी देता है.

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पृथ्वी को कैसे देखता है उपग्रह?

इस सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों का रिज़ॉल्यूशन 1 से 4 किलोमीटर प्रति पिक्सल तक होता है. जिसकी वजह से वह अत्यंत सटीक और प्रभावी डेटा बन जाता है. यह उपग्रह 10 अलग-अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स में तस्वीरें लेता है. इनमें से दो बैंड (हरा और नीला) दृश्य प्रकाश में आते हैं, जबकि बाकी बैंड्स इंफ्रारेड रेंज में होते हैं. इंफ्रारेड प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इससे तापमान, नमी और बादलों की गतिविधि का पता लगाया जा सकता है.