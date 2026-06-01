रात के अंधेरे में पृथ्वी पर दिखा 'रोशनी का सांप'! अंतरिक्ष से वैज्ञानिक ने कैमरे में कैद किया सुंदर नजारा, देखिए वीडियो

Science News: क्या आपने कभी सोचा है कि रात के घने अंधेरे में हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखती होगी? हो सकता है कि आपने अंतरिक्ष से लिया गया कोई वीडियो भी देखें हों. लेकिन अंतरिक्ष से रिकार्ड किया गया धरती का एक ऐसा वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसे देखकर आप अपनी पलकें झपकना भूल जाएंगे. नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से पृथ्वी का एक बहुत ही खूबसूरत टाइमलैप्स वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्पेस से बादलों के बीच कड़कती बिजली और घने अंधेरे को चीरती हुई नील नदी मानों एक सांप की तरह दिखाई दे रही है.

पश्चिम से पूर्व का सफर

यह वीडियो अंतरिक्ष से तब शूट किया गया, जब स्पेस स्टेशन पश्चिम से पूर्व की तरफ अफ्रीका के ऊपर से गुजर रहा था. वीडियो की शुरुआत और अंत में बादलों के बीच शक्तिशाली बिजली की चमक दिखाई देती है. लेकिन इस वीडियो का सबसे खास सीन है अंधेरे महाद्वीप के बीच से गुजरती नील नदी.

In this timelapse of the night sky, you can see lightning storms (beginning and end), and one of my favorite night scenes – as we cross over Africa from west to east, it is very dimly lit until the snaking spectacle of light along the Nile appears (worth the wait), erupting into… pic.twitter.com/096yvcih9D Add Zee News as a Preferred Source Jessica Meir (Astro_Jessica) May 29, 2026

रोशनी का सांप

अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने इस वीडियो को अपना पसंदीदा नाइट व्यू बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस टाइमलैप्स में आप शुरुआत और अंत में बिजली के तूफान देख सकते हैं. जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ अफ्रीका को क्रास करते हैं, तो शुरुआत में बहुत अंधेरा होता है. लेकिन फिर अचानक रोशनी के सांप की तरह लहराती हुई नील नदी दिखाई देती है. इसके बाद काहिरा शहर और नदी का डेल्टा अपनी पूरी चमक के साथ सामने आता है.

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एक तरफ नदी तो...

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक तरफ पूरी तरह अंधेरा है और दूसरी तरफ नील नदी के किनारे रोशनी की एक चमकीली पट्टी बनी हुई है. जेसिका ने आगे लिखा है कि यह जारा हमें याद दिलाता है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है. यह इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे मानव सभ्यताएं और संस्कृतियां पानी के स्रोतों के आसपास ही विकसित हुई हैं.

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