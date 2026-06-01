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Hindi Newsविज्ञानरात के अंधेरे में पृथ्वी पर दिखा रोशनी का सांप! अंतरिक्ष से वैज्ञानिक ने कैमरे में कैद किया सुंदर नजारा, देखिए वीडियो

रात के अंधेरे में पृथ्वी पर दिखा 'रोशनी का सांप'! अंतरिक्ष से वैज्ञानिक ने कैमरे में कैद किया सुंदर नजारा, देखिए वीडियो

Earth View from Space: अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा हमेशा ही रोमांचक होता है. स्पेस स्टेशन से रिकार्ड किए गए वीडियो में कभी शहरों की जगमगाती रोशनी ध्यान खींचती है तो कभी बादलों के बीच चमकती बिजली का अद्भुत नजारा. इस बार नासा के एक अंतरिक्ष यात्री ने ISS से रिकॉर्ड किया गया ऐसा ही वीडियो शेयर किया है, जिसमें रात के अंधेरे में धरती पर लगातार चमकती बिजली और उसके बीच बहती नील नदी का शानदार नजारा रिकार्ड किया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:25 AM IST
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रात के अंधेरे में पृथ्वी पर दिखा 'रोशनी का सांप'! अंतरिक्ष से वैज्ञानिक ने कैमरे में कैद किया सुंदर नजारा, देखिए वीडियो

Science News: क्या आपने कभी सोचा है कि रात के घने अंधेरे में हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखती होगी? हो सकता है कि आपने अंतरिक्ष से लिया गया कोई वीडियो भी देखें हों. लेकिन अंतरिक्ष से रिकार्ड किया गया धरती का एक ऐसा वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसे देखकर आप अपनी पलकें झपकना भूल जाएंगे. नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से पृथ्वी का एक बहुत ही खूबसूरत टाइमलैप्स वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्पेस से बादलों के बीच कड़कती बिजली और घने अंधेरे को चीरती हुई नील नदी मानों एक सांप की तरह दिखाई दे रही है.

पश्चिम से पूर्व का सफर

यह वीडियो अंतरिक्ष से तब शूट किया गया, जब स्पेस स्टेशन पश्चिम से पूर्व की तरफ अफ्रीका के ऊपर से गुजर रहा था. वीडियो की शुरुआत और अंत में बादलों के बीच शक्तिशाली बिजली की चमक दिखाई देती है. लेकिन इस वीडियो का सबसे खास सीन है अंधेरे महाद्वीप के बीच से गुजरती नील नदी.

रोशनी का सांप

अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने इस वीडियो को अपना पसंदीदा नाइट व्यू बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस टाइमलैप्स में आप शुरुआत और अंत में बिजली के तूफान देख सकते हैं. जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ अफ्रीका को क्रास करते हैं, तो शुरुआत में बहुत अंधेरा होता है. लेकिन फिर अचानक रोशनी के सांप की तरह लहराती हुई नील नदी दिखाई देती है. इसके बाद काहिरा शहर और नदी का डेल्टा अपनी पूरी चमक के साथ सामने आता है.

(ये भी पढ़ेंः 1997 में जिस समंदर ने सूखे से बचाया था, 2026 में वो खामोश है; अल नीनो का खतरा बढ़ा)

एक तरफ नदी तो...

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक तरफ पूरी तरह अंधेरा है और दूसरी तरफ नील नदी के किनारे रोशनी की एक चमकीली पट्टी बनी हुई है. जेसिका ने आगे लिखा है कि यह जारा हमें याद दिलाता है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है. यह इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे मानव सभ्यताएं और संस्कृतियां पानी के स्रोतों के आसपास ही विकसित हुई हैं.

(ये भी पढ़ेंः साइंस लैब की महामशीन में 20 सालों से छिपा था 'भूत', वैज्ञानिक भी थे परेशान; अब...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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