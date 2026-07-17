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इंसान का फैलाया कचरा साफ करेगा अमेजन का यह अनोखा जीव, बिना ऑक्सीजन के भी खा जाता है प्लास्टिक!

अमेजन के घने जंगलों में वैज्ञानिकों को एक ऐसा अनोखा फंगस मिला है, जो बिना ऑक्सीजन के भी प्लास्टिक को अपना भोजन बना लेता है. सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगता हो, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है. तो आइए जानते हैं कि कैसे यह अनोखा जीव कचरे के पहाड़ों को गायब कर सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 17, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:53 PM IST
इंसान का फैलाया कचरा साफ करेगा अमेजन का यह अनोखा जीव, बिना ऑक्सीजन के भी खा जाता है प्लास्टिक!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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