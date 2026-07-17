/इंसान का फैलाया कचरा साफ करेगा अमेजन का यह अनोखा जीव, बिना ऑक्सीजन के भी खा जाता है प्लास्टिक!

दुनियाभर के वैज्ञानिक सालों से प्लास्टिक कचरे से निपटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ रहे हैं. इसी बीच अमेजन के घने जंगलों से एक ऐसी उम्मीद जागी है, जो आने वाले समय में प्लास्टिक के पहाड़ों को भी समाप्त कर सकती है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अनोखे फंगस की खोज कर ली है, जो न सिर्फ प्लास्टिक को खाकर पचा जाता है, बल्कि इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती.
इस अनोखे फंगस का वैज्ञानिक नाम पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा है. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और क्यों यह खोज इतनी खास है.
इस फंगस की खोज सबसे पहले अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और छात्रों की एक टीम ने इक्वाडोर के अमेजन जंगलों में की थी. यह टीम वहां पौधों के अंदर रहने वाले सूक्ष्मजीवों जिन्हें एंडोफाइटिक फंगस कहा जाता है पर रिसर्च करने पहुंची थी. जब इन सैंपल्स को लैब में लाकर टेस्ट किया गया, तो वैज्ञानिक हैरान हो गए. यह फंगस पॉलीयूरेथेन नाम के कड़े प्लास्टिक को आसानी से तोड़ पा रहा था, जिसका इस्तेमाल हम घरों में इंसुलेशन, फोम, कोटिंग और गोंद जैसी चीजों को बनाने में करते हैं.
बिना ऑक्सीजन के काम करना क्यों है बेहद खास?
ज्यादातर किसी चीज को सड़ने या गलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. लेकिन इस फंगस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना ऑक्सीजन के भी प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है.
जब हम कचरा फेंकते हैं, तो वह जमीन के नीचे दब जाता है. कचरे की गहरी परतों में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, जिससे वहां प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक वैसा ही पड़ा रहता है. लेकिन यह जीव बिना ऑक्सीजन के भी काम कर सकता है, इसलिए इसे कचरे के ढेरों में नीचे दबाकर भी प्लास्टिक को गलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
रिसर्च में खुलासा हुआ है कि यह फंगस प्लास्टि को ही अपने भोजना बना लेता है. इसमें सेरीन हाइड्रोलेज नाम का एक खास एंजाइम पाया जाता है. यह एंजाइम प्लास्टिक के जटिल केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर उन्हें छोटे टुकड़ों में बदल देता है, जिससे फंगस उसे आसानी से पचा लेता है.
2011 में हुई इस खोज के बाद से माइक्रोबियल प्लास्टिक डिग्रेडेशन की दुनिया में काफी तेजी आई है-
एंजाइम पर फोकस
वैज्ञानिक अब सीधे फंगस को कचरे में डालने के बजाय, उसके अंदर के एंजाइम को लैब में तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे प्लास्टिक को और तेजी से गलाया जा सके.
कमर्शियल इस्तेमाल की शुरुआत
इस रिसर्च से प्रेरणा लेकर साल 2025 में टेक्सास की एक कंपनी ने ऐसे डिस्पोजेबल नैपी यानी डायरपर बनाए हैं, जिनमें फंगस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस्तेमाल के बाद वे जल्दी गल सकें.
भले ही अमेजन का यह फंगस अभी सीधे तौर पर हमारे शहरों के कचरे के मैदानों में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को एक नया रास्ता दिखा दिया है. लैब में दिखने वाले इस असर को असल दुनिया में बड़े पैमाने पर उतारना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह खोज एक नया रास्ता बन सकती है.