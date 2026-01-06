NASA के हाथ लगा जैकपॉट! वैज्ञानिकों ने खोजा बर्फ और रोशनी वाला 'जादुई इलाका', मंगल पर बसेगा इंसानों का नया घर?

Mars Water Ice Discovery: मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना लंबे समय से बन रही है. हालांकि सबसे बड़ी चुनौती हमेशा सही जगह चुनने की रही है. अब वैज्ञानिकों को लग रहा है कि अमेजोनिस प्लैनिशिया वह जगह हो सकती है जहां इंसान पहली बार मंगल पर कदम रख सकते हैं. यह इलाका मंगल के बीच वाले हिस्से में है. यहां न ज्यादा ठंड है और न ही बहुत ज्यादा गर्मी है. वैज्ञानिक इसे गोल्डीलॉक्स जोन कह रहे हैं.

तस्वीरों का किया गया अध्ययन

इस रिसर्च का नेतृत्व एरिका लुजी और उनकी टीम ने किया. टीम ने NASA के HiRISE कैमरे से ली गई बेहद साफ तस्वीरों की रिसर्च की. इन तस्वीरों में जमीन के नीचे बर्फ जैसी संरचनाएं दिखीं. जिसमें पानी की मौजूदगी की हो सकती हैं. पानी मंगल मिशन के लिए सबसे अहम संसाधन माना जाता है. इसी से पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और यहां तक कि ईंधन भी बनाया जा सकता है.

मंगल पर जाना आसान नहीं

इटालियन स्पेस एजेंसी से जुड़े वैज्ञानिक जियाकोमो नोडजूमी का कहना है, चांद तक जाना आसान है क्योंकि वहां से एक हफ्ते में धरती पर लौट सकते हैं. मंगल के लिए यह सफर महीनों का होता है. ऐसे में वहां मौजूद संसाधनों पर ही भरोसा करना पड़ेगा. इसी वजह से ऐसी जगह जरूरी है जहां पानी और ऊर्जा दोनों पाए जा सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाका काफी समतल और नीचा

अमेजोनिस प्लैनिशिया का एक और फायदा यह है कि यह इलाका काफी समतल और नीचा है. इससे मंगल के एंनवायरोमेंट में प्रवेश करना और वहां सुरक्षित लैंडिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है. हालांकि वैज्ञानिक अभी पूरी तरह पक्के तौर पर नहीं कह रहे कि यह बर्फ है. उनका कहना है कि जब तक वहां रोवर या इंसान जाकर सीधे जांच नहीं करेंगे तब तक इस बात की पुष्टी नहीं की जा सकती है.

बता दें कि आने वाले समय में इस इलाके में रोबोटिक मिशन भेजे जा सकते हैं. जो मिट्टी और बर्फ के नमूने लेकर इसके पीछे की सच्चाई को जांचेंगे. अगर सब कुछ सही साबित हुआ तो यही जगह इंसानों के मंगल पर पहले स्थायी ठिकाने की शुरुआत बन सकती है. इस खोज ने मंगल पर इंसानी भविष्य को एक कदम और करीब ला दिया है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 'खजाने का महासागर', ऑस्ट्रेलिया में मिला 55 अरब टन लोहे का भंडार, हिल गई पूरी दुनिया!