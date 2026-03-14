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खय्याम, पाया और नूर... ईरान की ‘तीन आंखों’ ने कैसे बढ़ाई अमेरिका की टेंशन? ऊपर से रख रहीं नजर

Iran Israel War News: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बीते 15 दिनों से संघर्ष की भीषण आग सुलग रही है. बारूद की गंध और मिसाइलों के शोर के बीच यह युद्ध अब केवल जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरिक्ष से भी लड़ा जा रहा है! इस युद्ध में जहां एक तरफ अमेरिका और इजरायल है तो वहीं ईरान के साथ लेबनान के हिजबुल्लाह का साथ है. इस संघर्ष में हजारों मिसाइलें और घातक ड्रोन अपनी शक्ति तो दिखा रहे हैं लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे से ईरान की तीन डिजिटल आंखें कर रही हैं, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:15 PM IST
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खय्याम, पाया और नूर... ईरान की ‘तीन आंखों’ ने कैसे बढ़ाई अमेरिका की टेंशन? ऊपर से रख रहीं नजर

Iran Satellite Khayyam: मिडिल ईस्ट में बीते 15 दिनों से संघर्ष की आग सुलग रही है. इस युद्ध में अमेरिका का साथ इजरायल दे रहा है. वहीं ईरान के साथ लेबनान में बसे हिजबुल्लाह का समर्थन है. 14 दिनों से चल रहे इस युद्ध में दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं और ड्रोन अटैक हो रहे हैं. जहां एक तरफ हजारों मिसाइलें तैनात हैं तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने अपनी तीन डिजिटल आंखों के जरिए अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा दी है. हम बात कर रहे हैं खय्याम, पाया और नूर-3 की. ये तीनों सैटेलाइट के नाम हैं जो केवल ईरान की सुरक्षा ढाल बन रहे हैं बल्कि अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं.

मिडिल ईस्ट में छिटी इस जंग में जहां जमीन पर भीषम भारूद बरस रहा है, वहीं अंतरिक्ष से निगरानी भी हो रही है. सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की मिसाइल सटीकता के पीछे ईरान की तीनों सैटेलाइट का भी बड़ा रोल है. खय्याम, पाया और नूर-3 सैटेलाइट न सिर्फ इजरायल के आयरन डोम और अमेरिकी युद्धपोतों की स्थिति को ट्रैक कर रहे हैं बल्कि दूसरे सहयोगियों को रियल टाइम में खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं. ईरान की इन तीन डिजिटल आंखों ने युद्ध के समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. आइए जानते हैं ईरान की इन तीनों उपग्रह को और यह भी जानेंगे कि इनकी खूबी क्या है...

खय्याम यानी ईरान का सबसे शक्तिशाली 'जासूस'
ईरान इस युद्ध में बहुत ही सटीक मिसालें दाग रहा है. इसके पीछे है सटीक जानकारी, जो अंतरिक्ष से मिल रही है. ईरान के उपग्रह बेड़े में खय्याम को सबसे ताकतवर माना जाता है. साल 2022 के अगस्त महीने में रूस की सहायता से लॉन्च किए गए इस सैटेलाइट ने ईरान की इमेजिंग क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है. 650 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट 1 मीटर के हाई-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है. इतनी सटीकता का मतलब है कि तेहरान अब अंतरिक्ष से जमीन पर मौजूद छोटी से छोटी चीजों को स्पष्ट देख सकता है. यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है.

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पाया-Tolou-3
बीते साल के आखिरी महीने में लॉन्च हुआ पाया उपग्रह भी ईरान के लिए बहुत काम आ रहा है. यह पूरी तरह से ईरान में बना अब तक का सबसे भारी 150 किलो वाला स्वदेशी उपग्रह है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल की गई मिरर-बेस्ड इमेजिंग और टेलीस्कोपिक कैमरा टेक्नोलॉजी है. हालांकि इसकी मूल क्षमता 5 मीटर है लेकिन ईरान ने इसमें AI का इस्तेमाल कर इसकी रिजॉल्यूशन क्षमता को 3 मीटर तक बढ़ा दिया है. 

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नूर-3
ईरान अमेरिका युद्ध में नूर-3 की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है. नूर-2 के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा एडवांस इमेजिंग क्वालिटी देता है. 4.8 से 6 मीटर की रिजॉल्यूशन पॉवर के साथ यह सैटेलाइट विशेष रूप से सैन्य ठिकानों और दुश्मन के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है. इसकी सटीक निगरानी क्षमता ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए नई चुनौतियां पेश कर दी हैं.

अमेरिका को इस बात का डर है कि ईरान इन सैटेलाइट का इस्तेमाल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक को और ज्यादा सटीक बनाने के लिए कर सकता है.  

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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