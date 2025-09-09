Earthquake Alert: 214 साल बाद आ रहा.... होगा मौत का तांडव, 80,000 लोगों की जान दांव पर, एक बार में हजारों करोड़ों का होगा नुकसान

अमेरिका के मिडवेस्ट इलाके में एक ऐसी जगह है जहां हर साल सैकड़ों छोटे-छोटे भूकंप आते हैं. इस जगह को न्यू मैड्रिड सिस्मिक जोन कहा जाता है. ये इलाका आर्कान्सा, मिसौरी, टेनेसी, केंटकी और इलिनॉय जैसे राज्यों में फैला हुआ है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, जो हजारों लोगों की जान ले सकता है.

इतना ही नहीं यदि ये भूकंप आता है तो इससे करीब 43 अरब डॉलर का नुकसान भी हो सकता है. सबसे डराने वाली बात ये है कि इस इलाके में हर 200 से 800 साल में एक बड़ा भूकंप आता है. पिछली बार इस तरह का भूकंप 1811-1812 में आया था. यानी अब इस तबाही को 214 साल हो चुके हैं. इसका मतलब है कि अब इस क्षेत्र में फिर से बड़ा भूकंप आने का खतरा बहुत बढ़ गया है.

क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

जियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर यहां 7.6 तीव्रता का भूकंप आता है, तो इससे एक बार में 43 अरब डॉलर से भी ज्यादा का डैमेज होगा. वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के झटके में 80,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं.

कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित?

अगर ये "बिग वन" यानी बहुत बड़ा भूकंप आता है, तो सिर्फ मिडवेस्ट ही नहीं पूरा ईस्ट कोस्ट भी इसके असर में आ सकता है. ब्रिज, बिल्डिंग, रोड, टावर और बिजली की लाइनें सब तबाह हो सकते हैं. इसका कारण भूकंप रोधी इमारतों की कमी है. यहां की इमारतें तूफानों और बर्फबारी को झेलने के लिए बनी हैं भूकंप के लिए नहीं. डेनिएल पेल्टियर जो जियोलॉजिकल सोसाइटी की साइंस कम्युनिकेशन फेलो हैं, उन्होंने बताया कि मिसौरी जैसे राज्यों में 6.0 तीव्रता का भूकंप भी बहुत भारी नुकसान कर सकता है, क्योंकि वहां की इमारतें इसके लिए तैयार नहीं हैं."

भूकंप की संभावना कितनी?

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) का कहना है कि अगले 50 सालों में 25% से 40% इस इलाके में 6.0 तीव्रता या उससे ज्यादा का भूकंप आने की संभावना है.

क्या हो रही है तैयारी?

हालाँकि इस खतरे पर ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन लोकल और केंद्र सरकार दोनों इससे निपटने की तैयारी कर रही हैं. वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रशासन मिलकर ये तय कर रहे हैं कि अगर बड़ा भूकंप आया तो कितना नुकसान होगा, कितनी मौतें होंगी, और कैसे लोगों को बचाया जा सकता है.