Earthquake Alert: 214 साल बाद आ रहा.... होगा मौत का तांडव, 80,000 लोगों की जान दांव पर, एक बार में हजारों करोड़ों का होगा नुकसान
Advertisement
trendingNow12914538
Hindi Newsविज्ञान

Earthquake Alert: 214 साल बाद आ रहा.... होगा मौत का तांडव, 80,000 लोगों की जान दांव पर, एक बार में हजारों करोड़ों का होगा नुकसान

Major Earthquake Alert: साइंटिस्ट्स ने अमेरिका में आने वाले एक बहुत बड़ा भूकंप और इससे होने वाले नुकसान के बारे में चेतावनी दी है. यह 214 सालों के बाद होने वाला सबसे बड़ा और तबाही मचाने वाला भूकंप साबित हो सकता है.  

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Earthquake Alert: 214 साल बाद आ रहा.... होगा मौत का तांडव, 80,000 लोगों की जान दांव पर, एक बार में हजारों करोड़ों का होगा नुकसान

अमेरिका के मिडवेस्ट इलाके में एक ऐसी जगह है जहां हर साल सैकड़ों छोटे-छोटे भूकंप आते हैं. इस जगह को न्यू मैड्रिड सिस्मिक जोन कहा जाता है. ये इलाका आर्कान्सा, मिसौरी, टेनेसी, केंटकी और इलिनॉय जैसे राज्यों में फैला हुआ है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, जो हजारों लोगों की जान ले सकता है. 

इतना ही नहीं यदि ये भूकंप आता है तो इससे करीब 43 अरब डॉलर का नुकसान भी हो सकता है. सबसे डराने वाली बात ये है कि इस इलाके में हर 200 से 800 साल में एक बड़ा भूकंप आता है. पिछली बार इस तरह का भूकंप 1811-1812 में आया था. यानी अब इस तबाही को 214 साल हो चुके हैं. इसका मतलब है कि अब इस क्षेत्र में फिर से बड़ा भूकंप आने का खतरा बहुत बढ़ गया है.

इसे भी पढ़ें- इंसानों के बाद धरती पर राज करेगा 8 हाथ-पैर वाल ये क्रिएचर, वैज्ञानिकों की हैरान करने वाली भविष्यवाणी!

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

जियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर यहां 7.6 तीव्रता का भूकंप आता है, तो इससे एक बार में 43 अरब डॉलर से भी ज्यादा का डैमेज होगा. वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के झटके में 80,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं.

कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित?

अगर ये "बिग वन" यानी बहुत बड़ा भूकंप आता है, तो सिर्फ मिडवेस्ट ही नहीं पूरा ईस्ट कोस्ट भी इसके असर में आ सकता है. ब्रिज, बिल्डिंग, रोड, टावर और बिजली की लाइनें सब तबाह हो सकते हैं. इसका कारण भूकंप रोधी इमारतों की कमी है. यहां की इमारतें तूफानों और बर्फबारी को झेलने के लिए बनी हैं भूकंप के लिए नहीं. डेनिएल पेल्टियर जो जियोलॉजिकल सोसाइटी की साइंस कम्युनिकेशन फेलो हैं, उन्होंने बताया कि मिसौरी जैसे राज्यों में 6.0 तीव्रता का भूकंप भी बहुत भारी नुकसान कर सकता है, क्योंकि वहां की इमारतें इसके लिए तैयार नहीं हैं."

भूकंप की संभावना कितनी?

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) का कहना है कि अगले 50 सालों में 25% से 40% इस इलाके में 6.0 तीव्रता या उससे ज्यादा का भूकंप आने की संभावना है. 

इसे भी पढ़ें- आसमान में कितने तारे हैं? वैज्ञानिकों ने खोज लिया दिमाग घुमा देने वाले इस सवाल का जवाब!

क्या हो रही है तैयारी?

हालाँकि इस खतरे पर ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन लोकल और केंद्र सरकार दोनों इससे निपटने की तैयारी कर रही हैं. वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रशासन मिलकर ये तय कर रहे हैं कि अगर बड़ा भूकंप आया तो कितना नुकसान होगा, कितनी मौतें होंगी, और कैसे लोगों को बचाया जा सकता है.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Major earthquake alert

Trending news

Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, PM मोदी ने किया पहला मतदान, जानें पल-पल की अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, PM मोदी ने किया पहला मतदान, जानें पल-पल की अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
;