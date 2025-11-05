Advertisement
NASA ने क्यों रोक रखी हैं 3I/ATLAS की तस्वीरें? कांग्रेस सदस्य ने ट्वीट कर मांगा जवाब

Interstellar Comet 3i ATLAS: कांग्रेस की सदस्य अन्ना पॉलिना लूना ने NASA से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वे इस अंतरतारकीय पिंड की कुछ तस्वीरें दें. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:56 AM IST
NASA ने क्यों रोक रखी हैं 3I/ATLAS की तस्वीरें? कांग्रेस सदस्य ने ट्वीट कर मांगा जवाब

Science News in Hindi: 3I/ATLAS नाम का धूमकेतु इस समय बहुत ही असामान्य गति दिखा रहा है जिसे लेकर वैज्ञानिकों के साथ अन्य लोगों में काफी उत्सुकता है. इसलिए NASA पर दबाव बढ़ रहा है कि जब यह धूमकेतु मंगल के सबसे करीब था तब की तस्वीरें जारी करें. कांग्रेस की सदस्य अन्ना पॉलिना लूना ने NASA से आधिकारिक तौर पर अनुरोध किया है कि वे ये तस्वीरें शेयर करें. उनका यह अनुरोध दिखाता है कि हमारे सौरमंडल के बाहर से आए इस रहस्यमय मेहमान को लेकर लोगों में कितनी गहरी रुचि है.

इसे पहली बार कब देखा गया था?
3I/ATLAS नाम का यह धूमकेतु पहली बार जुलाई 2025 में देखा गया था. यह हमारे सौरमंडल के बाहर से आने वाले केवल 3 ज्ञात पिंडों में से एक है. इसने सूर्य के पास से गुजरते हुए एक अजीबोगरीब और असामान्य तेजी दिखाई. यह सूर्य से दूर जाते समय तेजी से आगे बढ़ा और इसकी चमक भी असामान्य रूप से बढ़ गई.

यह भी पढ़ें: सूर्य से 30 गुना बड़े तारे को निगल गया 'राक्षस ब्लैक होल', फेल हुई वैज्ञानिकों की अब तक की थ्योरी

हबल टेलीस्कोप की जांच ने क्या बताया?
धूमकेतु आमतौर पर चमकते और अपनी कक्षा बदलते हैं क्योंकि बर्फ सीधे गैस में बदल जाती है. लेकिन 3I/ATLAS की तेजी और चमक बहुत ही अलग थी जिसने वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है. Hubble और James Webb Telescope जैसे शक्तिशाली दूरबीनों ने इसकी जांच की और पाया है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्व हैं.

NASA ने क्यों रोकी हैं तस्वीरें?
NASA ने कई दूरबीनों से ली गई तस्वीरें तो जारी की हैं लेकिन 2 अक्टूबर 2025 को जब यह धूमकेतु मंगल ग्रह के सबसे करीब था, तब मंगल की सतह और कक्षा में लगे कैमरों से ली गई हाई-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें अभी तक जारी नहीं की गई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि देरी की वजह से डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी जांच हो सकता है. 

अब आगे क्या होगा?
इन तस्वीरों को रोके जाने से पारदर्शिता और वैज्ञानिक जांच को लेकर चिंता पैदा हो गई है. इन तस्वीरों के जारी होने से अंतरिक्ष के नियमों और हमारे सौरमंडल के बाहर के पिंडों को समझने की जानकारी बदल सकती है. वैज्ञानिक और आम जनता NASA द्वारा इन जरूरी तस्वीरों को साझा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 3I/ATLAS तेजी से अपने सफर पर आगे बढ़ रहा है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

interstellar comet

