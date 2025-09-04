एक भारतीय करेगा NASA और Trump के सपनों को साकार, संभालेंगे स्पेस एजेंसी की टॉप पोस्ट
एक भारतीय करेगा NASA और Trump के सपनों को साकार, संभालेंगे स्पेस एजेंसी की टॉप पोस्ट

NASA News: नासा ने भारतीय-अमेरिकी अमित क्षत्रिय को अपना नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है. यह नासा में सबसे बड़ा सरकारी पद है जिसकी घोषणा प्रशासक सीन पी. डफी ने की.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:42 PM IST
Amit Khastriya: भारतीय-अमेरिकी अमित क्षत्रीय को NASA में सबसे बड़े सरकारी पद एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर पर नियुक्त किया गया है. पिछले 20 सालों से NASA में काम कर रहे क्षत्रिय अब ट्रंप के कार्यकाल में आर्टेमिस मून मिशन और मंगल ग्रह के पर जाने वाले मिशन को संभालेंगे. इससे पहले वह चांद से मंगल प्रोग्राम के उप-प्रमुख थे जहां उन्होंने आर्टेमिस मिशन की योजना बनाने में मदद की थी जिसे मंगल पर इंसान के पहले मिशन की तैयारी माना जाता है. 

कितने साल से कर रहे हैं काम?
अमित क्षत्रिय को नासा में सबसे ऊंचे सरकारी पद पर पदोन्नत करते हुए डफी ने कहा, यह कदम ट्रम्प सरकार के अंतरिक्ष नेतृत्व पर ध्यान देने को दिखाता है. डफी ने आगे कहा, अमित ने NASA में एक समर्पित सरकारी कर्मचारी के तौर पर 20 साल से ज्यादा काम किया है और अंतरिक्ष में अमेरिका के नेतृत्व को बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने आगे कहा, उनके लीडरशिप में NASA ट्रंप के कार्यकाल में चंद्रमा पर वापस जाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाएगी.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में 'दूसरी दुनिया' की तलाश, NASA का जेम्स वेब टेलीस्कोप कर रहा Earth 2.0 की खोज

अमित क्षत्रिय को क्यों चुना गया?
डफी ने कहा, अमित की नॉलेज, ईमानदारी और अंतरिक्ष खोजों के लिए उनकी लग्न उन्हें हमारी एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य बनाती है. अमित के साथ हम लगातार बढ़ते रहेंगे. यह नियुक्ति ये भी दिखाती है कि अमेरिका की सरकार अंतरिक्ष को कैसे देखती है. इसके अलावा ट्रंप प्रशासन अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और चीन से मुकाबला करने के लिए प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनियों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है.

कितना है अमित का अनुभव?
विस्कॉन्सिन में जन्में और कैलटेक और टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले अमित क्षत्रिय NASA के मिशन कंट्रोल फ्लाइय डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले लगभग 100 लोगों में से एक हैं. उन्हें काम और रणनीति का बहुत अच्छा अनुभव है जो उन्हें अमेरिका के अंतरिक्ष प्रोग्राम के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बनाता है.

यह भी पढ़ें: धरती के पास से गुजरा 'बस के साइज का एस्टेरॉयड'...100 साल बाद फिर लौटेगा, रफ्तार 22,400 KM/Hour

