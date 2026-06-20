जब भी हम पर्यावरण संकट या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जलते हुए जंगलों, पिघलते हुए ग्लेशियरों या प्लास्टिक से पटे पड़े समुद्र तटों की तस्वीरें कौंध जाती हैं. लेकिन इस वक्त धरती पर एक ऐसा महा-खतरा मंडरा रहा है जो पूरी दुनिया का मौसम चक्र पलट सकता है, पर इसके पास अपनी कोई तस्वीर नहीं है. हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर की गहराई में बहने वाली पानी की विशाल जलधारा 'Amoc' (अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन) की. यह सिस्टम इतनी शांति और गहराई में काम करता है कि आधुनिक मीडिया और आम लोगों की नजरों से यह बिल्कुल ओझल बना हुआ है.
अटलांटिक महासागर के भीतर पानी का एक विशाल रीसर्कुलेशन सिस्टम काम करता है जिसे अमॉक (Amoc) कहा जाता है. यह सिस्टम उष्णकटिबंधीय इलाकों (Tropics) की गर्मी को ऊपर ग्रीनलैंड और उत्तरी यूरोप की तरफ ले जाता है. वहां जाकर यह पानी ठंडा और भारी हो जाता है और फिर करीब 5,000 मीटर की गहराई में बैठकर वापस दक्षिण की ओर लौट आता है. यह प्रक्रिया सदियों से धरती के तापमान और लवणता (Salinity) को संतुलित रखने का काम कर रही है.
हालिया वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि यह विशाल समुद्री करंट अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है. अगर यह सर्कुलेशन पूरी तरह रुक गया या बहुत ज्यादा धीमा हो गया, तो इसके परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं. इसके कारण उत्तरी यूरोप में सर्दियों के दौरान तापमान में भारी गिरावट आ सकती है और वहां माइनस 30 डिग्री तक की ठंड पड़ सकती है. इसके साथ ही उष्णकटिबंधीय मानसून का रास्ता बदल सकता है और अमेरिकी पूर्वी तट पर समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है.
इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी यह मुद्दा अखबारों या टीवी न्यूज की हेडलाइंस में जगह नहीं बना पाता. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस संकट का कोई विजुअल चेहरा नहीं है. आधुनिक पत्रकारिता मुख्य रूप से उन तस्वीरों पर निर्भर करती है जिन्हें सीधे देखा जा सके, जैसे चक्रवात या बाढ़. लेकिन Amoc समुद्र के हजारों मीटर नीचे बिल्कुल खामोशी से बहता है. कैमरे की मदद से इसकी कोई ऐसी डरावनी तस्वीर नहीं खींची जा सकती जो तुरंत लोगों का ध्यान खींच सके.
इस समस्या को हम 'ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच' के उदाहरण से समझ सकते हैं. लोग इसे समुद्र में तैरते हुए प्लास्टिक के एक बड़े द्वीप की तरह देखते हैं क्योंकि मीडिया में नेट और बोतलों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं. जबकि असलियत में वह लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला माइक्रोप्लास्टिक का एक अदृश्य सूप है. ठीक इसी तरह Amoc के पास कोई विजुअल नहीं होने के कारण नासा और अन्य मौसम एजेंसियां सिर्फ लाल और नीले तीरों वाले ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर पाती हैं, जो आम जनता को सीधे प्रभावित नहीं करते.
जब जटिल और न दिखने वाले सिस्टम खबरों में आते हैं, तो कई बार नाटकीय विजुअल्स कहानी के मूल संदेश को ही पीछे छोड़ देते हैं. अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के जलने से लेकर गहरे समुद्र की हलचल तक, पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं इंसानी समझ और देखने की क्षमता से परे काम करती हैं. क्लाइमेट जर्नलिज्म आज सिर्फ उन्हीं घटनाओं को तवज्जो दे रहा है जो तुरंत दिखती और महसूस होती हैं. ऐसे में Amoc जैसे गंभीर सिस्टम यह याद दिलाते हैं कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, असल में वही दुनिया को तबाह करने का सबसे बड़ा माद्दा रखती हैं.
बता दें, यह रिपोर्ट डरहम यूनिवर्सिटी (Durham University) के इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटेशनल कॉस्मोलॉजी के सेंटर फॉर एक्स्ट्रागैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी की विजिटिंग रिसर्च फेलो फियोना थॉमसन (Fionagh Thomson) द्वारा तैयार की गई है. यह आर्टिकल मूल रूप से प्रसिद्ध एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन 'The Conversation' में पब्लिश किया गया है.