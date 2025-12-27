Advertisement
trendingNow13055025
Hindi Newsविज्ञानमुट्ठी भर वजन, छोटे पंख... भारत से अफ्रीका तक बिना रुके उड़ा नन्हा बाज, 6 दिन में किया 6100KM का सफर

मुट्ठी भर वजन, छोटे पंख... भारत से अफ्रीका तक बिना रुके उड़ा नन्हा बाज, 6 दिन में किया 6100KM का सफर

Amur Falcon Migration: भारत के तीन अमूर फाल्कन, जिनका नाम अपापांग, अलांग और आहू था, इनमें से एक ने भारत से अफ्रीका तक 6100KM की रिकॉर्ड उड़ान पूरी कर पक्षियों की अद्भुत सहनशक्ति दिखाने का काम किया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुट्ठी भर वजन, छोटे पंख... भारत से अफ्रीका तक बिना रुके उड़ा नन्हा बाज, 6 दिन में किया 6100KM का सफर

Amur Falcon Migration: भारत के मणिपुर से निकले तीन छोटे से पक्षी अमूर फाल्कन ने दुनिया को हैरान कर दिया है. अपापांग, अलांग और आहू नाम के इन पक्षियों ने महज कुछ दिनों में हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर अफ्रीका पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है. दिसंबर में हुई यह यात्रा अब तक की सबसे लंबी और लगातार उड़ानों में गिनी जा रही है. इन नन्हे पक्षियों ने यह साबित कर दिया कि आकार छोटा होने से हौसले छोटे नहीं होते.

अपापांग नाम की मादा ने किया कमाल
अपापांग नाम की मादा अमूर फाल्कन ने सबसे लंबी उड़ान भरी है, नवंबर में उसे सैटेलाइट टैग किया गया था और उसने बिना रुके करीब 6,100 किलोमीटर की दूरी तय की थी. भारत से उड़ान भरकर उसने अरब सागर पार किया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर से उड़ते हुए केन्या में जाकर आराम किया, ये सिर्फ छह दिनों में पूरी हुई यह यात्रा छोटे शिकारी पक्षियों की श्रेणी में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

बाकी दोनों परिंदे भी कम नहीं 
वहीं अलांग और आहू की उड़ानें भी कम खास नहीं रहीं, सबसे कम उम्र का अलांग, जिसे पीला टैग लगाया गया था, करीब 5,600 किलोमीटर उड़कर केन्या पहुंचा. इस दौरान उसने तेलंगाना और महाराष्ट्र में थोड़ी देर रुककर ताकत जुटाई, दूसरी ओर आहू, जिसे लाल टैग दिया गया था, पहले बांग्लादेश में रुका और फिर अरब सागर पार करते हुए करीब 5,100 किलोमीटर उड़कर सोमालिया पहुंचा. हर पक्षी का रास्ता अलग था, लेकिन मंजिल एक थी जिस देश क नाम अफ्रीका था.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबी दूरी वाला पंक्षी अमूर फाल्कन 
इन उड़ानों का महत्व सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. अमूर फाल्कन को छोटा लेकिन लंबी दूरी तय करने वाला यात्री कहा जाता है और यह यात्रा उस नाम को पूरी तरह सही साबित करती है. इनकी उड़ान यह दिखाती है कि अलग-अलग देशों, समुद्रों और महाद्वीपों के पर्यावरण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर किसी एक जगह प्रवासी रास्तों को नुकसान पहुंचा, तो इसका असर पूरी यात्रा पर पड़ सकता है.

हर साल अमूर फाल्कन की यह यात्रा पक्षी प्रेमियों और पर्यावरण से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा बनती है. इनके रास्तों की सुरक्षा, ठहरने की जगहों का संरक्षण और देशों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है. वैज्ञानिक इन उड़ानों के आंकड़ों का अध्ययन कर भविष्य की संरक्षण योजनाएं बना रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: पेरिस मेट्रो में खौफ का माहौल! अलग-अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

amur falcon migration india to africa record flight zimbabwe 2025

Trending news

'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?