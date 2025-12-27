मुट्ठी भर वजन, छोटे पंख... भारत से अफ्रीका तक बिना रुके उड़ा नन्हा बाज, 6 दिन में किया 6100KM का सफर

Amur Falcon Migration: भारत के मणिपुर से निकले तीन छोटे से पक्षी अमूर फाल्कन ने दुनिया को हैरान कर दिया है. अपापांग, अलांग और आहू नाम के इन पक्षियों ने महज कुछ दिनों में हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर अफ्रीका पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है. दिसंबर में हुई यह यात्रा अब तक की सबसे लंबी और लगातार उड़ानों में गिनी जा रही है. इन नन्हे पक्षियों ने यह साबित कर दिया कि आकार छोटा होने से हौसले छोटे नहीं होते.

अपापांग नाम की मादा ने किया कमाल

अपापांग नाम की मादा अमूर फाल्कन ने सबसे लंबी उड़ान भरी है, नवंबर में उसे सैटेलाइट टैग किया गया था और उसने बिना रुके करीब 6,100 किलोमीटर की दूरी तय की थी. भारत से उड़ान भरकर उसने अरब सागर पार किया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर से उड़ते हुए केन्या में जाकर आराम किया, ये सिर्फ छह दिनों में पूरी हुई यह यात्रा छोटे शिकारी पक्षियों की श्रेणी में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

बाकी दोनों परिंदे भी कम नहीं

वहीं अलांग और आहू की उड़ानें भी कम खास नहीं रहीं, सबसे कम उम्र का अलांग, जिसे पीला टैग लगाया गया था, करीब 5,600 किलोमीटर उड़कर केन्या पहुंचा. इस दौरान उसने तेलंगाना और महाराष्ट्र में थोड़ी देर रुककर ताकत जुटाई, दूसरी ओर आहू, जिसे लाल टैग दिया गया था, पहले बांग्लादेश में रुका और फिर अरब सागर पार करते हुए करीब 5,100 किलोमीटर उड़कर सोमालिया पहुंचा. हर पक्षी का रास्ता अलग था, लेकिन मंजिल एक थी जिस देश क नाम अफ्रीका था.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबी दूरी वाला पंक्षी अमूर फाल्कन

इन उड़ानों का महत्व सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. अमूर फाल्कन को छोटा लेकिन लंबी दूरी तय करने वाला यात्री कहा जाता है और यह यात्रा उस नाम को पूरी तरह सही साबित करती है. इनकी उड़ान यह दिखाती है कि अलग-अलग देशों, समुद्रों और महाद्वीपों के पर्यावरण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर किसी एक जगह प्रवासी रास्तों को नुकसान पहुंचा, तो इसका असर पूरी यात्रा पर पड़ सकता है.

हर साल अमूर फाल्कन की यह यात्रा पक्षी प्रेमियों और पर्यावरण से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा बनती है. इनके रास्तों की सुरक्षा, ठहरने की जगहों का संरक्षण और देशों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है. वैज्ञानिक इन उड़ानों के आंकड़ों का अध्ययन कर भविष्य की संरक्षण योजनाएं बना रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पेरिस मेट्रो में खौफ का माहौल! अलग-अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार