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Hindi Newsविज्ञान826 साल पुरानी जापानी डायरी में मिला ‘मौत का संकेत’! NASA भी चौंका; क्या इससे बचेगी एस्ट्रोनॉट्स की जान?

826 साल पुरानी जापानी डायरी में मिला ‘मौत का संकेत’! NASA भी चौंका; क्या इससे बचेगी एस्ट्रोनॉट्स की जान?

826 year old Japanese diary: क्या 13वीं सदी के किसी कवि की कल्पना आज स्ट्रोनॉट्स की जान बचा सकती है? विज्ञान की दुनिया से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 826 साल पुरानी एक जापानी डायरी ने ब्रह्मांड के उस राज को खोल दिया है जिसे समझने में आज के सुपर कंप्यूटर भी पीछे थे. जापान के ओकिनावा इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने मध्यकालीन साहित्य और प्राचीन पेड़ों के छल्लों का रिसर्च करके एक भयंकर और प्राचीन सौर तूफान का पता लगाया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:58 AM IST
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826 साल पुरानी जापानी डायरी में मिला ‘मौत का संकेत’! NASA भी चौंका; क्या इससे बचेगी एस्ट्रोनॉट्स की जान?

826 year old Japanese Diary: क्या आप यह सोच सकते हैं कि आज से 826 साल पहले की कोई कविता अंतरिक्ष में यात्रियों की जान बचा सकती है? सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन यह अब सच होने वाला है. 13वीं शताब्दी के एक कवि ने अपनी डायरी में कुछ कविता की पंक्तियां लिखी, जो अंतरिक्ष में यात्रियों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है. ऐसा हम नहीं बल्कि जापान के ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (OIST) के रिसर्चर्स ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है. 1204 ईस्वी में जापानी दरबारी और कवि फुजिवारा नो तेइका ने'लाल आसमान' को लेकर कुछ ऐसा लिखा था जो आज के वैज्ञानिकों को एक प्राचीन और विनाशकारी सौर तूफान को समझने में मदद की है.

कविता और पेड़ों के छल्लों ने सुलझाई गुत्थी

कवि फुजिवारा नो तेइका ने अपनी डायरी मेइगेत्सुकी में क्योटो के आसमान में दिखी लाल रोशनी के बारे में लिखा है. वैज्ञानिकों ने जब इस विवरण का मिलान पुराने सरू के पेड़ों के छल्लों से किया तो चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया. पेड़ों के इन छल्लों में कार्बन-14 का स्तर बहुत ज्यादा मिला, जो सीधे तौर पर एक भीषण सौर तूफान की ओर इशारा करता है. इस वैज्ञानिक तकनीक को मियाके इवेंट कहा जाता है.

तब 11 नहीं, बल्कि 8 साल का होता था सोलर साइकिल

इस रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई. आज सूर्य की चुंबकीय गतिविधि का चक्र यानी सोलर साइकिल करीब 11 साल का होता है, लेकिन 800 साल पहले यह चक्र काफी छोटा था. उस समय सूरज की हलचल मात्र 7 से 8 साल में ही अपने चरम पर पहुंच जाती थी. यही कारण है कि उस दौर में एक्सट्रीम सोलर पार्टिकल इवेंट्स  ज्यादा होते थे, जो पृथ्वी के वायुमंडल और आज के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं.

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क्यों जरूरी है यह डेटा?

NASA के आर्टेमिस मिशन और भविष्य के मंगल अभियानों के लिए यह जानकारी मानो किसी ब्लूप्रिंट से कम नहीं है.

(ये भी पढ़ेंः बिना टेलिस्कोप के देखें 'ग्रहों की परेड': 16 अप्रैल से भारत के आसमान में सजेगा दरबार)

अगर 1204 जैसा सौर तूफान आज आए तो अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती है.

यह डेटा वैज्ञानिकों को बेहतर रेडिएशन शील्डिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन बनाने में बड़ी मदद करेगा.

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाने वाले यानों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इतिहास के इन सुपरस्टॉर्म को समझना जरूरी है.

सदियों पुरानी एक जापानी कविता आज स्पेस साइंस के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है. कभी-कभी भविष्य की सुरक्षा की चाबी हमारे अतीत के पन्नों में ही छिपी होती है.

(ये भी पढ़ेंः 2100 टन वजन, जड़ें सिर्फ 6 फीट गहरी! कैलिफोर्निया का यह पेड़ है जंगल का नेचुरल AC)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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