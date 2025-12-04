टाइम कैप्सूल में बंद 'जायंट स्नेक', Miocene युग से लेकर आज तक; क्यों नहीं बदला इस 'शैतान' का राक्षसी शरीर?

Anaconda Size Unchanged Evolution: अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े भारी और खतरनाक सांपों में लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं. एक नई रिसर्च से यह पता चलता है कि इनका बड़ा आकार कोई नया नहीं है. यह बीते लाखों सालों से इतने ही बड़े ही हैं.

एनाकोंडा हमेशा से दानव जैसे बड़े

नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने बताया है कि एनाकोंडा जब पहली बार करीब 1.24 करोड़ साल पहले धरती पर दिखाई दिया था तब भी उनका औसत आकार लगभग इतना ही था जितना आज है. इससे यह साफ हो जाता है की हजारों पीढ़ियों तक इनके शरीर के आकार में लगभग कोई बदलाव नहीं हो पाया है.

बता दें कि आज के एनाकोंडा करीब 13 से 16 फीट लंबे होता हैं, जबकि कई बार यह कोई कोई 23 से 24 फीट तक पहुंच सकता है. वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि गर्म धरती वाले मियोसीन युग में इनके पूर्वज इससे भी ज्यादा बड़े होंगे हालांकि रिसर्च में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है.

फॉसिल्स ने बताई पुरानी सच्चाई

वैज्ञानिकों ने वेनेज़ुएला से मिले 183 एनाकोंडा के फॉसिल वर्टिब्रा का अध्ययन किया है. ये हड्डियां कम से कम 32 अलग-अलग एनाकोंडा के शरीर से जुड़ी हुई थीं. इनकी मदद से शरीर की अनुमानित लंबाई को मापा गया है. इससे यह नतीजा निकला कि पहले के एनाकोंडा का आकार लगभग 17 फीट यानी 5.2 मीटर था. जो आज के समय पाए जाने वाले एनाकोंडा के लगभग बराबर है. वैज्ञानिकों को यह खोज काफी चौंकाने वाली लगी है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गर्म जलवायु की वजह से पुराने एनाकोंडा शायद 7-8 मीटर ही लंबे रहे होंगे.

क्यों नहीं छोटा हुआ एनाकोंडा?

मियोसीन के बाद धरती का तापमान कम हुआ कई विशालकाय जीव जैसे बड़े मगरमच्छ, विशाल कछुए आदि विलुप्त हो गए. एनाकोंडा आज भी मौजूद हैं. आकार में लगभग वही हैं जो लाखों साल पहले थे. रिसर्चर्स कहते हैं कि एनाकोंडा बेहद मजबूत और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाले जीव हैं. यही वजह है कि ये इतने लंबे समय से लगभग उसी रूप में बचे हुए हैं.

