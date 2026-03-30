दिल्ली में 1000 साल पहले बना था भारत का पहला 'स्मार्ट' बांध? इंजीनियरिंग देख हो जाएंगे हैरान, जानें कैसे बिना सीमेंट-लोहे के थाम लिया था सैलाब

Anangpur Dam history Delhi: जब हम 'स्मार्ट सिटी' की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि यह कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना शहर होगा. लेकिन दिल्ली के पास फरीदाबाद की सीमा पर एक ऐसा ढांचा खड़ा है, जिसने आज से 1,000 साल पहले ही 'स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट' का नमूना पेश कर दिया था. हम बात कर रहे हैं अनंगपुर बांध (Anangpur Dam) की. पुरातत्वविदों (Archaeologists) और इतिहासकारों के लिए यह बांध किसी कुदरती और शानदार इंजीनियरिंग से कम नहीं है. इसने सदियों तक दिल्ली की प्यास बुझाई है. आज जब दिल्ली हर साल पानी की किल्लत और बाढ़ से जूझती है, तब सूरजकुंड के पास स्थित अनंगपुर बांध की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है. आइए, समझते हैं इस हजार साल पुराने बांध की इंजीनियरिंग का कमाल.

1,000 साल पुरानी 'स्मार्ट' इंजीनियरिंग

इस बांध को देखकर वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान हैं कि बिना सीमेंट और किसी मॉडर्न क्रेन के इसे इतना मजबूत कैसे बनाया गया होगा. यह बांध अपनी बनावट और वजन के कारण पानी के दबाव को रोकता है. इसमें स्थानीय क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है. इसको बनाने में पत्थरों को इस तरह से एक-दूसरे में फंसाया गया है (Interlocking) कि वे बिना किसी मॉडर्न मसाले के कई सालों से हिले तक नहीं हैं. बांध के पीछे की तरफ सीढ़ियां बनी हैं, जो पानी की गति को कम करने का काम करती थीं. यह तकनीक आज के आधुनिक स्पिलवे (Spillway) जैसी ही है. बांध के जरिए जो पानी जमा होता था, वह अरावली की पहाड़ियों से छनकर आता था, जिससे दिल्ली को शुद्ध पीने का पानी मिलता था.

यह भी पढे़ं:- हड्डी ने खोला 1 लाख साल पुराना फैमिली ड्रामा! गुफा में दफन था इंसानी पूर्वजों का...

Add Zee News as a Preferred Source

बारिश के पानी का 'फिक्स डिपॉजिट'

इस अनंगपुर बांध का मुख्य उद्देश्य अरावली की पहाड़ियों से आने वाले मानसूनी पानी को रोकना था. यह पहाड़ियों से नीचे आने वाले पानी की रफ्तार को कम कर देता था, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ नहीं आती थी. बांध के पीछे रुकने वाला पानी धीरे-धीरे जमीन में रिसता था, जिससे आसपास के कुओं और बावड़ियों का जलस्तर हमेशा बना रहता था. यहां रुके हुए पानी का इस्तेमाल खेती के लिए भी किया जाता था, जो उस दौर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती थी.

आज की दिल्ली के लिए क्या है सबक?

आज जब हम हर साल दिल्ली को पानी की किल्लत और बाढ़ से जूझते देखते हैं, तो अनंगपुर बांध एक समाधान की तरह दिखता है. यह नेचुरल ड्रेनेज तोमर राजाओं ने प्रकृति के रास्तों को ब्लॉक करने के बजाय उन्हें 'मैनेज' करने के लिए बनाया था. आज यह ऐतिहासिक धरोहर झाड़ियों और अतिक्रमण के बीच खो रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसे पुराने सिस्टम को दोबारा जीवित किया जाए, तो दिल्ली एनसीआर का गिरता ग्राउंडवॉटर लेवल सुधारा जा सकता है.

तोमर वंश की 'ब्लूप्रिंट'

इतिहासकारों का मानना है कि इस बांध का निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर के शासनकाल के दौरान हुआ था. क्योंकि अरावली की पहाड़ियों से आने वाले मानसून के पानी को रोकना और उसे दिल्ली (उस समय की लाल कोट) की ओर मोड़ना था. यह बांध केवल पानी रोकने के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी के कटाव (Soil Erosion) को रोकने और भूजल स्तर (Groundwater Level) को बढ़ाने के लिए बनाया गया था.

कैसे पहुंचें यहां?

अगर आप इतिहास और इंजीनियरिंग के शौकीन हैं, तो फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके से अनंगपुर गांव की ओर जाकर इस अद्भुत बांध को देख सकते हैं. यह अरावली के शांत वातावरण में बीते हुए कल की गौरवगाथा सुनाता खड़ा है. फिलहाल अनदेखी होने के कारण आज अनंगपुर बांध अतिक्रमण और झाड़ियों के बीच गुम हो रहा है. अनंगपुर बांध इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज सस्टेनेबल लिविंग (Sustainable Living) के उस्ताद थे. आज के 'स्मार्ट सिटी' प्रोजेक्ट्स के लिए यह बांध एक चलती-फिरती वर्कशॉप है.

यह भी पढ़ें:- अप्रैल में दिखेगा ब्रह्मांड का रौद्र रूप! 4 ग्रह, धूमकेतु और पिंक मून मचाएंगे हलचल