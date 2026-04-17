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Hindi Newsविज्ञानSpace से खुली पोल! अमेजन के घने जंगलों में छिपी थी 2700 साल पुरानी स्मार्ट इंजीनियरिंग, सड़कें देख रह जाएंगे हैरान

Space से खुली पोल! अमेजन के घने जंगलों में छिपी थी 2700 साल पुरानी 'स्मार्ट इंजीनियरिंग', सड़कें देख रह जाएंगे हैरान

Amazon Hidden Roads: सदियों से अमेजन के घरने जंगल के नीचे दफन एक बड़ी सच्चाई अब दुनिया के सामने आ गई है. स्पेस मैपिंग के दौरान वैज्ञानिकों को 350 किलोमीटर लंबा एक प्राचीन रास्ता मिला है, जो इंजीनियरिंग के मामले में आज के दौर को टक्कर देता है. इन 955 सड़कों का डिजाइन इतना सटीक और सीधा है कि वैज्ञानिक इसे प्राचीन काल की स्मार्ट इंजीनियरिंग मान रहे हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:14 AM IST
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Space से खुली पोल! अमेजन के घने जंगलों में छिपी थी 2700 साल पुरानी 'स्मार्ट इंजीनियरिंग', सड़कें देख रह जाएंगे हैरान

Amazon Hidden Roads: अमेजन के घने जंगलों के नीचे विज्ञान और इतिहास का ऐसा संगम मिला है, जिसने विशेषज्ञों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है. एडवांस सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने 2,700 साल पुराने एक लंबे हाईवे नेटवर्क को खोजा है, जो लगभग 350 किलोमीटर तक फैला है. ब्राजील और बोलिविया के बार्डर पर मिली ये 955 सड़कें न सिर्फ प्राचीन इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना हैं, बल्कि यह इस बात का भी सबूत हैं कि हजारों साल पहले यहां एक विकसित और व्यवस्थित समाज रहता था. इस खोज ने इस बात पर जोर दे दिया है कि अमेजन कभी अनजान सभ्यताओं का गढ़ हुआ करता था.

स्पेस से मिला प्राचीन इंजीनियरिंग का सबूत

रिसर्चर्स ने करीब 1,34,400 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र की सैटेलाइट इमेज को बारीकी से रिसर्च किया. इस दौरान उन्हें 955 प्राचीन सड़कें मिलीं. हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सड़कें एकदम सीधी और खास योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई हैं. रेडियोकार्बन डेटिंग के मुताबिक इन रास्तों का निर्माण 763 ईसा पूर्व शुरू हुआ होगा. इन शुरुआती रास्तों को प्राचीन अक्वायरी (Aquiry) सभ्यता से जोड़ा जा रहा है.

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सिर्फ रास्ते नहीं...

अमेजन में मिली ये सड़कें चौड़ी हैं और इनमें से कई जियोग्लिफ्स यानी जमीन पर बनी बड़ी आकृतियां से जुड़ी हैं, जो खगोलीय दिशाओं की तरफ इशारा करती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सड़कें सिर्फ आने जाने के लिए नहीं थीं. शुरुआती अक्वायरी संस्कृति के दौरान बनी सड़कें शायद आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग की जाती थीं. 

(ये भी पढ़ेंः धरती के लिए AC है आग उगलने वाली ज्वालामुखी! तबाही के बीच छिपे कूलिंग सिस्टम को जानिए)

1200 ईस्वी में आया बदलाव

रिसर्च में पाया गया कि 1200 ईस्वी के आसपास सड़क निर्माण की एक दूसरी लहर आई. इस दौरान बनी सड़कें पतली थीं और बस्तियों को आपस में कनेक्ट करती थीं. इनमें 40% सड़कें नदियों की तरफ जाती हैं, जो व्यापार और मछली पकड़ने की तरफ इशारा करती है. कई सड़कें अचानक जंगल में जाकर खत्म हो जाती हैं. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये या तो खेती के खेतों तक जाती थीं या फिर इनका कोई कुछ अलग ही राज था.

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(ये भी पढ़ेंः बटन दबाते ही होगा प्यार? वैज्ञानिकों ने बना लिया Love Switch! अब समझ में आएगा दिल...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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