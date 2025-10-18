Advertisement
trendingNow12966537
Hindi Newsविज्ञान

5,000 साल पुरानी खौफनाक खोज, अपने पूर्वज की हड्डियों में कभी 'चाय पीते थे' इस देश के लोग

Human Skull Cup: चीन में वैज्ञानिकों को इंसानी हड्डियों का ढेर मिला है. इनपर ऐसे निशान हैं जिनसे पता चलता है कि इन्हें दूसरी चीजों की तरह इस्तेमाल किया गया था या कांट-छांट की गई थी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5,000 साल पुरानी खौफनाक खोज, अपने पूर्वज की हड्डियों में कभी 'चाय पीते थे' इस देश के लोग

Science News: एक नई रिसर्च के मुताबिक, चीन में 5,000 साल पुरानी इंसानी हड्डियां मिली हैं. इन हड्डियों के ढेर में खोपड़ी के कप और कंकाल के मुखौटे पाए गए हैं. ये खोपड़ियां मिट्टी के बर्तनों और जानवरों की हड्डियों के साथ मिली थीं लेकिन वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए कि ये डरावनी चीजें किस काम के लिए थीं. यह पूरी रिसर्च साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में छपी है. इसके अनुसार, ये हड्डियां लियांगझू संस्कृति की हैं जो पूर्वी एशिया के सबसे पुराने शहर में से एक थी. इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 3000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच की हैं. 

खुदाई में क्या-क्या मिला?
पहले लियांगझू संस्कृति के कई कब्रिस्तान मिले थे पर उनमें ऐसी नक्काशीदार हड्डियां नहीं मिली. इन बार वैज्ञानिकों ने 5 जगहों पर नहरों और गड्ढों से 50 से ज्यादा इंसानी हड्डियां निकाली हैं जिन पर काम करने के निशान थे जैसे वो टूटी हुई थीं. इसके अलावा उनमें छेद थे और पॉलिश की गई थीं या औजारों में घिसी हुई थीं.

यह भी पढ़ें: अब नाक बताएगी आपका स्ट्रेस लेवल, गेम चेंजर है ये नई तकनीक

Add Zee News as a Preferred Source

किसने की ये खोज?
जापान की निगाता यूनिवर्सिटी के मुख्य रिसर्चर जुनमेई सवादा ने बताया, कई इंसानी हड्डियां अधूरी थीं और उन्हें नहरों में फेंक दिया गया था. इससे लगता है कि वो मरे हुए लोगों का सम्मान नहीं करते थे. उन्हें ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे पता चले कि लोग कैसे मरे थे और ना ही ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि कंकालों को जानबूझकर अलग किया गया था. इसका मतलह है कि, लाशें सड़ने के बाद हड्डियों पर काम किया होगा.

किसकी थी ये खोपड़ियां?
रिसर्च करने वालों ने पाया कि जो हड्डियां सबसे ज्यादा मिलीं वो इंसान की खोपड़ी थी और 4 बाकी खोपड़ियां भी मिलीं जिन्हें ऊपर से नीचे तक काटकर मुखौटे जैसी चीज बनाई गई थी. वैज्ञानिकों ने बताया कि, लियांगझू संस्कृति में पहले भी ऐसी खोपड़ी के कप मिले हैं. इससे लगता है कि शायद ये चीजें धार्मिक या पूजा-पाठ के काम के लिए बनाई गई होंगी. 

यह भी पढ़ें: धरती के नीचे मिली 'खोई हुई दुनिया', NASA ने बताया- क्या हुआ था जब पृथ्वी से टकराया मंगल ग्रह जितना बड़ा उल्कापिंड

इस खोज का क्या महत्व है?
इस खोज में बहुत सारी हड्डियां अधूरी मिली हैं इसलिए रिसर्च के मुताबिक, लियांगझू संस्कृति के लोगों के लिए इंसानी हड्डियां खास या बहुत जरूरी नहीं थीं. यह दिखाता है कि तेजी से शहर बनने की वजह से मरे हुए लोगों को देखने का नजरिया बदल गया था. California University के वैज्ञानिक एलिजाबेथ बर्जर ने कहा, इस खोज की सबसे दिलचस्प और अनोखी बात ये है कि ये इंसानी हड्डियां असल में कचरे की तरह थीं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

latest science news

Trending news

हर शब्द, हर कॉमा का मतलब होता है...ट्रांसलेशन पर क्यों नाराज हो गए SC के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब होता है...ट्रांसलेशन पर क्यों नाराज हो गए SC के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत