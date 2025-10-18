5,000 साल पुरानी खौफनाक खोज, अपने पूर्वज की हड्डियों में कभी 'चाय पीते थे' इस देश के लोग

Science News: एक नई रिसर्च के मुताबिक, चीन में 5,000 साल पुरानी इंसानी हड्डियां मिली हैं. इन हड्डियों के ढेर में खोपड़ी के कप और कंकाल के मुखौटे पाए गए हैं. ये खोपड़ियां मिट्टी के बर्तनों और जानवरों की हड्डियों के साथ मिली थीं लेकिन वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए कि ये डरावनी चीजें किस काम के लिए थीं. यह पूरी रिसर्च साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में छपी है. इसके अनुसार, ये हड्डियां लियांगझू संस्कृति की हैं जो पूर्वी एशिया के सबसे पुराने शहर में से एक थी. इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 3000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच की हैं.

खुदाई में क्या-क्या मिला?

पहले लियांगझू संस्कृति के कई कब्रिस्तान मिले थे पर उनमें ऐसी नक्काशीदार हड्डियां नहीं मिली. इन बार वैज्ञानिकों ने 5 जगहों पर नहरों और गड्ढों से 50 से ज्यादा इंसानी हड्डियां निकाली हैं जिन पर काम करने के निशान थे जैसे वो टूटी हुई थीं. इसके अलावा उनमें छेद थे और पॉलिश की गई थीं या औजारों में घिसी हुई थीं.

किसने की ये खोज?

जापान की निगाता यूनिवर्सिटी के मुख्य रिसर्चर जुनमेई सवादा ने बताया, कई इंसानी हड्डियां अधूरी थीं और उन्हें नहरों में फेंक दिया गया था. इससे लगता है कि वो मरे हुए लोगों का सम्मान नहीं करते थे. उन्हें ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे पता चले कि लोग कैसे मरे थे और ना ही ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि कंकालों को जानबूझकर अलग किया गया था. इसका मतलह है कि, लाशें सड़ने के बाद हड्डियों पर काम किया होगा.

किसकी थी ये खोपड़ियां?

रिसर्च करने वालों ने पाया कि जो हड्डियां सबसे ज्यादा मिलीं वो इंसान की खोपड़ी थी और 4 बाकी खोपड़ियां भी मिलीं जिन्हें ऊपर से नीचे तक काटकर मुखौटे जैसी चीज बनाई गई थी. वैज्ञानिकों ने बताया कि, लियांगझू संस्कृति में पहले भी ऐसी खोपड़ी के कप मिले हैं. इससे लगता है कि शायद ये चीजें धार्मिक या पूजा-पाठ के काम के लिए बनाई गई होंगी.

इस खोज का क्या महत्व है?

इस खोज में बहुत सारी हड्डियां अधूरी मिली हैं इसलिए रिसर्च के मुताबिक, लियांगझू संस्कृति के लोगों के लिए इंसानी हड्डियां खास या बहुत जरूरी नहीं थीं. यह दिखाता है कि तेजी से शहर बनने की वजह से मरे हुए लोगों को देखने का नजरिया बदल गया था. California University के वैज्ञानिक एलिजाबेथ बर्जर ने कहा, इस खोज की सबसे दिलचस्प और अनोखी बात ये है कि ये इंसानी हड्डियां असल में कचरे की तरह थीं.