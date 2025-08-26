कोलंबिया में मिली इंसानों की 6000 साल पुरानी प्रजाति, DNA रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement
trendingNow12897399
Hindi Newsविज्ञान

कोलंबिया में मिली इंसानों की 6000 साल पुरानी प्रजाति, DNA रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Ancient DNA Research: कोलंबिया के वैज्ञानिकों ने देश की राजधानी बोगोटा के पास मिली पुरानी जगहों की खुदाई से मिले प्राचीन अवशेषों के DNA की पूरी जांच की है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलंबिया में मिली इंसानों की 6000 साल पुरानी प्रजाति, DNA रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Science News in Hindi: कोलंबिया के वैज्ञानिकों ने बोगोटा के पास खुदाई में मिले प्राचीन अवशेषों के DNA की पूरी जांच करने के बाद इंसान की नई प्रजाती की खोज की है. इसके बारे में पहले कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी. वैज्ञानिकों ने इस समूह को चेकुआ नाम दिया है जो करीब 6,000 साल पुराना है, इससे पहले कभी भी इनके जीन की पूरी जांच नहीं की गई थी. नेशनल यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट ने इस पर और कई सारी जानकारियां दी हैं. आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं.

वैज्ञानिकों ने क्या बताया?
नेशनल यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट की रिसर्चर डॉ.एंड्रिया कासा ने बताया, जब हमने इसकी तुलना अमेरिका के दूसरे हिस्सों से मिले जीवों से करना शुरु की को पता चला कि कुंडीबॉयसेन्स पठार पर मिले ये जीव एक ऐसे वंश के थे जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी, यह एक नया वंश है.

यह भी पढ़ें: सुअर के फेफड़े बचाएंगे इंसान की जान! पहले किडनी और अब दिल, क्या-क्या बदलाव करेंगे वैज्ञानिक

Add Zee News as a Preferred Source

कुल कितने अवशेष मिले?
चेकुआ में हुई इस खोज में 30 लोगों के अधूरे अवशेष और एक लगभग सही-सलामत खोपड़ी मिली है. इस समूह के 6 लोगों के DNA की जांच पूरी हो चुकी है जिन्हें 1987 और 2003 के बीच अलग-अलग खोजों में मिले अन्य अवशेषों के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था. कासा ने बताया, चेकुआ के अवशेषों के उलट बाकी अवशेषों का DNA पनामा में मिले अवशेषों से मिलता-जुलता है. इससे पता चलता है कि वे उन समूहों का हिस्सा थे जो करीब 20,000 साल पहले बेरिंग जलडमरूमध्य(Bering Strait)से दक्षिण की तरफ पलायन करते हुए मध्य अमेरिका और कोलंबिया से होकर गुजरे थे.

चेकुआ से आए लोगों का क्या हुआ?
वैज्ञानिकों को इस बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है. लेकिन कासा ने बताया कि, हो सकता है कि ये समूह एक अलग-थलग रहने वाला शिकारी और खानाबदोश समुदाय रहा हो. उन्होंने यह भी कहा कि ये समूह मौसम की वजह से किसी बीमारी से या खाने की कमी के कारण खत्म हो गया होगा. बता दें कि आज इनका कोई वंशज नहीं है.

खोज से क्या-क्या मिला?
प्रोफेसर डॉ. जोस विसेंट रोड्रिगेज ने बताया, जहां बाद की खोपड़ियों में दांतों में छेद के सबूत मिलते हैं, वहीं चेकुआ की खोपड़ी के जबड़े में ऊपर सामने की तरफ फोड़े के सबूत मिले हैं. इससे पता चलता है कि उसके मालिक ने संक्रमण की वजह से अपने दांत खो दिए होंगे. उन्होंने यह भी कहा, इस शुरुआती आबादी का खाना शायद ज्वालामुखी फटने से प्रभावित हुआ होगा जिस वजह से इन्हें पलायन करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: विज्ञान ने भी माना...हिमालयी जड़ी-बूटियों में है बीमारियों का इलाज, 1600 से ज्यादा पौधों पर हुई रिसर्च

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient dna

Trending news

जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावाह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावाह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
breaking news
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
;