कोलंबिया में मिली इंसानों की 6000 साल पुरानी प्रजाति, DNA रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Science News in Hindi: कोलंबिया के वैज्ञानिकों ने बोगोटा के पास खुदाई में मिले प्राचीन अवशेषों के DNA की पूरी जांच करने के बाद इंसान की नई प्रजाती की खोज की है. इसके बारे में पहले कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी. वैज्ञानिकों ने इस समूह को चेकुआ नाम दिया है जो करीब 6,000 साल पुराना है, इससे पहले कभी भी इनके जीन की पूरी जांच नहीं की गई थी. नेशनल यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट ने इस पर और कई सारी जानकारियां दी हैं. आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं.

वैज्ञानिकों ने क्या बताया?

नेशनल यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट की रिसर्चर डॉ.एंड्रिया कासा ने बताया, जब हमने इसकी तुलना अमेरिका के दूसरे हिस्सों से मिले जीवों से करना शुरु की को पता चला कि कुंडीबॉयसेन्स पठार पर मिले ये जीव एक ऐसे वंश के थे जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी, यह एक नया वंश है.

कुल कितने अवशेष मिले?

चेकुआ में हुई इस खोज में 30 लोगों के अधूरे अवशेष और एक लगभग सही-सलामत खोपड़ी मिली है. इस समूह के 6 लोगों के DNA की जांच पूरी हो चुकी है जिन्हें 1987 और 2003 के बीच अलग-अलग खोजों में मिले अन्य अवशेषों के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था. कासा ने बताया, चेकुआ के अवशेषों के उलट बाकी अवशेषों का DNA पनामा में मिले अवशेषों से मिलता-जुलता है. इससे पता चलता है कि वे उन समूहों का हिस्सा थे जो करीब 20,000 साल पहले बेरिंग जलडमरूमध्य(Bering Strait)से दक्षिण की तरफ पलायन करते हुए मध्य अमेरिका और कोलंबिया से होकर गुजरे थे.

चेकुआ से आए लोगों का क्या हुआ?

वैज्ञानिकों को इस बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है. लेकिन कासा ने बताया कि, हो सकता है कि ये समूह एक अलग-थलग रहने वाला शिकारी और खानाबदोश समुदाय रहा हो. उन्होंने यह भी कहा कि ये समूह मौसम की वजह से किसी बीमारी से या खाने की कमी के कारण खत्म हो गया होगा. बता दें कि आज इनका कोई वंशज नहीं है.

खोज से क्या-क्या मिला?

प्रोफेसर डॉ. जोस विसेंट रोड्रिगेज ने बताया, जहां बाद की खोपड़ियों में दांतों में छेद के सबूत मिलते हैं, वहीं चेकुआ की खोपड़ी के जबड़े में ऊपर सामने की तरफ फोड़े के सबूत मिले हैं. इससे पता चलता है कि उसके मालिक ने संक्रमण की वजह से अपने दांत खो दिए होंगे. उन्होंने यह भी कहा, इस शुरुआती आबादी का खाना शायद ज्वालामुखी फटने से प्रभावित हुआ होगा जिस वजह से इन्हें पलायन करना पड़ा.

