विज्ञान

नील नदी की चट्टानों के नीचे छिपा था 'मौत का शहर'! 30 रहस्यमयी कब्रें और 900 साल पुराना खौफनाक राज…

Ancient Aswan Egyptian Tomb Discovery: हाल ही में मिस्र के असवान में नील नदी किनारे 30 से ज्यादा प्राचीन कब्रें मिली हैं, जिनमें दो ममियां एक ही ताबूत में चिपकी हुई पाई गईं हैं. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:26 AM IST
Ancient Aswan Egyptian Tomb Discovery: मिस्र के असवान शहर के पास नील नदी के किनारे एक पहाड़ी की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को ऐसा रहस्य मिला है जिसने सबको चौंका दिया है. यहां करीब 30 से ज्यादा प्राचीन कब्रें मिली हैं और एक पत्थर के ताबूत में दो ममी आपस में चिपकी हुई मिली हैं. यह देखकर विशेषज्ञों को भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है.

यह खोज इटली और मिस्र की वैज्ञानिकों की टीम ने की है. यह जगह पहले अवैध खुदाई के दौरान मिली थी, जिसके बाद सरकार ने इसे अपने कंट्रोल में लेकर वैज्ञानिक जांच शुरू करवाई की है. अब माना जा रहा है कि इस कब्रिस्तान का उपयोग 332 ईसा पूर्व से 395 ईस्वी तक यानी करीब 900 सालों तक उपयोग किया जा रहा था.

बच्चों की बड़ी संख्या में मौत
वैज्ञानिकों के अनुसार यहां मिले शवों में से करीब 40% नवजात या 2 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं. इससे पता चलता है कि उस समय बीमारी और कुपोषण जैसी परेशानियां बहुत ज्यादा थीं. खुदाई में मिला 10 मंजिला कब्रनुमा ढांचा भी काफी हैरान करने वाला है. इसमें तेल के पुराने दीये मिले हैं जिनका इस्तेमाल शोक समारोह में किया जाता होगा. 

रहस्य भरी दो ममियां
सबसे बड़ी पहेली वह ताबूत है जिसमें दो ममियां आपस में जुड़ी हुई मिली हैं. अब शोधकर्ता यह जानने पर काम कर रहे हैं कि ये दोनों कौन थे और इन्हें इस तरह से क्यों रखा गया है.

अमीर-गरीब का अंतर भी दिखा
टीम को कई कब्रों में जली हुई मिट्टी, रंगीन गत्ते, लकड़ी के ताबूत और बलि चढ़ाने वाली मेजें भी मिलीं हैं. जांच में पता चला कि गरीब परिवारों को नीचे वाले हिस्सों में दफनाया गया था, जबकि ऊपरी हिस्सों में अमीर लोग दफनाए जाते थे. कुछ कब्रें खुले आंगन के पास थीं, जबकि कुछ सीधे पहाड़ को काटकर बनाई गई थीं.

बीमारियों का सबूत मिला
कई शवों में टीबी, कुपोषण और हड्डियों की बीमारियों के संकेत मिले हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि एक पूरा परिवार शायद टीबी से एक साथ मरा होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यह जगह उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र थी और यहां के लोग संपन्न थे. इसी वजह से यह क्षेत्र इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. खुदाई का काम अभी जारी है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी बहुत कुछ और भी खोजा जा सकता है. पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है एक टंब में दो ममियां आपस में चिपकी क्यों मिलीं थी.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंड...और पढ़ें

Ancient Egypt

